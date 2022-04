Thị trường địa ốc Tây Nam Hà Nội ‘tăng nhiệt’

Bất động sản nội đô khẳng định sức hút

Theo bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Savills Hà Nội, trên thực tế nguồn cầu bất động sản nhà ở tại Hà Nội là rất lớn, được thúc đẩy bởi các yếu tố như sự tăng trưởng trong vốn sở hữu cá nhân, quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng như sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng tiếp cận nhiều khu vực của thành phố.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết: nhu cầu của các nhà đầu tư và khách hàng hiện đang rất lớn, tập trung ở phân khúc biệt thự, liền kề và đặc biệt là nhà phố thương mại (tích hợp được cả nhu cầu ở và kinh doanh thương mại),…

Khu vực Tây Nam Hà Nội đang nổi lên trở thành “thỏi nam châm” thu hút giới đầu tư bất động sản

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, trong bối cảnh nguồn cung bất động sản nội đô khan hiếm thời gian dài, chất lượng sống của người dân ngày được cải thiện, xu hướng về khu đô thị mở ngay trung tâm, đầy đủ tiện ích ngày càng hấp dẫn khách hàng. Trong đó, phía Tây Nam Hà Nội đang nổi lên thu hút người mua nhà do là khu vực hiếm hoi còn quỹ đất vàng trung tâm với các sản phẩm bất động sản cao cấp. Một số thống kê gần đây cho thấy, trong 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, biên lợi nhuận đầu tư bất động sản tại phía tây - tây nam Hà Nội vẫn đạt trên 50%, thậm chí 60 - 70%.

Hạ tầng kết nối vùng thuận lợi

Nhờ quy hoạch đồng bộ, những năm gần đây, cơ sở hạ tầng phía Tây Nam Hà Nội phát triển nhanh chóng, từng bước thay đổi diện mạo với các tuyến đường huyết mạch, không chỉ giải quyết được bài toán ùn tắc giao thông, còn mở ra tiềm năng lớn về giao thương khi tạo ra kết nối giao thông khu vực Nguyễn Xiển ra bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc của Thủ đô.

Kể từ khi đường vành đai 3 trên cao thông tuyến, liên kết giao thông ở khu vực Tây Nam Hà Nội đã trở nên thuận tiện hơn, tăng khả năng kết nối liên vùng, giúp hạ tầng giao thông của khu vực này trở nên thông thoáng.

Đặc biệt, diện mạo của khu vực Tây Nam Hà Nội được kỳ vọng khởi sắc khi đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An do Bitexco làm chủ đầu tư thông tuyến, san sẻ lưu lượng phương tiện, kéo giảm ùn tắc trên đường Kim Giang, nút Cầu Tó, tuyến đường 70 Hà Đông - Văn Điển, rút ngắn thời gian di chuyển từ quận Thanh Xuân, Hoàng Mai đến Xa La (Hà Đông) xuống chỉ còn khoảng 10 phút.

Công viên trung tâm tại The Manor Central Park

Khu vực này còn sở hữu hành lang xanh hiếm có như hệ thống cây xanh - mặt nước ở khu vực công viên Chu Văn An - nơi được quy hoạch là "lá phổi xanh" phía Tây Nam Hà Nội. Tại đây có hệ thống hồ điều hòa, kênh dẫn nước (rộng trên 10ha), có các khu chức năng, công viên văn hóa kết hợp với các công trình kiến trúc cảnh quan, dịch vụ du lịch.

The Manor Central Park, “thỏi nam châm” hấp dẫn nhà đầu tư

Sở hữu tọa độ vàng, điểm giao của bốn quận huyện: Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân và Hà Đông, khu đô thị The Manor Central Park được xem là tâm điểm và hấp lực mới của thị trường bất động sản khu vực Tây Nam những năm gần đây.

Là khu đô thị mở thông minh do Bitexco làm chủ đầu tư, The Manor Central Park có quy mô quy hoạch hơn 89,7ha, nhưng đạt mật độ xây dựng lý tưởng, chỉ 20,8%, còn lại được quy hoạch là công viên, hồ nước, đường sá nội khu…

Bên cạnh hệ thống công viên nội khu nằm xen kẽ giữ các dãy nhà, The Manor Central Park còn sở hữu công viên trung tâm rộng 6,6ha và nằm liền kề công viên Chu Văn An. Đây là điểm hấp dẫn của The Manor Central Park mà ít có khu đô thị nào có được trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng tăng, diện tích cho cây xanh, mặt nước ngày càng giảm.

The Manor Central Park được quy hoạch với chức năng tích hợp “tất cả trong một” giúp đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản ngay tại khu đô thị từ công viên, tổ hợp thương mại, biệt thự, nhà phố thương mại cao cấp cho tới trường học quốc tế, bể bơi ngoài trời, sân vận động…

The Manor Central Park đang được xem là tâm điểm của thị trường bất động sản

Đặc biệt, việc Hà Nội công bố quy hoạch tuyến phố đi bộ của The Manor Central Park là một trong 3 tuyến phố đi bộ mới của Thủ đô càng tăng sức hấp dẫn của khu đô thị này. Phố đi bộ dài được quy hoạch gần 1 km với bốn khu vực: ẩm thực, văn hóa nghệ thuật, thể thao ngoài trời và thương mại dịch vụ; kết nối những dãy nhà phố thương mại cao cấp với kiến trúc hiện đại, gợi liên tưởng tới các khu phố trung tâm thương mại sầm uất như Ginza (Tokyo), Manhattan (Mỹ)…

Với thế mạnh về vị trí đắc địa, quy hoạch thông minh, các tiện ích, dịch vụ đẳng cấp, chủ đầu tư muốn kiến tạo The Manor Central Park trở thành điểm đến đầu tư, giao thương lý tưởng, “sôi động ban ngày - rực rỡ ban đêm” và dẫn dắt tạo ra những xu hướng giao thương hiện đại cho khu vực.

Chia sẻ về sức hút của The Manor Central Park, chủ đầu tư Bitexco cho biết, “biểu tượng mới” của Bitexco chính là sản phẩm của “tinh hoa hội tụ", được kết tinh sáng tạo của hàng loạt nhà quy hoạch, kiến trúc tên tuổi trên thế giới, những người đã thành công trong việc phát triển những khu đô thị hiện đại bậc nhất.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/manorcentralpark

Doãn Phong