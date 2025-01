KTS. Jan Gehl trong cuốn “Đô thị vị nhân sinh" đã viết: “Một thành phố tốt cần giống như một bữa tiệc vui. Khách khứa nán lại bởi vì họ cảm thấy thích thú”. Theo đó, thành phố tốt phải là một thành phố năng động, tiện nghi, an toàn, nơi mà con người là chủ thể trọng tâm, được kết nối với thiên nhiên và hạnh phúc mỗi ngày với các giá trị sống bền vững.

Dù đã ra mắt 14 năm, triết lý kiến trúc thú vị từ Jan Gehl vẫn truyền cảm hứng cho những câu chuyện kiến tạo đô thị bền vững trên khắp thế giới, trong đó có The Global City. Lấy triết lý “đô thị vị nhân sinh" làm nền tảng từ quy hoạch đến thiết kế kiến trúc, không ngạc nhiên khi The Global City được bình chọn là “Dự án bất động sản xanh tiêu biểu” tại giải thưởng Bất động sản tiêu biểu 2024 do tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức ngày 11/12/2024.

“Dự án bất động sản xanh tiêu biểu 2024” gọi tên The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Cảm hứng từ triết lý “Đô thị vị nhân sinh"…

Nhìn vào Freiburg (Đức) hay Kobmagergade (Copenhagen, Đan Mạch), có thể thấy giá trị của “Đô thị vị nhân sinh” không chỉ nằm ở sự hiện đại, năng động, mà còn được định hình bởi mức độ hạnh phúc và kết nối của cư dân, dựa trên các tiêu chí thú vị, sống động, lành mạnh và bền vững mà đô thị mang lại. Tiếp thu những giá trị cốt lõi từ các mô hình trên thế giới, đồng thời định hình phong cách riêng, The Global City là sự kết hợp tối ưu giữa triết lý “đô thị vị nhân sinh” và những nguyên tắc thiết kế bền vững chuẩn quốc tế, được lên ý tưởng và thực thi đầy tâm huyết dưới bàn tay của hai đối tác thiết kế hàng đầu toàn cầu Foster + Partner và WATG.

“Đô thị vị nhân sinh” không chỉ nằm ở sự hiện đại, năng động, mà còn được định hình bởi mức độ hạnh phúc và kết nối của cư dân. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

…kết hợp cùng các nguyên tắc thiết kế bền vững

Là khu đô thị phức hợp đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế bởi Foster + Partners, The Global City được đầu tư phát triển với tầm nhìn trở thành trung tâm mới của TP.HCM, ngang tầm với các downtown nổi tiếng trên thế giới. Theo nguyên lý thiết kế downtown mới, con người được đặt làm chủ thể trong mối quan hệ kết nối giữa không gian và các giá trị sống. Do vây, quy hoạch tổng thể của The Global City tuân thủ tối đa khả năng tăng cường kết nối giữa con người với thiên nhiên, con người với con người và mỗi người với chính bản thể. Điều này được thể hiện thông qua nguyên tắc kết nối 15 phút: cho dù bạn ở bất kỳ đâu trong khu đô thị, bạn đều có thể tiếp cận các tiện ích, dịch vụ… chỉ trong vòng 15 phút.

Bên cạnh đó, The Global City mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa không gian sống và cảnh quan tự nhiên, thông qua tiêu chí bảo tồn tối đa mảng xanh và mặt nước. Nổi bật với hệ thống kênh đào dài 2km ngay lõi cảnh quan, nâng tổng diện tích mảng xanh và mặt nước lên đến 450.000m², nơi đây đem lại không gian sống lành mạnh cho sức khỏe và tinh thần cư dân đô thị.

Thiết kế cảnh quan tại The Global City dựa trên tiêu chí bảo tồn tối đa mảng xanh và mặt nước. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

Tôn vinh phong cách thiết kế Biophilia, The Global City mang thiên nhiên len lỏi vào từng ngóc ngách của môi trường sống. Vị trí ven sông Rạch Chiếc, với dòng chảy êm đềm và hệ sinh thái phong phú trở thành điểm nhấn cho sự giao hòa giữa đô thị và tự nhiên. Xen kẽ giữa những dãy nhà, từng góc phố là những khoảng không xanh mát, nổi bật với 3 công viên rộng hơn 1,7ha. Mỗi khu vực đều được thiết kế để kết nối cư dân với thiên nhiên, tạo cảm giác thư thái và gần gũi.

Bên cạnh những tiêu chuẩn bền vững toàn cầu, bản sắc và tinh thần Việt được gìn giữ trong từng đường nét kiến trúc tại đây. Thiết kế mặt tiền nhà phố SOHO là sự hòa quyện tinh tế giữa trường phái tối giản hiện đại và phong cách Urban Village kinh điển. Mỗi chi tiết được chăm chút tỉ mỉ để tối ưu thông gió, đón ánh sáng tự nhiên mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Đồng thời, khu nhà phố cũng áp dụng các giải pháp thông minh, thân thiện với môi trường, bao gồm hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, xử lý nước hiện đại và vật liệu bền vững. Chưa kể, thảm thực vật xanh mướt còn giảm bức xạ nhiệt, giúp hấp thụ carbon, góp phần xây dựng một không gian sống trong lành, bền vững và chan hòa cùng thiên nhiên.

Mặt tiền linh hoạt, tối ưu thông gió, đón ánh sáng tự nhiên mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

…tạo nên một khu đô thị đầy thú vị và sống động

Có thể nói, triết lý “đô thị vị nhân sinh” cộng hưởng các nguyên lý thiết kế bền vững đã vẽ nên bức tranh đô thị đầy thú vị và sống động tại The Global City. Hệ tiện ích xứng tầm từ trung tâm thương mại, khu giải trí, khu ẩm thực đến các tiện ích giáo dục, y tế đạt chuẩn quốc tế hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống hiện đại, đẳng cấp và mang lại những trải nghiệm sống vượt bậc cho cư dân.

The Global City còn là trung tâm kết nối văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo cộng đồng. Những sự kiện quốc tế, lễ hội đặc sắc hay các triển lãm nghệ thuật diễn ra thường xuyên biến nơi đây thành điểm đến lý tưởng nuôi dưỡng nhiều đam mê. Không gian đầy cảm hứng này không chỉ thổi bùng sức sống và sự năng động cho các khu phố, mà còn góp phần gia tăng giá trị khu đô thị.

Những sự kiện, lễ hội thường xuyên diễn ra, thổi bùng sức sống và sự năng động cho khu đô thị. Ảnh: Masterise Homes

Hội tụ đầy đủ các yếu tố thú vị, sống động, lành mạnh, bền vững, The Global City đang kể câu chuyện đô thị bền vững xoay quanh triết lý “đô thị vị nhân sinh”. Với The Global City, chuẩn sống mới được định hình, nơi con người và thiên nhiên hòa hợp, nơi giá trị văn hoá, giá trị sống được tôn vinh, cùng tạo nên bản giao hưởng của sự bền vững và phồn thịnh.

Cao Hoàng