Sẽ phá vỡ các hạng mục đã quy hoạch chi tiết trước đó

Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi, giải trí Lan Châu - Song Ngư, do CTCP Song Ngư Sơn làm chủ đầu tư, được xây dựng tại phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Doanh nghiệp được thuê đất từ năm 2014, với tổng diện tích hơn 171.799m2 (gồm 86.376m2 đất và 85.423m2 mặt nước biển), trên địa bàn 3 phường Nghi Thủy, Nghi Hải và Thu Thủy.

Như VietNamNet đã phản ánh, một số sai phạm mà UBND thị xã Cửa Lò đã chỉ ra tại báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An đầu tháng 2, Công ty Song Ngư Sơn được yêu cầu phải sớm khắc phục.

Tuy nhiên, trao đổi với VietNamNet, bà Phạm Thị Thanh Hà - Tổng giám đốc Công ty CP Song Ngư Sơn, cho rằng, có 2 dự án được UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò quy hoạch trong năm 2020 và 2023, xây dựng chồng lấn lên phần đất, mặt nước bãi biển của doanh nghiệp mà không có sự bàn bạc hay thảo luận trước.

“Cả 2 dự án quy hoạch chi tiết và đã thi công trên phần đất của chúng tôi không hề hay biết. Chỉ đến khi đưa máy móc thi công, chúng tôi mới ngỡ ngàng. Các dự án này đã phá vỡ quy hoạch trước đó của chúng tôi” - bà Hà thông tin.

Doanh nghiệp đưa máy móc, thi công rầm rộ dự án bờ kè biển Cửa Lò, trên phần đất của Công ty CP Song Ngư Sơn. Ảnh: Quốc Huy

Cụ thể, đó là tiểu dự án 2 “Xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển đoạn từ đảo Lan Châu đến bờ kè cảng bộ đội Biên phòng” (gọi là bờ kè biển Cửa Lò), được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 12/2020, do Sở Du lịch tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư với kinh phí gần 112 tỷ đồng vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Dự án bờ kè này dài hơn 4km, trong đó có hơn 100m quy hoạch chồng lấn lên phần đất của Công ty Song Ngư Sơn và đã thi công 70m kè, đường.

“Chủ đầu tư dự án đã cho các nhà thầu thi công trên phần đất của doanh nghiệp. Sau đó, thị xã Cửa Lò mới phát văn bản mời các bên họp, thống nhất phương án kết hợp nhưng chưa sửa bản quy hoạch xây dựng kè biển Cửa Lò” - bà Hà chia sẻ.

Dự án thứ hai, mở rộng Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, do UBND thị xã Cửa Lò quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2023, cũng chồng lấn lên đất của Song Ngư Sơn.

“Các hạng mục mới sẽ phá vỡ các hạng mục đã quy hoạch chi tiết của chúng tôi. Trong khi hàng năm, doanh nghiệp vẫn nộp đầy đủ các loại thuế. Chúng tôi yêu cầu UBND thị xã Cửa Lò và các sở ngành liên quan cần điều chỉnh ngay bản quy hoạch” - bà Hà nhấn mạnh.

Sẽ trả lại đất quy hoạch chồng lấn cho doanh nghiệp

Trao đổi với PV ngày 5/3, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) - cho hay, liên quan đến quy hoạch dự án mở rộng Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh chồng lấn lên phần đất của Công ty Song Ngư Sơn, thị xã sẽ cho kiểm tra lại.

Các thuyền thúng của ngư đang hoạt động trên phần đất mà UBND tỉnh Nghệ An đã cấp cho doanh nghiệp Song Ngư Sơn. Ảnh: Quốc Huy

“Chúng tôi từng làm việc với Song Ngư Sơn về quy hoạch vị trí mặt nước đã bàn giao cho doanh nghiệp làm chỗ đỗ thuyền thúng cho ngư dân. Quy hoạch, thẩm định dự án kè là do Sở Du lịch làm chủ đầu tư. Riêng phần khu lâm viên có chồng lấn một chút nhưng không thay đổi chức năng và đang xử lý” - ông Dũng chia sẻ.

Khi đặt vấn đề, đất dự án đã bàn giao cho doanh nghiệp, vì sao lại vẽ quy hoạch chồng lấn lên 3 dự án, ông Dũng thông tin: “Tôi đang chỉ đạo phòng quản lý đô thị kiểm tra. Nếu đoạn bờ kè, đảo Lan Châu chồng lấn thì điều chỉnh ngay, với quan điểm phần đất đã cấp cho doanh nghiệp thì thị xã không quản lý”.

Với dự án bờ kè biển Cửa Lò do Sở Du lịch tỉnh Nghệ An chủ đầu tư , ông Huỳnh Lê Anh - quyền Giám đốc Ban quản lí Tiểu dự án 2, cho hay, khi biết dự án quy hoạch và thi công chồng lên dự án của doanh nghiệp Song Ngư Sơn, đơn vị đã gặp mặt, xác nhận hiện trường và các bên cùng đối thoại nhưng không có biên bản.

Bản quy hoạch chi tiết ngoài đường về Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, TX. Cửa Lò chồng lấn lên 1/2 diện tích đất và đảo, mặt nước của doanh nghiệp. Ảnh chụp lại.

“Phạm vi kè biển không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp, thuộc phạm vi khu vui chơi ngoài trời bãi biển. Do đó, để hoàn chỉnh hệ thống kè biển chống sạt lở, tạo cảnh quan, tăng tính kết nối phát triển du lịch, các bên thống nhất cho đơn vị thi công làm bờ kè mà UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt” - ông Lê Anh nói.

Ông Lê Anh thừa nhận, diện tích đã thi công chồng lấn bờ kè biển Cửa Lò lên dự án của Song Ngư Sơn gần 100m. Dự án này có 3 nhà thầu thi công gồm: Công ty CP Xây dựng Tân Nam; Công ty TNHH Tân Hưng và Công ty CP xây dựng Tây An.

"Vấn đề lỗi của ai trong việc này thì ban không đủ thẩm quyền xác định", ông nói.

Cơ quan chức năng ở Nghệ An cho hay sẽ thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định lại các dự án đã vẽ quy hoạch, đang thi công đè chồng lấn các dự án trên.