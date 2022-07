Thu hồi gấp 2 mẫu thuốc kháng sinh Cefuroxim 500mg bị làm giả

Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Zinnat Suspension, Số GĐKLH: VN-20513-17. Sản phẩm do Công ty GlaxoSmithKline Pte., Ltd ở Singapore đăng ký; Nhà sản xuất là Glaxo Operations UK Limited, địa chỉ ở Anh. Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Zinnat Suspension là vì thuốc có 2 lô bị thu hồi do vi phạm chất lượng mức độ 2.