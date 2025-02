Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huy Quý (SN 1998) về hành vi “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và Lục Văn Thi (SN 1979) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào khoảng 7h30, ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo của Công an huyện Hiệp Hòa về việc có người bị đạn bắn trúng dẫn đến tử vong.

Cụ thể, khoảng 5h30 cùng ngày, tại khu vực lòng sông Cầu thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và phường Thuận Thành (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), anh Ngô Văn Thành (SN 1990, trú tại thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa) khi đang ở trên thuyền của gia đình thì bị trúng đạn vào vùng ngực trái dẫn đến tử vong.

Những vật chứng thu giữ được là súng và đạn tại nơi ở của 2 đối tượng. Ảnh: CACC.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nguy hiểm, phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, liên quan đến địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an huyện Hiệp Hòa và Công an tỉnh Thái Nguyên tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra.

Sau hơn 1 ngày tập trung truy xét, đến 16h30, ngày 4/2, cơ quan chức năng đã điều tra, vận động đối tượng Nguyễn Huy Quý (trú tại phường Thuận Thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đầu thú về hành vi “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng đã vận động đối tượng Lục Văn Thi, cùng trú tại phường Thuận Thành, đầu thú về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 229 viên đạn cùng nhiều linh kiện lắp ráp súng PCP.