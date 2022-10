Thingo Group chi 7 tỷ đưa nhân viên, đối tác đi Thái Lan ‘tiếp lửa’

Mới đây, Thingo Group đã bỏ ra kinh phí khủng lên đến 7 tỷ đồng để tổ chức chương trình trải nghiệm văn hoá xứ sở Chùa Vàng Thái Lan dành cho các thành viên xuất sắc nhất của kênh phân phối thuộc Thingo Group. Sự kiện diễn ra 4 ngày 3 đêm từ ngày 14 đến 17/10 với chuỗi các hoạt động xuyên suốt trải nghiệm từ văn hóa, cảnh quan, ẩm thực, đất nước và con người Thái Lan - Xứ sở được mệnh danh là thiên đường du lịch.

Được biết, đây là hoạt động cần thiết để các thành viên và ban lãnh đạo gặp gỡ, tiếp thêm lửa, nâng cao tinh thần chiến đấu trong chặng đường kinh doanh sắp tới. Các thành viên đã cùng nhau thăm quan Chùa Vàng; Trải nghiệm & chụp ảnh lưu niệm trong trang phục truyền thống Thái Lan; Thưởng thức tiệc tối tại du thuyền 5 sao trên sông Chao Praya; Thăm quan khu du lịch Ancient Siam; Thăm quan Hoàng Cung Thái Lan; ... và rất nhiều các hoạt động sôi động khác.

Đồng hành cùng chuyến đi có sự xuất hiện của Chủ tịch HĐQT Thingo Group Nguyễn Thu Trang, CEO GHB Corporation - diễn viên - người mẫu Ngọc Trinh, Gil Lê, Ca sĩ Đinh Hương, Stylist Kye Nguyễn... cùng hơn 70 đối tác thuộc Thingo Group.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra sự kiện đêm tiệc VIP Gala Dinner với chủ đề ON TOP but NEVER STOP nhằm tôn vinh các thành viên xuất sắc nhất và các đội nhóm hoàn thành doanh thu tháng xuất sắc nhất. Đêm tiệc như lời tri ân của Thingo Group dành cho tất cả các thành viên đã có hành trình dài gắn bó và nỗ lực cho sự phát triển ngày một lớn mạnh của doanh nghiệp.

Tại sự kiện, Chủ tịch Thingo Group Nguyễn Thu Trang chia sẻ: “Sự hiện diện của các bạn ở đây đều là những câu chuyện đẹp của sự nghị lực và nỗ lực. Chương trình này là sự khởi động cho những chuyến hành trình tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm sau 2 năm nghỉ ngơi vì đại dịch, Trang hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nên những chuyến hành trình tiếp theo đầy ý nghĩa, cùng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.”

Ngọc Trinh cũng hào hứng tiếp lời: “Các bạn ở đây không chỉ là những doanh nhân thành đạt mà còn là những phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh, tự tin, tràn đầy năng lượng. Và điều đó cho thấy Trinh cũng như các bạn đã chọn đúng con đường, một con đường cùng với nhau tạo nên cộng đồng phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, tự tin, thành công và cực kỳ bản lĩnh trong cuộc sống”.

Được biết đến là doanh nghiệp đầu tư lớn, Thingo Group đang là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược tại các công ty phân phối mỹ phẩm, thực phẩm chăm sóc sức khỏe, thời trang, trang sức... uy tín. Đây là những công ty đã tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng, đối tác từ những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, được điều hành bởi những nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz.

Thời gian tới, Thingo Group sẽ tiếp tục tổ chức thêm nữa những chuyến du lịch trải nghiệm tại Hàn Quốc và châu Âu cho các thành viên trong hệ thống kinh doanh của mình.

Trong những năm qua, Thingo Group đã không ngừng cùng các đối tác tạo ra nhiều giá trị không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cộng đồng và xã hội. Trong quá trình kinh doanh, Thingo Group đã rất quan tâm đến đời sống, tâm tư của đối tác để kịp thời ghi nhận những nỗ lực và khen thưởng xứng đáng với những đóng góp của họ dành cho doanh nghiệp. Chính vì thế, không ít lần Thingo Group đã chi khủng và có những chính sách khen thưởng, động viên đối tác bằng hiện vật, hiện kim hay giá trị tinh thần xứng đáng.

Ngọc Minh