KUB-2-2E, phiên bản xuất khẩu nâng cấp của dòng đạn tuần tra KUB do Tập đoàn Kalashnikov phát triển, đang thu hút sự chú ý tại triển lãm UMEX 2026 nhờ khả năng dẫn đường tự động tiên tiến và thiết kế tối ưu cho xuất khẩu. Là một trong những giải pháp tấn công chính xác tầm trung, KUB-2-2E kết hợp giữa thời gian bay linh hoạt, đầu đạn mạnh mẽ và khả năng tích hợp với UAV trinh sát như SKAT 350M, tạo nên chuỗi tác chiến “phát hiện - xác định - tiêu diệt” hiệu quả trong môi trường chiến trường hiện đại.

KUB-E của Nga: Ảnh: Kalashnikov

KUB-2-2E thuộc thế hệ đạn tuần tra (loitering munition hay còn gọi là máy bay không người lái cảm tử/Kamikaze, là loại vũ khí trên không tích hợp đầu đạn, có khả năng lảng vảng (bay lượn) quanh khu vực mục tiêu để tìm kiếm, định vị và tự lao vào tiêu diệt. Chúng hoạt động như lai giữa UAV trinh sát và tên lửa hành trình, mang lại lợi thế cao về độ chính xác và khả năng tấn công bất ngờ) với thiết kế khung máy bay được cải tiến so với các phiên bản trước như KUB-E.

Trọng lượng cất cánh khoảng 14,5 kg, trong đó đầu đạn chiếm 4,6 kg loại nhiệt áp (thermobaric), mang lại sức công phá lớn đối với nhân lực, công trình nhẹ và phương tiện không bọc thép hoặc bọc thép nhẹ.

Đầu đạn nhiệt áp tạo hiệu ứng áp suất và nhiệt độ cao, phù hợp để tiêu diệt mục tiêu trong hầm trú ẩn, công sự hoặc nhóm quân nhân.

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, KUB-2-2E đạt tốc độ bay tối đa 150 km/h, với tốc độ hành trình trong khoảng 120-150 km/h. Tầm hoạt động lên tới 40 km, độ cao bay tối đa vượt 2.000 mét và thời gian bay hơn 25 phút.

KUB-2-2E được phóng bằng máy phóng kiểu catapult, giúp triển khai nhanh chóng từ vị trí mặt đất. So với phiên bản KUB-E cơ bản (trọng lượng chỉ khoảng 8 kg, tầm 25 km, thời gian bay 30 phút và đầu đạn phân mảnh nhẹ hơn), KUB-2-2E thể hiện bước tiến rõ rệt về tầm xa, tốc độ và sức mạnh hỏa lực, dù thời gian bay hơi ngắn hơn để ưu tiên tải trọng và phạm vi hoạt động rộng lớn hơn.

Điểm nổi bật nhất về công nghệ của KUB-2-2E nằm ở hệ thống dẫn đường đa chế độ. UAV hỗ trợ ba phương thức chính: dẫn đường bằng tọa độ GNSS định sẵn để tấn công mục tiêu cố định, điều khiển thủ công qua hình ảnh camera thời gian thực từ người vận hành và dẫn đường quang-điện tự động (electro-optical) với khả năng tự nhận diện và khóa mục tiêu.

Tính năng tự động hóa cao này, được tinh chỉnh dựa trên kinh nghiệm thực chiến, cho phép KUB-2-2E hoạt động độc lập hoặc phối hợp, giảm tải cho người điều khiển và tăng độ chính xác ngay cả trong điều kiện khói bụi, sương mù hoặc nhiễu điện tử.

KUB-2-2E được thiết kế để tích hợp chặt chẽ với các UAV trinh sát của Kalashnikov, đặc biệt là SKAT 350M. Trong kịch bản phối hợp, SKAT 350M thực hiện nhiệm vụ phát hiện và truyền tọa độ mục tiêu thời gian thực, sau đó KUB-2-2E tiếp cận, khóa và thực hiện đòn tấn công, cuối cùng có thể giám sát kết quả qua camera.

SKAT 350 của Nga: Ảnh: Kalashnikov

Sự kết nối này nâng cao hiệu quả tổng thể của KUB-2-2E, biến hai nền tảng riêng lẻ thành một chuỗi hỏa lực khép kín.

Với khả năng vận hành trong điều kiện thời tiết đa dạng, tiếng ồn thấp và tính cơ động cao, KUB-2-2E phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công chính xác ở cấp độ chiến thuật.

Việc ROSOBORONEXPORT giới thiệu phiên bản này tại UMEX 2026 cùng với các hệ thống khác khẳng định nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ UAV/drone Nga, đồng thời khẳng định năng lực sản xuất của Kalashnikov có thể đáp ứng cả nhu cầu nội địa lẫn quốc tế mà không ảnh hưởng lẫn nhau.

KUB-2-2E đại diện cho sự tiến hóa của dòng đạn tuần tra KUB với trọng tâm vào dẫn đường thông minh, đầu đạn mạnh mẽ và khả năng tích hợp cao.

Những cải tiến về thông số kỹ thuật và công nghệ tự động hóa giúp KUB-2-2E trở thành một giải pháp tấn công linh hoạt, chính xác và có tiềm năng cao trên thị trường vũ khí không người lái toàn cầu.