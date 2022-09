Tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt, lừa thuê 27 ô tô rồi đem bán

Hôm nay (22/9), Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đóng giả doanh nhân trẻ thành đạt

Mới đây qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ, sau đó cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng hoạt động tội phạm không chỉ tại Nghệ An mà còn ở các tỉnh, thành khác.

Sau khi thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã đồng loạt khám xét 27 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, thu giữ 22 xe ô tô tang vật.

Công an huyện Quỳnh Lưu làm việc với đối tượng Đậu Đức Bằng. Ảnh: Công an Nghệ An

Cầm đầu đường dây là Đậu Đức Bằng (SN 1991), trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1991), trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Cả 2 đối tượng này đều không có việc làm ổn định nhưng ham chơi, đua đòi nên đã nghĩ cách lừa đảo.

Từ các mối quan hệ xã hội, Bằng và Tĩnh quen biết Hồ Trọng Tâm (SN 1989), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Tâm vì muốn kiếm tiền nhanh nên đã giúp Bằng và Tĩnh trong đường dây này hoạt động.

Cơ quan công an xác định, Bằng và Tĩnh có vai trò chính trong việc đi thuê xe, tạo niềm tin cho bị hại; các đối tượng đóng vai là những doanh nhân trẻ thành đạt, chuyên làm các dự án lớn.

Tang vật bị công an thu giữ - Ảnh: Công an Nghệ An

Ban đầu, cả 2 đối tượng lên mạng tìm kiếm các cửa hàng, doanh nghiệp cho thuê ô tô tự lái tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Khi thuê được xe đưa về tỉnh Nghệ An rồi làm giả các loại giấy tờ như giấy mua bán xe, chuyển nhượng xe, giấy uỷ quyền về việc mua bán xe... sau đó bán lại cho Hồ Trọng Tâm lấy tiền chia nhau.

Mặc dù biết xe của Bằng và Tĩnh là do lừa đảo mà có nhưng Tâm vẫn mua lại với giá từ 150 – 300 triệu đồng/xe.

Thuê xe giá cao rồi mang đi cầm cố

Ngoài tạo vỏ bọc là doanh nhân, Bằng và Tĩnh còn khiến nhiều người bị lừa vì thuê giá cao, hợp đồng dài ngày, trả tiền đúng thời hạn. Thậm chí, Bằng và Tĩnh còn trả tiền thuê xe trước nhiều tháng nên các bị hại không mấy nghi ngờ.

Không những thuê được xe ô tô bình thường, 2 đối tượng này còn thuê xe lên đến 1,2 tỷ đồng. Giá tiền thuê xe giao động từ 600 nghìn - 1,2 triệu đồng/ngày.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Đậu Đức Bằng - Ảnh: Công an Nghệ An

Ngày 17/9, từ kết quả điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ đối tượng Đậu Đức Bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Hồ Trọng Tâm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Tĩnh hiện đang bị Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tạm giữ vì liên quan tới một vụ án khác.