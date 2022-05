Chiến sĩ công an Huyền Trang vai bà chủ massage Mộng Mơ ngoài đời thế nào?

Trở lại với màu diễn rất khác

- Khá lâu rồi khán giả mới thấy Huyền Trang trên phim truyền hình, gần đây nhất là vai diễn một cô chủ salon tóc trong 'Thương ngày nắng về', lý do vì sao vậy?

Tôi nghĩ là mọi sự trong cuộc sống này đều là cái duyên, và vai diễn Mộng Mơ lần này cũng không ngoại lệ. Thật tình cờ khi tôi nhận được lời mời đến từ đoàn làm phim nên rất hồ hởi, phấn khởi bắt tay ngay vào việc.

Lần này, tôi vào vai Mộng Mơ - cô chủ salon tóc với phong cách nửa mùa, tính cách nhí nhảnh, hay làm thơ. Dù bên ngoài hay tươi cười, hồn nhiên là vậy nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn cũng là một người phụ nữ sống nội tâm và có chiều sâu, rung động bởi những điều chân thành trong cuộc sống. Vì phim vẫn đang trong quá trình quay nên tôi xin phép chỉ bật mí tới đây.

- Tại sao chị lại chọn trở lại với bộ phim này?

Như tôi đã nói ở trên trước hết nó là cái duyên và khi mọi thứ đến một cách tự nhiên thì ta đón nhận. Tiếp nữa, khi được nghe kể về nhân vật tôi đã rất hứng thú, vì tuyến nhân vật này rất hài hước và dí dỏm. Tôi thích màu diễn này vì sẽ mang tới cho khán giả những tràng cười sảng khoái cùng những phút giây thư giãn thoải mái khi xem phim.

Một phần nữa là tôi rất thích những bộ phim do VFC sản xuất. Đây là chiếc nôi đã giúp cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều khi quay ngược thời gian cách đây hơn 10 năm, tôi đã rất may mắn được tham gia khá nhiều các bộ phim hay của VFC như : Nhà có nhiều cửa sổ, Cầu vồng tình yêu, 3 đám cưới 1 đời chồng, Những người độc thân vui vẻ..... Một cái duyên nữa là, đã hơn 10 năm rồi, kể từ sau khi tôi cộng tác cùng đạo diễn Bùi Tiến Huy trong phim Cầu vồng tình yêu thì nay hai anh em mới có cơ hội làm việc lại cùng với nhau trong bộ phim này. Trong phim tôi lại được đóng cặp cùng anh Bá Anh - người anh mà tôi vô cùng yêu quý và thấy rất thăng hoa khi diễn cùng. Với ngần ấy lý do thì tôi không thể từ chối rồi.

- Sau nhiều năm mới quay trở lại đóng phim truyền hình, chị có bị khớp trước máy quay hay gặp ác lực gì nhiều?

Vì được đào tạo là một diễn viên sân khấu kịch nói nên cũng có đôi lúc trong khi thoại, tôi bị ảnh hưởng bởi lời thoại của kịch nói một chút nhưng ngay những lúc như thế, tôi được đạo diễn nhắc nhở, góp ý nên mọi thứ lại được diễn ra 1 cách tự nhiên ngay. Còn về áp lực cũng có một chút. Nhân vật Mộng Mơ từ ngoại hình đến tính cách hoàn toàn khác với những vai tôi từng làm trước kia. Trong phim cũng có khá nhiều nhân vật với màu sắc khác nhau rồi nên điều trăn trở là tôi phải làm sao để tạo nên sự khác biệt.

Và vì là cùng tuyến với nhân vật cậu Vượng (diễn viên Bá Anh) nên việc mình tạo dựng phong cách lúc này sẽ không chỉ là của riêng cá nhân mình nữa mà còn phải có sự tương đồng cùng bạn diễn nên thực sự là tôi và ê-kíp phục trang khá đau đầu về vấn đề này. Từ việc chọn kiểu tóc, màu son, quần áo ra làm sao để ra được đúng chất nhân vật phù hợp với cậu Vượng là điều làm tôi rất suy nghĩ.

Đây là vai diễn đầu tiên tôi đối thơ nên lời thoại cũng khác với lời thoại khi diễn sinh hoạt, phải diễn làm sao để khi đối thơ có sự nhấn nhá, nhả chữ nhưng vẫn tự nhiên. Để vào vai, tôi cũng phải tranh thủ sưu tập ít thơ dắt túi để lời thoại thêm sinh động.

Tuy nhiên mọi thứ cũng được xoa dịu, giúp tôi giảm bớt căng thẳng khi mình đứng trước máy quay bởi từ đạo diễn, quay phim, các anh chị em trong đoàn đã chỉ bảo, hỗ trợ tôi rất nhiều để có thể thoải mái hoàn thành vai diễn. Tôi rất biết ơn và cảm ơn mọi người về điều đó.

