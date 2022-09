Sun Property - Thương hiệu bảo chứng cho các khu đô thị đẳng cấp

“Soi” tiêu chí chọn đô thị kiểu mẫu

Trên thị trường thời gian qua phát triển mạnh mô hình khu đô thị ở, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch nổi tiếng như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phú Quốc…, bổ sung thêm mảnh ghép hấp dẫn cho bức tranh địa ốc.

Tại Phú Quốc, thị trường BĐS của thành phố đảo khá đa dạng, nổi bật là điểm sáng khu đô thị cao cấp Sun Grand City New An Thoi. Đây là khu đô thị kiểu mẫu tại Phú Quốc, nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài 6% hiếm hoi của thành phố đảo.

“Dự án này chinh phục tôi bởi mức độ tin cậy về pháp lý, tiến độ, quy hoạch bài bản, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, nhiều tiện ích, thiết kế đa công năng, vị trí đẹp giữa trung tâm phường An Thới. Gia đình tôi vừa nhận sổ đỏ ngày 27/8. Đất sở hữu lâu dài ở Phú Quốc không nhiều, nên đây là tài sản truyền đời, có giá trị và ý nghĩa lớn, tiềm năng kinh doanh hay để ở đều rất tốt”, ông Hoàng Hải (Hà Nội), chủ sở hữu 2 căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi chia sẻ.

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi. Ảnh Sun Property

Quan tâm hàng đầu đến tính pháp lý, nên các nhà đầu tư hướng tới chọn những dự án được quy hoạch rõ ràng, phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Bên cạnh đó, các tiêu chí cần phải có đối với khu đô thị cao cấp là vị trí đắc địa, môi trường sống xanh, trong lành, kiến trúc độc đáo, hệ thống tiện ích đầy đủ, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tận hưởng ngày càng cao. Thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí trên, các khu đô thị được kiến tạo bởi Sun Property - nhà phát triển hàng đầu trong phân khúc BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng có sức hút khó cưỡng với giới thượng lưu.

Tại Phú Quốc, thương hiệu này còn nổi danh với dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Tropical Village - mô hình wellness second home trên đảo ngọc. “Ngôi làng nhiệt đới” Sun Tropical Village đưa gia chủ vào không gian xanh mướt giữa 3 tầng thiên nhiên vườn - rừng - biển, cùng hệ tiện ích wellness đẳng cấp, xứng tầm thượng lưu. 100% quỹ căn đã có chủ sau thời gian ngắn ra mắt thị trường.

Hay tại Đà Nẵng, khu đô thị hạng sang Sunneva Island tọa lạc trên đảo Đồng Nò phía đông nam thành phố vừa ra mắt tháng 6/2022 đã lập tức thu hút giới tinh hoa cả nước. Với quy mô 26ha, dự án có tới 16ha phát triển cảnh quan, tiện ích. Trong đó một loạt tiện ích cao cấp như bến du thuyền, khu tập golf mặt nước, bể bơi vô cực, khu thể thao đa năng, nhà trà đạo, clubhouse sang trọng…, mang làn gió mới đến thị trường địa ốc Đà thành.

Đô thị đảo Sunneva Island tại Đông Nam Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa

Các khu đô thị của Sun Property tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, hay Đà Nẵng, Phú Quốc đều chinh phục giới thượng lưu nhờ tọa lạc tại những vị trí đắc địa trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - BĐS cao cấp của Sun Group. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt làm nên giá trị, đẳng cấp của BĐS Sun Property.

Bà Nguyễn Thị Liên Dung - Chủ tịch HĐQT Titan Group đánh giá: “Giới thượng lưu rất sành, rất tinh, không dễ gì để họ chốt căn chỉ sau một vài ngày tìm hiểu dự án. Chỉ có uy tín của Sun Property, được bảo chứng tiềm năng từ chính hệ sinh thái quy mô của Sun Group mới khiến giới tinh hoa đặt trọn niềm tin. BĐS Sun Property có lợi thế lớn khi hội tụ giá trị cộng hưởng của các hệ sinh thái tỷ đô. Đó là giá trị lợi nhuận lớn khi dòng khách du lịch không ngừng gia tăng; giá trị sống đích thực, thượng lưu khi được tận hưởng, trải nghiệm chuỗi công trình đẳng cấp quốc tế, giá trị gia tăng không ngừng của khối tài sản theo thời gian.”

Kiến tạo phong cách sống: chìa khóa làm nên thương hiệu

Giống như cách thời trang hàng hiệu chứng tỏ đẳng cấp, sở hữu BĐS cao cấp cũng tôn vinh sự sang trọng, địa vị xã hội của gia chủ. Với uy tín của thương hiệu BĐS cao cấp hàng đầu Việt Nam, Sun Property là một trong những cái tên đầu tiên được giới thượng lưu lựa chọn khi muốn mua nhà, hay second home tại các thiên đường du lịch. Bởi, không chỉ mang đến BĐS trong các khu đô thị ở, nghỉ dưỡng thông thường, Sun Property còn mang tới giá trị sống thăng hoa cho cư dân.

BĐS Sun Property luôn được phát triển với sứ mệnh thăng hoa giá trị sống. Ảnh Sun Property

Tại Sunneva Island, chủ nhân của gần 400 BĐS trên đảo Đồng Nò, phía đông nam Đà Nẵng sẽ được tận hưởng phong cách sống “resort” sang trọng, lịch lãm giữa không gian bốn bề sông nước, với cảnh quan đậm chất tropical, hệ tiện ích 5 sao… Cũng ở khu vực này, Sun Riverpolis lại mang phong cách sống trẻ trung, năng động, biểu trưng cho sức vóc của một thành phố đang phát triển, hội nhập sâu rộng.

Hay tại khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Beauty Onsen, Quảng Xương (Thanh Hóa), và khu biệt thự khoáng nóng Sun Onsen Village - Limited Edition tại Quang Hanh (Cẩm Phả, Quảng Ninh), chủ nhân không chỉ tự hào với những căn biệt thự đẳng cấp kiến trúc Nhật Bản dẫn khoáng nóng tận nhà, mà còn được trải nghiệm nét văn hóa xứ Phù tang cũng như bồi bổ trọn vẹn thân - tâm - trí - sắc - diện…

Biệt thự khoáng nóng Sun Onsen Village - Limited Edition tại Quảng Ninh. Ảnh Sun Property

Phong cách sống, nghỉ dưỡng ven sông rực rỡ sắc màu Miami lại được thể hiện sinh động tại dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Sun Riverside Village (Sầm Sơn, Thanh Hóa). Tại Phú Quốc, Sun Property tiên phong mang phong cách sống mới năng động, hạ tầng tiện ích đồng bộ, cũng như phong cách kinh doanh dịch vụ thời thượng đến khu đô thị Sun Grand City New An Thoi. Trong khi, Sun Tropical Village ở Bãi Kem mang chất sống chuẩn wellness đến đảo Ngọc thiên đường…

“Chúng tôi dành tâm huyết để kiến tạo các sản phẩm BĐS cao cấp mang tính đột phá, vượt trội về chất lượng, concept, kiến trúc, giá trị mang lại… Bên cạnh đó, đơn vị quản lý vận hành Sun Property Management của chúng tôi sẽ mang đến các dịch vụ chuyên nghiệp phù hợp với tính chất từng khu đô thị Tất cả đều hướng đến việc mang lại đặc quyền cho chủ nhân các BĐS Sun Property như sự tận hưởng phong cách sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp, chăm sóc sức khỏe, tôn vinh địa vị xã hội, cũng như giá trị gia tăng bền vững”, đại diện Sun Property khẳng định.

Doãn Phong