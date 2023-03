"Khu vườn cổ tích" di động này được Tập đoàn Ecopark tạo nên bởi hàng nghìn bông hoa cùng chong chóng, được trang trí trên những chiếc xe đạp, xe cổ và xe tải nhỏ

Đoàn xe này di chuyển qua những cung đường chính và dừng ở hàng chục điểm để tặng quà cho các em nhỏ cũng như các mẹ, các bà nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngay từ khi xuất hiện trên các tuyến phố Thủ đô, đoàn xe đã khiến người dân Hà Nội không thể rời mắt. Mỗi lần đoàn xe dừng lại ở điểm đỗ để tương tác, tặng quà lại khiến khu phố thêm rộn ràng, tươi vui

Chị Nguyễn Thị Thanh (35 tuổi, Thanh Xuân, Hà Đông) chở con gái đi học đã dừng lại để check-in. “Nhìn những chiếc chóng chóng đầy sắc màu, tôi nhớ về tuổi thơ với những chiếc chong chóng tự làm bằng giấy vở đã viết kín. Còn con gái tôi vì không có không gian nên bình thường chỉ được ngắm chiếc chong chóng được gài vào ban công. Nay hai mẹ con rất vui khi thấy những chiếc xe đáng yêu chở đầy chong chóng khắp phố phường”.

Đứng cạnh chiếc xe chở quà, cậu bé Thành An (8 tuổi, bán thuốc lá, vé số dạo) ngại ngùng không dám tiến lại gần. Chỉ khi được các PG vẫy tay, kéo lại cậu bé mới bước tới. An bảo: “Con tưởng phải mất tiền mới được chong chóng nên không dám mong mình có quà. Chiếc chong chóng này con sẽ gắn vào giỏ đồ này, con đi nhanh là nó cũng sẽ bay, con chạy thì nó càng bay nhanh hơn”. An mồ côi bố mẹ, hiện chỉ còn bà nội 70 tuổi là người thân duy nhất. Trong nhà hai bà cháu chưa bao giờ có hoa. Vì vậy An muốn có một bó hoa mang về tặng bà.

Trước chiếc xe chở quà được trang trí tỉ mỉ cùng đoàn xe chong chóng rực sắc màu, chị Mai Hiên (khu Rừng Cọ, Ecopark) chia sẻ: “Những chiếc xe đáng yêu này không chỉ làm cho các em bé thích thú mà người lớn như tôi cũng muốn chạm vào để được trở về với tuổi thơ”.

"Những bông hoa hay những chiếc chong chóng mà Tập đoàn Ecopark muốn gửi tặng đến các em nhỏ không đơn thuần là những món quà mà những người làm nên sự kiện mong muốn được cùng các em chia sẻ, nói lời yêu thương, biết ơn tới những người xung quanh bởi học và trao yêu thương chưa bao giờ là đủ”, đại diện tập đoàn Ecopark chia sẻ.

Ecopark muốn cùng các em nhỏ, những người con, người cháu mượn món quà để dẫn lối, nói lời yêu thương mà trước đó các em còn ngại ngùng chưa bày tỏ đến các bà, các mẹ. Vì vậy, trên mỗi món quà đều gắn thông điệp cảm xúc như “Mẹ là người mình thương nhất”, “Chào cậu, tớ là hộp quà kẹo ngọt, tớ có quà cho cậu và mẹ”…

Xuân Thạch