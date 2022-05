Tâm điểm giao thương sầm uất ở Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire

Ngày 16 - 21/5, chuỗi 25 sự kiện mở bán 3 tòa BS7, BS11, BS12 thuộc phân khu The Oasis và The Tropical (dự án The Beverly Solari) đã khuấy động thị trường bất động sản TP.HCM với 4.500 căn đã được bán hết.