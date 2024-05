The Wisteria sở hữu nhiều lợi thế để kiến tạo chốn an cư hoàn hảo. Ảnh phối cảnh

Không gian kết nối ấm áp của mỗi gia đình

Giống như một bức tranh đầy màu sắc của những đoá hoa chu đăng căng tràn sức sống, dự án khu căn hộ The Wisteria được thiết kế để khơi gợi cảm hứng, mang tới một không gian an nhiên mà mỗi thành viên trong gia đình có thể tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Hướng đến trở thành biểu tượng của sự hòa quyện hoàn hảo giữa cá tính riêng và sự gắn kết, The Wisteria sẽ là nơi mỗi thành viên đều có chỗ dung dưỡng tâm hồn và cùng nhau kiến tạo những kỷ niệm quý giá.

The Wisteria - phân khu cao tầng đầu tiên trong đại đô thị Hinode Royal Park mang sứ mệnh trở thành điểm đến an cư hàng đầu phía tây Hà Nội với những căn hộ tràn ngập yêu thương, hạnh phúc cho gia đình đa thế hệ. Tại đây, ông bà, cha mẹ và con cái cùng nhau quây quần, chăm sóc và tận hưởng cuộc sống bình yên nhất.

Căn hộ The Wisteria - nơi mỗi thành viên trong gia đình có thể cùng nhau chia sẻ và kết nối. Ảnh phối cảnh

Tại The Wisteria, phòng khách rộng rãi, được thiết kế trở thành nơi tập trung của cảm xúc và hoạt động chung, nơi mọi người có thể cùng nhau xem phim, chơi trò chơi gia đình hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng những cái ôm ấm áp vào buổi tối. Khu vực bếp, với thiết kế hiện đại và tiện nghi, khuyến khích mỗi thành viên cùng nhau chuẩn bị bữa ăn và chia sẻ niềm vui qua từng món ăn nấu chung.

Cửa sổ lớn không chỉ đón nhận ánh sáng tự nhiên mà còn mở ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, mang đến nguồn cảm hứng bất tận cho ngày mới. Thiết kế mở giữa các không gian sống giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy mình gần gũi và kết nối, dù cho hoạt động trong nhiều không gian khác nhau của căn nhà.

Logia xanh mát là địa điểm lý tưởng để gia đình quây quần. Ảnh phối cảnh

Tận hưởng cuộc sống thanh bình

Vị trí đắc địa của The Wisteria còn biến nơi này trở thành “thiên đường yêu thương” - nơi những bước chân ngắn của bé tới trường không chỉ là một quãng đường, mà là khoảnh khắc yên bình để bố mẹ, ông bà trò chuyện và lắng nghe con cái kể về một ngày dài học tập và vui chơi. Ở đây, việc đưa đón con học mỗi ngày trở nên thuận tiện và vui vẻ, nhờ vào mạng lưới giáo dục chuẩn quốc tế xung quanh như: Trường quốc tế Việt Mỹ, Trường PTLC Edison School An Khánh, trường quốc tế Việt - Úc, Marie Curie, và hệ thống trường liên cấp Archimedes Hinode nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park…

The Wisteria còn mang đến một loạt tiện ích nội khu đẳng cấp như: công viên cây xanh rộng lớn, quảng trường trung tâm và hồ bơi ngoài trời, mỗi tiện ích mở ra một không gian mới để cả gia đình có thể tận hưởng niềm vui cùng nhau.

Mỗi ngày tại The Wisteria đều trở thành một trải nghiệm thú vị. Ảnh phối cảnh

Trở về nhà tại Hinode Royal Park, mỗi cư dân có thể tái tạo năng lượng và gắn kết gia đình bằng việc trải nghiệm hệ tiện ích đa dạng từ rèn luyện sức khỏe tại hệ thống phòng gym hiện đại đến cuối tuần “chill” cùng cả nhà tại công viên xanh mát để “cắm trại tại gia” hay giao lưu với cộng đồng dân cư văn minh. Sớm thức giấc thư thái trải nghiệm loạt tiện ích nội khu: sân chơi cho trẻ, sân thể thao ngoài trời, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, thư viện... Chiều chiều tản bộ khám phá thế giới “All in One” tại Hinode Royal Park với quảng trường trung tâm, hồ trung tâm, sân thể thao, bể bơi ngoài trời...

Cùng vẻ thanh bình của The Wisteria, các chủ nhân tương lai sẽ cảm nhận được sự thư thái, hạnh phúc, cân bằng trong không gian sống riêng tư nhưng vẫn có sự kết nối mật thiết với nhau cũng như với cộng đồng. The Wisteria được Chủ đầu tư kỳ vọng không chỉ là một không gian sống, mà còn là một điểm đến lý tưởng để tạo dựng những kết nối, chia sẻ niềm vui và nuôi dưỡng tương lai.

Ngọc Diệp