NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP NGOẠI HẠNG ANH 2022/23 – ĐÁ VÒNG 7&8 05/04 01:45 Bournemouth - Brighton K+CINE Leeds - Nottingham Forest K+LIFE Leicester - Aston Villa K+SPORT 2 05/04 02:00 Chelsea - Liverpool K+SPORT 1

1. Bournemouth - Brighton

Brighton dưới thời Roberto De Zerbi là đội bóng có khả năng ghi bàn cực kỳ tốt. Họ cũng chỉ tịt ngòi có 1 trong 14 trận sân khách gần nhất. Brighton ghi được tới 20 bàn trong 10 trận gần đây, trung bình 2 bàn mỗi trận.

Trong khi đó, Bournemouth đang phải vật lộn trụ hạng và không có chỗ cho các ý tưởng phòng ngự. Có 4 trong 5 trận gần nhất của Bournemouth nổ nhiều bàn thắng. Do đó, có thể tin tưởng vào việc sẽ xuất hiện nhiều hơn 2,5 bàn ở trận tới.

Dự đoán tỉ số: Brighton thắng 3-1

2. Leeds - Nottingham Forest

Theo cựu danh thủ Gary Neville: "Nottingham Forest là một trong những đội chơi phòng ngự tệ nhất ở Premier League mùa này. Họ cũng là đội rất yếu bóng vía trên sân khách, khi mới thắng được 1/13 chuyến hành quân từ đầu mùa giải đến giờ. Do vậy, tôi nghiêng về một chiến thắng dành cho Leeds ở trận đấu bù này".

Dự đoán tỉ số: Leeds thắng 2-0

3. Leicester - Aston Villa

Cả 7 trận trên sân nhà gần nhất, Leicester đều không thể giữ sạch lưới. Xa hơn, 13 trận gần đây họ đều phải nhận những bàn thua. Bên kia chiến tuyến, đội khách Aston Villa ghi bàn trong cả 17 trận dưới thời Unai Emery.

Ở trận lượt đi đã có tổng cộng 6 bàn thắng được ghi. Với tình hình hiện tại, khả năng trận đấu trên sân King Power có số bàn thắng nhiều hơn con số 2 là cực cao.

Dự đoán tỉ số: Leicester thắng 3-2

4. Chelsea - Liverpool

Kể từ sau đại thắng 7-0 trước MU, Liverpool có phong độ tệ hại. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp chỉ còn một mặt trận duy nhất đang tham dự đó là Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên The Kop đã thua 2 trận liên tiếp ở đấu trường này, đặc biệt là thạm bại trước Man City.

Đại chiến Chelsea vs Liverpool là tâm điểm của bóng đá thế giới đêm nay

Phong độ thi đấu tệ hại chính là điều đáng nói nhất đối với cả Chelsea lẫn Liverpool vào lúc này. Rất nhiều chuyên trang thể thao uy tín trên thế giới đã đưa ra nhận định về một kịch bản bất phân thắng bại giữa The Blues vs The Kop ở trận đá bù vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh vào giữa tuần này.

Dự đoán tỉ số: Hòa 1-1

