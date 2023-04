Đỗ An Nhà báo

Theo CNBC, Amsterdam là một trong những thành phố đang phải đối mặt với vấn nạn du lịch quá mức. Trong một thông cáo báo chí vào tuần trước, chính quyền thành phố Amsterdam cho biết đã phát động chiến dịch trực tuyến ở Vương quốc Anh trong tháng này nhằm mục đích ngăn chặn "những vị khách gây phiền toái". Cụ thể, chính quyền thành phố đã đề nghị một số du khách, đặc biệt là những nam giới đến từ Anh trong độ tuổi 18-35 hãy tránh xa Amsterdam nếu có dự định đến đây để vui vẻ, tiệc tùng...

Thực trạng du lịch quá mức ở Amsterdam

Công ty nghiên cứu thị trường Statista (Đức) cho biết có khoảng 360.000 lượt khách đến từ Vương quốc Anh đã nghỉ qua đêm tại Amsterdam vào năm 2020.

Các nhà chức trách cho biết chiến dịch "Stay Away" (Tránh xa) nhắm đến những du khách sử dụng những từ khóa tìm kiếm trực tuyến như "tiệc độc thân ở Amsterdam", "quán rượu ở Amsterdam" hoặc "khách sạn giá rẻ ở Amsterdam"… bằng cách hiển thị các cảnh báo đối với những du khách này.

Tiêu biểu như việc say xỉn, nôn mửa và làm bẩn môi trường tại Amsterdam sau những cuộc vui có thể bị phạt đến 140 Euro, đi kèm với đó là việc bị tạm giam. Nhiều video do chính quyền Amsterdam đăng tải cho thấy cảnh sát đã bắt giữ những người say xỉn phá phách và đưa về đồn. Hàng loạt những video nhấn mạnh việc dùng ma túy và tiệc tùng mất kiểm soát tại Amsterdam sẽ chỉ đưa du khách đến bệnh viện hoặc tệ hơn nữa là nghĩa địa.

Những nam du khách Anh tới Amsterdam tìm nơi 'thác loạn' sẽ không được chào đón

Chính quyền địa phương nơi đây cho biết họ sẽ mở rộng chiến dịch quảng bá ra cả những du khách nội địa Hà Lan cũng như các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) khác trong năm nay.

Cũng theo Statista, các khách sạn ở Amsterdam đã đón tiếp khoảng 1,75 triệu lượt khách quốc tế và 1,1 triệu lượt khách nội địa vào năm 2021.

Chống lại du lịch quá mức

Chiến dịch này chỉ là một trong hàng loạt các biện pháp mà Amsterdam đang thực hiện để chống lại tình trạng du lịch quá mức và đa dạng hóa đối tượng du khách.

Ngoài "Stay Away", thủ đô Amsterdam còn thực hiện chiến dịch “How to Amsterdam” nhằm cảnh báo những hành vi sai trái của du khách tại thành phố này, như say xỉn nôn mửa, phá phách, gây mất trật tự...

Các biện pháp mạnh đang được áp dụng ở khu phố đèn đỏ

Vào tháng 2, chính quyền thành phố cũng đã công bố các biện pháp mới tại khu phố đèn đỏ để "giảm phiền toái và tội phạm". Các nhà chức trách cho biết, những biện pháp này bao gồm lệnh cấm hút cần sa trên đường phố, hạn chế số lượng rượu bán ra và các quán bar, câu lạc bộ và cơ sở mại dâm phải đóng cửa sớm hơn vào cuối tuần.

Theo tờ The Guardian (Anh), vào năm 2021, thị trưởng Amsterdam và các ủy viên hội đồng đã thống nhất kế hoạch đóng cửa khu phố đèn đỏ và thành lập một "trung tâm khiêu dâm" cách xa trung tâm thành phố.

Chính quyền thành phố cho rằng còn nhiều việc phải làm để hướng tới du lịch bền vững

Tuy nhiên, theo phó thị trường Sofyan Mbarki của Amsterdam, thành phố này sẽ còn nhiều việc phải làm trong những năm tới để tạo nên một môi trường du lịch lành mạnh, ổn định hơn là thu hút du khách nhờ những dịch vụ nhạy cảm.

"Amsterdam là một đô thị lớn với sự nhộn nhịp, sôi động. Thế nhưng để giữ cho thành phố ổn định, chúng ta cần đặt ra các giới hạn thay vì cho phép mọi thứ phát triển tự do một cách vô trách nhiệm", ông Mbarki nói.

Đỗ An (Theo CNBC)