Sức nóng thị trường shophouse khối đế ở trung tâm TP.Thủ Đức

Tiềm năng khai thác thương mại của TP.Thủ Đức

Nhận định khả năng sinh lợi của loại hình shophouse tại TP.Thủ Đức, hầu hết các chuyên gia đều có chung ý kiến, đây sẽ là phân khúc hấp dẫn với nhà đầu tư chuộng khai thác lợi nhuận thương mại dài hạn.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn: “Xét trên các đô thị có xu hướng phát triển tương tự như Thượng Hải, Seoul, sau 5-10 năm nữa, năng suất lao động của TP.Thủ Đức sẽ gấp 3 lần năng suất lao động của TP.HCM, với dân số và lực lượng lao động chiếm 10% của thành phố, trở thành khu vực kinh tế thứ 3 cả nước. Nói như thế để thấy tiềm năng kinh tế của khu vực này lớn đến đâu và hấp dẫn ra sao. Vì vậy, các bất động sản (BĐS) kinh doanh thương mại tại thị trường này sẽ là mỏ vàng được giới đầu tư sành sỏi săn đón từ lúc này để đón cơ hội bùng nổ thời gian tới”.

Shophouse khối đế tại TP.HCM vẫn luôn thu hút nhà đầu tư - ảnh phối cảnh dự án

Cùng quan điểm, ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam cho rằng, shophouse chiếm các vị trí thuận lợi nhất cho việc kinh doanh tại các tòa nhà nên rất phù hợp để cho thuê làm cửa hàng, trung tâm ngoại ngữ hoặc trụ sở, văn phòng, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ kinh doanh online như dịch vụ học trực tuyến, doanh nghiệp công nghệ, thời trang online...

“Mức lợi nhuận từ cho thuê shophouse có thể đạt mức 12%/năm. Thêm vào đó, chủ nhân các căn shophouse tùy vào nhu cầu có thể cân nhắc các lựa chọn sinh sống hoặc dùng vào mục đích kinh doanh, rất linh hoạt. Loại hình này luôn là một trong những BĐS có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ và bền vững nhất thị trường. Điều này cũng đã được thực tế thị trường chứng minh khi mà giá trị căn hộ shophouse có thể tăng 15-30% mỗi năm”, ông David Jackson nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định, xu hướng tăng giá của shophouse hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng khai thác thương mại của loại hình này. Nói chính xác thì một shophouse tiềm năng phải mang lại giá trị thương mại cho cả chủ sở hữu và người đi thuê. Vì vậy, không phải dự án nào cũng hấp dẫn và bảo chứng lợi nhuận cho nhà đầu tư. Shophouse ở các khu đô thị quy mô, nơi có lợi thế kết nối hạ tầng giao thông, mật độ dân số đông đúc và tiềm năng kinh doanh lớn mới trở thành “gà đẻ trứng vàng” cho nhà đầu tư.

Hấp lực lớn của shophouse khối đế MT Eastmark City

Sự xuất hiện của khu phức hợp MT Eastmark City tại trung tâm TP.Thủ Đức với quần thể shophouse khối đế 99 căn đang tạo được chú ý của thị trường. Đây là dự án có quy mô lớn nằm trong tổng quy hoạch diện tích đất gần 15ha, được phát triển theo mô hình đô thị all - in - one với hệ thống tiện ích hiện đại.

Phối cảnh quần thể thương mại dịch vụ của MT Eastmark City với 99 shophouse khối đế

Phân tích về sức nóng của dự án MT Eastmark City, anh Văn Phúc, một nhà đầu tư lâu năm tại TP.Thủ Đức cho biết, yếu tố lợi nhuận định kỳ chính là kỳ vọng hàng đầu của dân đầu tư BĐS thương mại. Một căn shophouse muốn “hái ra tiền” phải sở hữu ưu thế về vị trí, về kết nối giao thông, nằm trong đô thị được phát triển chỉn chu và có mật độ dân cư đông đúc. MT Eastmark City là dự án hiện đáp ứng khá tốt các ưu điểm trên.

Không chỉ vậy, MT Eastmark City còn sở hữu mặt tiền 3 tuyến đường là Vành Đai 3, Lò Lu nối dài và Trường Lưu, liên kết từ trung tâm TP. Thủ Đức đến các đô thị kinh tế “nóng” trong tương lai như Dĩ An, Nhơn Trạch, Vũng Tàu… Anh Phúc cho rằng, thông qua các con đường huyết mạch xung quanh dự án, các shophouse của MT Eastmark City dễ dàng đón cả nguồn khách vãng lai lớn từ các khu dân cư lân cận vốn đã hiện hữu sẵn và cả nhóm cư dân tương lai từ khu công nghệ cao và làng đại học. Ngoài ra nhờ vị trí này mà dự án có sự kết nối với sự tăng trưởng kinh tế chung của cả khu vực TP.Thủ Đức.

