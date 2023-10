Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed là một trong những thành viên hoàng gia giàu nhất thế giới.

Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed hay còn gọi là Fazza, là con trai thứ hai của Vua Mohammed bin Rashid Al. Anh là một trong những thành viên hoàng gia giàu nhất thế giới, với tài sản ròng cá nhân trị giá 400 triệu USD.

Năm 2008, Fazza trở thành Thái tử Dubai. Anh nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới. Tài khoản Instagram của Thái tử có hơn 15,8 triệu người theo dõi, nhiều hơn cả dân số của UAE (khoảng 10 triệu người theo thống kê năm 2022).

Thông qua trang cá nhân, Fazza khiến cư dân mạng thế giới choáng ngợp trước những cuộc phiêu lưu đáng mơ ước và cuộc sống xa xỉ bậc nhất. Anh có mọi thứ từ bất động sản, siêu xe sang trọng cho đến du thuyền đắt đỏ. Đây là cách Thái tử Dubai sử dụng hàng triệu USD của mình.

Sống trong dinh thự 2 tỷ USD, sở hữu nhiều bất động sản giá trị

Cung điện hoàng gia Zabeel có diện tích hơn 14ha, chính thức thuộc về cha của Fazza, Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum. Cung điện được đánh giá là kỳ công ấn tượng về thiết kế và kiến trúc, giá trị ước tính khoảng 2 tỷ USD.

Ngoài ra, Thái tử sở hữu căn penthouse rộng 15.000m2, trị giá 55 triệu USD tại toà Fairmont Pacific Rim, Vancouver (Canada). Zabil Investments là một công ty đầu tư tư nhân của Fazza, sở hữu hàng loạt bất động sản trên khắp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trong đó phải kể đến khách sạn Jamira Zabil nằm trên hòn đảo nhân tạo sang trọng nổi tiếng Jamira. Chi phí xây dựng lên đến 12 tỷ USD, có hồ bơi trong nhà và ngoài trời riêng, quyền sử dụng các bãi biển riêng cho khách và rất nhiều dãy phòng sang trọng. Ngoài 405 phòng cho khách, công ty có thêm 38 dinh thự, nơi hoàng gia Dubai tận hưởng sự sang trọng riêng tư.

Sở thích nuôi "quái thú" độc lạ của Thái tử Dubai

Thái tử Dubai sở hữu một bộ sưu tập thú cưng độc nhất vô nhị khiến nhiều người phải kinh ngạc. Bộ sưu tập bao gồm chim ưng, hổ, voi, sư tử trắng, lạc đà, chim công...

Fazza sở hữu khoảng hơn 1.000 con ngựa, và ít nhất 120 con lạc đà trong trang trại của mình ở Dubai. Đáng chú ý là con lạc đà đắt nhất thế giới năm 2008. Thái tử chi tới 2,7 triệu USD để mua con lạc đà này.

Ngoài ra, anh còn có con ngựa biểu diễn quý giá có giá 1,8 triệu USD. Người ta thấy Thái tử khoe nó tại các cuộc thi trên toàn thế giới.

Anh cũng sở hữu nhiều động vật có vú và chim quý hiếm. Anh có một trại nuôi chim ưng riêng với bệnh viện và phòng điều khiển bên trong. Tất cả chúng được những nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc, đảm bảo ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh.

Bộ sưu tập siêu xe, du thuyền

Thái tử Dubai sở hữu bộ sưu tập ô tô trị giá hàng triệu USD, bao gồm nhiều phương tiện "bằng vàng". Một chiếc RollsRoyce Phantom màu vàng, trị giá ước tính khoảng 8,2 triệu USD; một chiếc Lamborghini màu vàng trị giá 7,5 triệu USD; một chiếc Porsche 918 giá 5,8 triệu USD; một chiếc Range Rover Vogue màu vàng có giá trị khoảng 3,2 triệu USD...

Ngoài ra, Fazza sở hữu bộ sưu tập xe tăng đắt đỏ. Người ta phát hiện anh từng sử dụng xe tăng trên các sa mạc ở Dubai. Những chiếc xe tăng này có giá 495.000 USD cho mẫu 1 chỗ ngồi, 545.000 USD cho mẫu 2 chỗ ngồi và 595.000 USD cho 4 chỗ ngồi.

Tất nhiên, không thể không nói đến những siêu du thuyền sang trọng của Fazza. Một trong số đó là chiếc Esmeralda trị giá 70 triệu USD.

Hay chiếc du thuyền đắt nhất mà Fazza từng mua, có giá 180 triệu USD, vào năm 2013. Trong đó, bao gồm phòng tập thể dục do Usain Bolt thiết kế, hồ bơi, spa cá nhân và bãi đáp trực thăng.

Thích làm thơ, đam mê phiêu lưu, du lịch khám phá

Sheikh Hamdan đã phát hành tuyển tập 18 bài thơ song ngữ có tên For the Love of Horses vào năm 2019 để chia sẻ về sở thích cưỡi ngựa của mình. Thái tử Dubai đam mê thơ ca. Anh lấy bút danh "Fazza, nghĩa là người giúp đỡ trong tiếng Ả Rập. Năm 2019, anh kết hôn và sau đó chào đón cặp song sinh vào tháng 5/2021.

Thái tử được biết đến là một người thích tìm kiếm cảm giác mạnh và tin rằng những cuộc phiêu lưu, các chuyến du lịch đã giúp anh chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo tương lai.

Năm 2013, Fazza gây chú ý khi leo lên tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Anh chụp bức ảnh đứng trên đỉnh ngọn tháp trong khi vẫy lá cờ của đất nước mình.

Trong một cuộc phiêu lưu gần đây, Thái tử Dubai bị cuốn hút bởi bờ biển hoang sơ của thiên đường châu Phi, gọi là Mauritius.

Một trong những điểm nổi bật của chuyến du lịch Mauritian là cuộc thám hiểm câu cá đầy phấn khích của anh và nhóm bạn thân. Những chuyến du lịch với anh không chỉ là sự thư giãn mà còn là mở rộng hiểu biết, tôn vinh các nền văn hóa đa dạng của thế giới.