Ngày 22/1, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa xử lý trường hợp, thiếu niên sử dụng ma tuý, có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường.

Đối tượng Lã Xuân T tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 19h ngày 17/1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Sơn Động phát hiện 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên xe gắn máy BKS 98AD-041.77 từ thị trấn An Châu về hướng xã An Bá có hành vi vi phạm chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người và các phượng tiện tham gia giao thông.

Phát hiện vi phạm, lực lượng tuần tra đã ra hiệu cảnh báo, yêu cầu người điều khiển dừng phương tiện để kiểm soát.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe lạng lách, đánh võng trước xe tuần tra của CSGT trên tuyến Quốc lộ 31 quãng đường dài khoảng 2 km rồi bỏ chạy vào ngõ hẹp.

Sau khi điều tra, xác minh, lực lượng CSGT đã xác định chủ phương tiện trên là Hoàng Anh T (SN 2008, trú tại thôn Khe Táu, xã Yên Định), cho bạn là Lã Xuân T (SN 2007, trú tại thôn Thán, xã Dương Hưu, huyện Sơn Động) mượn và điều khiển.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu các đối tượng trên đưa phương tiện về Công an huyện để lập biên bản xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT xử phạt hành chính đối với Lã Xuân T với các hành vi vi phạm: điều khiển xe mô tô, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, chở 2 người trên xe, điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường bộ trong đô thị, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.