Đến dự hội thảo có ông Nguyễn Tấn Đức - Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đại biểu lắng nghe các báo cáo chuyên đề.

Buổi hội thảo còn có sự tham gia của các diễn giả, lãnh đạo các cấp và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Diễn giả báo cáo chuyên đề tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo về các chuyên đề như: rủi ro về an toàn thông tin cho các hệ thống camera an ninh; bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số của quốc gia và kiến nghị của địa phương; nâng cao khả năng phát hiện toàn diện và ứng phó với các mối đe dọa an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số; giám sát an toàn thông tin hạ tầng trọng yếu…

Theo Phương Thảo (Báo Tây Ninh)