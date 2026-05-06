Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, tên lửa DF-41 nổi lên như một trong những vũ khí răn đe hạt nhân mạnh mẽ nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Với tầm bắn liên lục địa (15.000 km), tốc độ Mach 25 và khả năng mang đầu đạn đa mục tiêu độc lập (MIRV), tên lửa DF-41 không chỉ mở rộng đáng kể khả năng tấn công toàn cầu mà còn thể hiện bước tiến công nghệ quan trọng trong chương trình tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh. Bài phân tích dưới đây sẽ làm rõ các khía cạnh kỹ thuật, công nghệ và chiến lược của tên lửa DF-41 dựa trên các nguồn quân sự (missilethreat.csis.org, missiledefenseadvocacy.org, armyrecognition.com).

Tên lửa DF-41 và xe phóng tự hành 8 trục. Ảnh: PLA/missilethreat.csis.org

Tên lửa DF-41 (hay còn gọi là Dongfeng-41, Đông Phong-41), thuộc thế hệ thứ tư trong dòng tên lửa Dongfeng, do Học viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc (CALT) phát triển.

Dự án khởi động từ năm 1986 nhưng tiến triển mạnh mẽ hơn từ những năm 2000. Tên lửa DF-41 được thử nghiệm lần đầu vào năm 2012-2013, chính thức xuất hiện công khai trong diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc năm 2019.

Đến nay, tên lửa DF-41 đã được triển khai hạn chế và kết hợp với các hình thức căn cứ silo đang được mở rộng nhanh chóng.

Về thiết kế, DF-41 là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn. Chiều dài khoảng 21-22 mét, đường kính thân khoảng 2,25 mét và trọng lượng phóng đạt gần 80 tấn.

Nhiên liệu rắn mang lại lợi thế lớn so với các loại tên lửa dùng nhiên liệu lỏng trước đây: thời gian chuẩn bị phóng ngắn hơn nhiều, có thể duy trì trạng thái sẵn sàng cao và dễ dàng di chuyển trên bệ phóng di động.

Tên lửa DF-41 tại buổi duyệt binh năm 2019. Ảnh: Global Times/missilethreat.csis.org

Bệ phóng chính là xe TEL (Transporter Erector Launcher) 8 trục hoặc 16 bánh, cho phép tên lửa DF-41 cơ động nhanh trên đường bộ, ẩn náu trong hầm ngầm hoặc đường hầm, từ đó nâng cao đáng kể khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu.

Theo armyrecognition.com, tầm bắn của tên lửa DF-41 được ước tính từ 12.000 đến 15.000 km, tùy thuộc vào tải trọng đầu đạn.

Con số này cho phép tên lửa DF-41 vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ châu Âu từ các vị trí phóng bên trong Trung Quốc.

Tốc độ tối đa của DF-41 đạt Mach 25 (khoảng 31.000 km/h), thuộc nhóm tên lửa nhanh nhất thế giới hiện nay. Tải trọng (payload) tổng cộng khoảng 2.500 kg, đủ để mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân cùng các thiết bị hỗ trợ.

Theo missilethreat.csis.org, một trong những điểm then chốt của tên lửa DF-41 là công nghệ MIRV - khả năng mang nhiều đầu đạn tái nhập khí quyển độc lập.

Các nguồn tin cho biết tên lửa DF-41 có thể mang từ 3 đến 10 đầu đạn hạt nhân, dù các nhà phân tích thường ước tính con số thực tế thấp hơn (khoảng 3-4 đầu đạn chính) kèm theo nhiều mồi nhử và thiết bị phá mồi để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa.

Mỗi đầu đạn có sức công phá ước tính từ 20-150 kt hoặc cao hơn, tùy cấu hình. Công nghệ này được phát triển nhằm đối phó với các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ như GMD, giúp DF-41 duy trì khả năng răn đe thứ hai đáng tin cậy.

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính chính xác cao với cập nhật từ chòm sao định vị BeiDou (Bắc Đẩu) của Trung Quốc, có thể hỗ trợ cập nhật sao (stellar navigation).

Độ chính xác được báo cáo ở mức CEP khoảng 100-500 mét, đủ để tấn công các mục tiêu được bảo vệ chắc chắn. Sự kết hợp giữa dẫn đường tiên tiến và tốc độ cao khiến việc đánh chặn DF-41 trở nên cực kỳ khó khăn đối với bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện tại nào.

Theo armyrecognition.com, về khả năng sống sót và ngụy trang, tên lửa DF-41 thể hiện sự thích ứng rõ nét với tác chiến hiện đại.

Việc phát hiện mẫu tên lửa DF-41 với lớp sơn ngụy trang không chỉ đơn thuần gây tò mò về thị giác, nó còn cho thấy cách Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh các lực lượng chiến lược để tăng cường khả năng sống sót, tính nghi binh và tốc độ tác chiến. Nguồn ảnh: X-User/chaoyinsukandao/armyrecognition.com

Ngoài phiên bản đường bộ cơ động, Trung Quốc đang phát triển thêm lựa chọn silo và thậm chí thử nghiệm phiên bản đường sắt.

Gần đây nhất vào năm 2025, các hình ảnh cho thấy tên lửa DF-41 được ngụy trang bằng họa tiết đơn sắc kiểu gỗ hoặc các biện pháp ngụy trang khác nhằm giảm khả năng phát hiện từ vệ tinh và cảm biến hồng ngoại.

Những biện pháp này giúp tên lửa DF-41 dễ dàng hòa lẫn vào môi trường dân sự hoặc rừng núi, rút ngắn thời gian triển khai và tăng tính bất ngờ.

Tên lửa DF-41 đại diện cho bước tiến chiến lược quan trọng của Trung Quốc trong việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.

Từ một hệ thống tên lửa di động linh hoạt với tầm bắn toàn cầu, khả năng MIRV và công nghệ ngụy trang tiên tiến, tên lửa DF-41 không chỉ củng cố khả năng răn đe mà còn tạo áp lực lên cán cân quân sự khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết vẫn mang tính ước tính do tính chất bí mật của chương trình vũ khí chiến lược. Các nguồn phân tích quốc tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự triển khai và nâng cấp tiềm năng của tên lửa DF-41 trong những năm tới.

(Theo missilethreat.csis.org, missiledefenseadvocacy.org, armyrecognition.com)