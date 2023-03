Techcombank được Moody’s đánh giá mức tín dụng cơ bản (BCA) là ba2 triển vọng “Ổn định” và S&P xếp hạng BB-, triển vọng “Ổn định”. Trong năm 2022, Techcombank nhận được nhiều giải thưởng danh giá: Ngân hàng tốt nhất Việt Nam từ Euromoney; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam và Sáng kiến thẻ tín dụng tốt nhất do The Asian Banking & Finance bình chọn; Ngân hàng số tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam của Global Finance; Nơi làm việc tốt nhất tại châu Á do HR Asia trao tặng; Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) bình chọn.