The Aqua, Waterpoint đáp ứng tiêu chí chọn nhà của giới thượng lưu

Giới thành đạt chọn nhà ngày càng khắt khe

Sở hữu nhiều bất động sản nội đô nhưng thời gian qua, anh Huỳnh Duy, giám đốc một doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang sinh sống tại quận 3, TP.HCM vẫn tìm kiếm không gian sống mới cho gia đình tại khu vực lân cận TP.HCM, đặc biệt là những khu vực có quỹ đất rộng, gần gũi với thiên nhiên.

Không gian sống giao hòa cùng thiên nhiên sông nước tại Waterpoint thu hút giới thượng lưu. (Nguồn: Nam Long Group)

“Tôi muốn tìm kiếm một không gian sống tốt hơn cho gia đình để mọi thành viên đều được chăm sóc sức khỏe, tận hưởng thiên nhiên, giảm thiểu tình trạng phải thường xuyên đối mặt với ồn ào, không khí ô nhiễm. Hơn nữa, nhà liền thổ trong các khu đô thị quy hoạch bài bản không chỉ giữ giá tốt mà còn có tiềm năng cao trong tương lai”, anh Duy cho biết.

Trên thực tế, sự chuyển dịch trong tâm lý chọn không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên tại các khu vực vùng ven đã xuất hiện và ngày càng rõ nét trên thị trường bất động sản, đặc biệt là sau thời gian đối mặt với dịch bệnh. Nếu như trước đây anh Duy và nhiều nhà đầu tư khác thường chỉ quan tâm đến tỷ suất lợi nhuận thì nay, các tiêu chí được đặt ra ngày càng cao hơn. Theo đó, một không gian sống hiện đại vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mọi thành viên trong gia đình, vừa tạo cơ hội để mọi người được sống giữa thiên nhiên, được vận động, được chăm sóc sức khỏe hàng ngày... sẽ trở thành đích đến an cư mới.

Điểm đến an cư bên dòng Vàm Cỏ Đông

Anh Duy chia sẻ lý do chọn The Aqua thuộc dự án “thành phố bên sông” Waterpoint làm điểm đến an cư mới cho gia đình: “Lợi thế về vị trí kết nối, cảnh quan sông nước rộng lớn, hệ thống tiện ích đã hiện hữu cùng phong cách thiết kế độc bản tại The Aqua, Waterpoint đã hoàn toàn chinh phục được tôi và các thành viên trong gia đình”.

The Aqua là khu compound đầu tiên tại dự án Waterpoint được Nam Long phát triển theo mô hình khép kín, an ninh chặt chẽ, đáp ứng chuẩn sống kín tiếng, riêng tư của giới thượng lưu. Những căn Grand Villa hạng sang được kiến tạo bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, kế cận Vịnh Cảng nước ngọt 8,6 ha duy nhất phía Tây, mở ra không gian sống đẳng cấp cùng những trải nghiệm khác biệt.

Compound The Aqua, Waterpoint sở hữu vị trí độc tôn bên Vịnh Cảng 8,6ha. (Nguồn: Nam Long Group)

Tại compound The Aqua, Waterpoint, ranh giới giữa con người và tự nhiên dường như được xóa nhòa bởi thảm thực vật nằm trải dài ven sông chuyển tiếp hài hòa cùng hệ thống công viên, mảng xanh len lỏi đến từng ngôi biệt thự. Nguồn nước phù sa màu mỡ bồi đắp tạo thành một hành lang thiên nhiên thôi thúc cư dân tương lai bước chân ra khỏi không gian sinh hoạt để cùng hòa mình vào những hoạt động ngoài trời, tái tạo năng lượng, tận hưởng không khí trong lành và kết nối với nhau. Người cao tuổi có thể thảnh thơi dạo bước trên các đường dạo bộ ven sông, trẻ nhỏ có không gian rộng lớn nơi công viên để vui đùa, cả gia đình quây quần tham gia bữa tiệc BBQ ngoài trời hấp dẫn...

Phong cách sống resort được hình thành trong một compound khép kín với chuỗi tiện ích đặc quyền biệt lập, từ clubhouse, hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi dành cho trẻ em…

Không gian sống với chuỗi tiện ích giao hòa cùng thiên nhiên tại The Aqua, Waterpoint. Ảnh phối cảnh dự án

Bước chân ra khỏi compound The Aqua là hệ thống tiện ích “all in one” của dự án khu đô thị tích hợp Waterpoint. Trong đó, giai đoạn 1 của đại đô thị này đã hoàn thiện với tổ hợp thể dục thể thao Country Club 3ha, câu lạc bộ ven sông, cafe, hệ thống bus liên vùng,... phục vụ đa dạng nhu cầu trải nghiệm, tận hưởng của cư dân.

Tương xứng với những giá trị độc tôn của compound The Aqua, Nam Long cùng các đối tác đã dành nhiều tâm huyết để mang đến bộ sưu tập sản phẩm hạng sang Grand Villa với 4 dòng sản phẩm chính: Riverfront Grand Villa, Garden Grand Villa, Canal Grand Villa, Harbor Grand Villa.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng tỏ ra thấu hiểu những yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu, khi cho ra đời nhiều mẫu thiết kế biệt thự khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn theo phong cách riêng, tôn vinh dấu ấn cá nhân, biến mỗi ngôi nhà thành một chốn an cư giàu yêu thương, giàu kết nối và giàu giá trị. Các tiêu chí thẩm mỹ, thời thượng nhưng vẫn tinh tế, kín đáo được thể hiện tỉ mẩn trong từng đường nét thiết kế phong cách Nhật Bản đương đại, trong cách sử dụng các loại vật liệu tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn thân thiện, hài hòa cùng thiên nhiên và tôn trọng tuyệt đối sự riêng tư... Tất cả đã mang đến nét đặc trưng cho khu biệt thự khép kín The Aqua, Waterpoint.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, khi giới thượng lưu ngày càng chú trọng đến những tiêu chuẩn sống mới, việc chọn chốn an cư giờ đây trở thành hành trình tìm kiếm những giá trị sống bền vững, khác biệt và khẳng định vị thế xã hội của họ. Chính vì vậy, không quá bất ngờ khi compound The Aqua, Waterpoint đã và đang dần thiết lập nên những chuẩn sống “giàu có” theo cách riêng của cộng đồng thượng lưu.

Bích Đào