- Sau khi lên sóng, khán giả rất yêu thích và đánh giá tốt về màu diễn lần này của Huyền Trang, điều đó có ý nghĩa với chị như thế nào?

Thực sự tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi ở một vài phân đoạn đầu của vai trong phim đã nhận được sự ủng hộ tích cực của quý vị khán giả. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi. Đó là động lực giúp tôi sẽ làm việc tốt hơn, sẽ giúp tôi say nghề hơn, là đòn bẩy để kích thích sự sáng tạo và tìm tòi ngày một tốt hơn cho nhân vật.

Từ trước tới giờ, khán giả hay quen thuộc hình ảnh Trang qua những vai diễn đanh đá, ghê ghớm, sắc sảo, ít thấy tôi trong những dạng vai như thế này. Qua vai diễn này, tôi lại có dịp lắng nghe và quan sát để biết được những khả năng tiềm tàng của bản thân, để qua đó giúp phát huy tốt hơn cho những vai diễn về sau.

Rất tự hào về em trai Duy Khánh 'Phố trong làng'

- Người ta thấy một Huyền Trang trên phim với màu diễn đanh đá, sắc bén, còn Huyền Trang ngoài đời thì sao?

Ngoài đời thì mình cũng chẳng có gì ngoài sự cute và đáng yêu như Mộng Mơ ấy. Các bạn có tin không? Nhưng tôi không lừa tiền lừa tình đàn ông giống Mộng Mơ đâu nhé (cười).

- Khán giả tò mò cuộc sống của chị dạo này thế nào?

Ngoài những lúc đi quay thì tôi trở về với vị trí của mình đó là một công nhân viên chức nhà nước. Mỗi ngày, tôi sẽ dậy sớm để tập thể dục, vận động cơ thể một chút. Tôi thích cảm giác hít hà bầu không khí trong lành của ngày mới, uống một cốc chanh ấm mật ong rồi bắt đầu ngày mới. Sau đó, tôi sẽ tới cơ quan tập luyện cùng đồng nghiệp, làm những công việc được cấp trên giao phó cho tới cuối giờ chiều sẽ trở về nhà lo cơm nước, nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình.

Huyền Trang và Duy Khánh là 2 chị em ruột.

- Nhiều người khá bất ngờ khi biết chị là chị gái ruột của diễn viên Duy Khánh 'Phố trong làng'. Chị có phải là người hướng cho em trai đến với nghiệp diễn?

Khi thấy Khánh đứng trước sự phân vân về việc lựa chọn cánh cửa thi đại học, tôi đã động viên em theo hướng trở thành diễn viên vì thấy ở Khánh có khá nhiều tố chất của một diễn viên. Em có chiều cao lý tưởng, nước da trắng với đôi mắt mí lót đặc trưng, có nụ cười rất duyên với chiếc má lúm và có đài từ tốt, vô cùng hoạt ngôn và thông minh. Tôi đã động viên em thi thử. Không ngờ Khánh đã đỗ thủ khoa đầu vào năm ấy. Tôi rất tự hào về em trai của mình.

- Cả hai ở nhà có thân thiết, tâm sự như những người bạn?

Hai chị em ở nhà cũng hay chia sẻ với nhau về công việc cũng như trong cuộc sống như những người bạn vậy. Với thành tích học tập tốt, là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường, đang ngày càng có những dự án, những vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả như vai Trung uý Hoàng trong Phố trong làng, Khánh đang dần ngày càng trưởng thành hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi tôi gặp những bậc tiền bối đi trước dành cho em những lời khen có cánh, tôi thấy vô cùng tự hào và hãnh diện về em trai.

- Huyền Trang xuất hiện trong phim 'Mặt nạ gương' và sau đó là 'Thương ngày nắng về 2', liệu đây có phải là một dự báo chị sẽ quay trở lại với phim ảnh nhiều hơn trong thời gian sắp tới?

Hãy để mọi thứ tùy theo duyên. Vì hôm nay chưa qua và ngày mai cũng chưa tới nên tôi thích hãy cứ đón nhận mọi thứ thật tự nhiên, cái gì đến thì ta đón nhận chứ đâu biết được mai sau sẽ ra sao. Con về bản thân tôi chỉ biết rằng, trong thâm tâm tôi là người yêu nghề, luôn mong muốn sẽ được gắn bó với nghiệp diễn thật lâu nên chỉ mong càng ngày sẽ càng có nhiều cơ hội để được thử sức ở nhiều bộ phim, cống hiến cho khán giả những vai diễn hay hơn nữa.

Hàn Triệt