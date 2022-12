Thức khuya sau 23h có thể khiến gan tổn thương

Gan bị ảnh hưởng vì thức khuya

Cuộc sống hiện đại, áp lực học tập, công việc… khiến nhiều người đang kéo dài thời gian sinh hoạt vượt quá ngưỡng cho phép của cơ thể. Thậm chí, nhiều bạn trẻ thức đến 1h - 2h sáng như thói quen khó bỏ vì nghiện mạng xã hội hoặc xem phim. Thực trạng này vô tình gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe nói chung, gia tăng bệnh lý gan mật nói riêng.

Thực tế đã có không ít trường hợp bị tổn thương gan do thói quen thức khuya. Như anh Phan Văn Tùng (28 tuổi, nhân viên IT ở Hà Nội): “Đặc thù công việc nên tôi thường xuyên thức tới 2-3h sáng. Cứ nghĩ không ảnh hưởng gì tới gan cho đến khi có biểu hiện chán ăn, mẩn ngứa, táo bón tôi đi khám thì bất ngờ phát hiện chỉ số men gan cao 300UI/L. Bác sĩ nói, nguyên nhân có thể là do tôi thức khuya trong thời gian dài”.

Nói về tác hại của thức khuya, Thầy thuốc ưu tú.ThS.BS Nguyễn Thị Hằng - Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết, từ 23h - 1h sáng là thời gian gan tập trung nhiệm vụ thải độc, loại bỏ chất thừa thải ra ngoài cơ thể. Từ 1h - 3h sáng, túi mật trong gan đẩy mạnh tiêu hóa chất béo, mỡ xấu và cholesterol. Gan sẽ thực hiện tốt nhất vai trò này khi cơ thể trong trạng thái ngủ say.

Tuy nhiên, việc chúng ta thức khuya sẽ làm thay đổi đồng hồ sinh học, tăng sinh phản ứng oxy hóa tại gan. Các phản ứng oxy hóa này sẽ sản sinh ra rất nhiều chất trung gian độc hại, gia tăng gánh nặng thải độc của gan và hủy hoại tế bào gan. Bên cạnh đó, thức khuya còn cản trở quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể, cùng với xu hướng thèm ăn và ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo cũng tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, thiếu ngủ hoặc ngủ không sâu giấc còn gây ra sự thiếu hụt lượng máu trong gan, tổn thương tế bào gan và rối loạn chức năng gan, đặc biệt những người mắc bệnh gan sẽ gặp khó khăn trong việc phục hồi khiến bệnh thêm trầm trọng.

Bí quyết hỗ trợ bảo vệ gan

Theo BS. Nguyễn Thị Hằng, để duy trì lá gan khỏe mạnh, mỗi người cần cân bằng thời gian nghỉ ngơi, làm việc và giải trí. Thiết lập thời gian đi ngủ cố định trước 22h30 để có một giấc ngủ sâu vào khoảng 23h - 3h sáng. Các đối tượng mắc chứng khó ngủ có thể áp dụng biện pháp ngâm chân với nước ấm, massage thư giãn cơ thể trước khi đi ngủ.

Những người thường xuyên thức khuya, làm đêm vì đặc thù công việc nên chủ động bảo vệ và giải độc gan bằng những thảo dược như: Actiso, cà gai leo, chiết xuất kế sữa…

BS. Nguyễn Thị Hằng thông tin thêm, nghiên cứu đã chỉ ra Actiso chứa cynarin và silymarin - hai chất chống oxy hóa có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ đào thải độc tố cho gan, tăng cường sức khỏe gan. Cà gai leo chứa glycoalkaloid được khoa học chứng minh có tác dụng chống viêm, phục hồi chức năng gan, hỗ trợ điều trị viêm gan virus và xơ gan. Đặc biệt, chiết xuất kế sữa chứa silymarin tự nhiên - chất chống oxy hóa giúp phục hồi tế bào gan bị tổn thương, vô hiệu hóa gốc tự do gây hại gan, hạ men gan và phòng ngừa xơ gan.

Kết hợp tinh chất thiên nhiên và dược liệu quý, Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ gan Tâm Bình.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ gan Tâm Bình gồm thành phần: actiso, cà gai leo, giảo cổ lam, rau đắng đất, bột sài hồ, bột bạch thược, diệp hạ châu cùng 4 tinh chất là chiết xuất khúng khéng, chiết xuất kế sữa, chiết xuất mật nhân, novasol curcumin. Sản phẩm có công dụng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan, mát gan, bảo vệ gan, hỗ trợ bổ gan tăng cường chức năng gan. Đồng thời, sản phẩm hỗ trợ giảm triệu chứng mề đay, mẩn ngứa, chán ăn, mệt mỏi do chức năng gan kém và hỗ trợ giảm tác hại rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan.

Bổ gan Tâm Bình đã đạt danh hiệu Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và là lựa chọn tin cậy cho người có nhu cầu tăng cường chức năng gan, đặc biệt là khi phải thường xuyên thức khuya.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Bổ gan Tâm Bình có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đinh Hương