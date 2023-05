Tối 27/5, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, một số thông tin lan truyền vụ vỡ hụi trên địa bàn với số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng là không chính xác.

Công an có mặt để tiếp nhận thông tin vụ vỡ hụi. Ảnh: H.H

Theo thông tin của Công an huyện Thống Nhất, tính đến hiện tại (27/5) chỉ mới nhận được 228 đơn trình báo của người dân cho chủ hụi vay với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng. Trong đó, Công an huyện Thống Nhất tiếp nhận 189 đơn với số tiền hơn 40,5 tỷ đồng, Công an xã Lộ 25 tiếp nhận 39 đơn với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, với số tiền mỗi người từ 10 triệu đến 4 tỷ đồng.

Như VietNamNet đưa tin, tối 26/5, hàng trăm người dân tụ tập tại nhà chủ hụi tại ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất để đòi nợ với hình thức chơi hụi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Lộ 25 đã cử người phối hợp cùng Công an huyện xuống nhà để nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự; hướng dẫn người dân khai báo thông tin về vụ việc. Đồng thời, tiến hành làm việc với chủ hụi và người dân.

Bước đầu, công an xác định chủ hụi là bà N.T.T.H. (34 tuổi, ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) cùng chồng là ông T.Q.H. (36 tuổi) đứng ra huy động người dân chơi hụi với hình thức theo ngày, tuần và tháng.

Thời gian qua, vợ chồng này đứng ra huy động với hình thức chơi hụi. Ngoài ra, cả hai còn mượn tiền của một số người quen để làm ăn.

Vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc.