Thủ đoạn ‘quái’ của băng siêu trộm khiến chủ tiệm vàng khiếp sợ

Ngày 9/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vẫn đang điều tra vụ băng nhóm gây ra các vụ trộm tại tiệm vàng trên địa bàn. Công an đã bắt tạm giam để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”, đối với các bị can: Lê Hoàng Nam (40 tuổi), Lâm Văn Lam (52 tuổi) và Nguyễn Văn Bé (32 tuổi), cùng ngụ tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, nghi phạm Nguyễn Thanh Sang (37 tuổi), bị điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Các bị can nói trên đều không việc làm ổn định, có nhiều tiền án.

Các bị can Nam, Sang, Lam và Bé. Ảnh: Công an Cà Mau

Theo điều tra, tối 21/4, chủ tiệm vàng ở chợ Hàng Vịnh (huyện Năm Căn) khóa cửa cẩn thận. Rạng sáng hôm sau, chủ tiệm vàng nhận tin báo từ người quen nói tiệm bị cạy, cắt cửa. Tức tốc, chủ tiệm vàng kiểm tra thì phát hiện các ổ khóa bị cạy, 10 lượng vàng trong tủ cũng bị cuỗm sạch.

Hơn 1 tháng sau (ngày 5/6), chủ tiệm vàng ở chợ Thanh Tùng (huyện Cái Nước) tá hỏa phát hiện cửa nhà bị trộm cạy. Người chủ kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện trộm đã phá tủ kiếng, toàn bộ vàng gồm 20 lượng vàng 24K, 40 lượng vàng 18K, tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng đã “bốc hơi”.

Số vàng mà các bị can trộm được. Ảnh: Công an Cà Mau

Vụ việc nhanh chóng báo lên cơ quan công an. Qua khám nghiệm, công an phát hiện, tên trộm mặc áo khoác, mang khẩu trang, đeo găng tay, cắt khóa cửa… trên tay cầm vật giống dao.

Từ những dấu vết mà kẻ trộm để lại và lời khai của chủ tiệm vàng, lực lượng công an phán đoán băng trộm rất chuyên nghiệp.

Công an tỉnh Cà Mau làm việc cao độ, khám nghiệm từng chi tiết dù nhỏ nhất và khẩn trương khoanh vùng đối tượng, quyết tâm bắt cho bằng được băng “siêu trộm” này.

Công an đã lập danh sách, phân loại từng đối tượng, đặc biệt là những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, có tiền án, tiền sự… Nhiều trinh sát tỏa đi khắp nơi để thu thập thông tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/6, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Lê Hoàng Nam (40 tuổi, ngụ huyện Cái Nước), nghi phạm chính trong vụ trộm tiệm vàng nói trên. Kiểm tra trên người và ô tô mà nghi phạm Nam đang đi, Công an thu giữ 7 lượng vàng, được ngụy trang trong keo mắm. Công an xác định 7 lượng vàng này là tang vật trong vụ trộm tại tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi.

Nghi phạm Nam bị bắt khi mang vàng đi tiêu thụ. Từ lời khai ban đầu của nghi phạm Nam, công an thu giữ thêm nhiều nhẫn, lắc, dây chuyền vàng tại nhà người thân của gã này ở tỉnh Sóc Trăng.

Tang vật được công an niêm phong. Ảnh: Công an Cà Mau

Quá trình điều tra, lần lượt các nghi phạm Nguyễn Thanh Sang (37 tuổi), Lâm Văn Lam (52 tuổi), Nguyễn Văn Bé (32 tuổi), cùng ngụ tỉnh Cà Mau, sa lưới.

Công an xác định, 4 nghi phạm Nam, Sang, Lam và Bé, cũng chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm đột nhập tại tiệm vàng ở huyện Năm Căn.

Thượng tá Lâm Quốc Thanh, Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đây là nhóm trộm chuyên nghiệp. Trước khi gây án, các nghi phạm đã khảo sát một số tiệm vàng trên địa bàn Cà Mau.

Sau khi thực hiện thành công vụ trộm, các đối tượng chia nhỏ số vàng trộm được đi tiêu thụ ở nhiều nơi. Thậm chí “nấu” cho vàng chảy thành cục nhằm làm mất dấu vết, bị hại không thể nhận dạng.