Thanh niên đâm chết người vì khoản nợ 6 triệu đồng

Ngày 23/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ người đàn ông bị đâm chết xảy ra tại huyện Cái Bè.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 21/11, Đoàn Văn Phúc Vinh (23 tuổi, ngụ tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) gặp anh N.Q.C (40 tuổi, quê Đồng Nai) để đòi 6 triệu đồng tiền nợ.

Anh C. nói với Vinh không có tiền trả nên hai bên xảy ra cự cãi.

Hiện trường vụ án. Ảnh: M.T

Anh C. dùng tay đánh Vinh. Vinh chạy vào nhà người dân gần đó lấy cây dao quay lại đâm anh C. một nhát. Anh C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang. Đến sáng 22/11, anh C. tử vong.

Bước đầu, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội.