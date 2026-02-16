Chia sẻ với VietNamNet sáng 16/2, ông Lưu Mạnh Hà Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) cho biết, riêng mạng Viettel năm nay dự kiến sẽ có có 7,2 triệu thuê bao về quê đón Tết Nguyên Đán Bình Ngọ, đến sáng 29 Tết đã có 6,7 triệu thuê bao dịch chuyển.

Những địa phương có số thuê bao dịch chuyển mạnh nhất là Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Nghệ An. Trong đó, Ninh Bình có sự dịch chuyển mạnh nhất với khoảng 750.000 thuê bao, Thanh Hóa khoảng 650.000 thuê bao và Hưng Yên khoảng 500.000 thuê bao. Khu vực phía Nam chủ yếu dịch chuyển từ TP HCM về các tỉnh miền Tây.

Theo quan sát của mạng Viettel, trước 23 Tết có sự dịch chuyển của các thuê bao về các thành phố lớn như Hà Nội làm cho khu vực này có lưu lượng thoại và dữ liệu tăng cao.

Sau đó, có sự dịch chuyển từ các thành phố lớn về các địa phương. Số thuê bao dịch chuyển từ các thành phố lớn về quê mạnh nhất từ ngày 27 và 28 Tết.

Riêng trong ngày 27 có khoảng 1,6 triệu thuê bao rời phố về quê. Đến ngày 28 Tết có khoảng 1,3 triệu thuê bao dịch chuyển về quê.

Ông Lưu Mạnh Hà cho hay, lưu lượng data của mạng Viettel dự kiến sẽ tăng từ 16 – 20% so với những ngày bình thường. Viettel đã tính toán các điểm tập trung đông người khoảng 600 điểm trên toàn quốc.

Viettel đã chuẩn bị mạng lưới và giải pháp phục vụ tốt nhất khách hàng trên toàn quốc.

Tổng giám đốc VT Net cho hay, điểm đặc biệt năm nay Viettel có thêm 30.000 trạm 5G nên lưu lượng dữ liệu sẽ chuyển sang mạng 5G nhiều để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Bênh cạnh đó, Viettel có thể đưa băng tần vàng 2600 MHz có thể sử dụng cho cả mạng 4G và 5G giúp đảm bảo mạng lưới không bị nghẽn kể cả khi lưu lượng tăng cao.

“Những năm trước, mỗi dịp Tết là anh em kỹ thuật rất vất vả phải trực và giám sát mạng lưới. Nhưng năm nay, Viettel có điểm rất đặc biệt là chúng tôi ứng dụng AI vào điều hành mạng lưới.

AI sẽ tự động phân chia mạng lưới, phân tải, cảnh báo, cân bằng mạng lưới. Hiện nay, AI của Viettel có thể dự đoán quy mô các sự kiện với độ chính xác đạt 92% so với con người dự đoán, tự động tối ưu hóa tài nguyên, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và giảm đáng kể số lượng giải pháp can thiệp thủ công so với các năm trước.

Vì vậy, Viettel đã giảm tới 30% cán bộ kỹ thuật phải trực mạng lưới” ông Lưu Mạnh Hà nói.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề mạng lưới phục vụ Tết Bính Ngọ, đại diện VNPT cho hay, so với hai tuần trước Tết, tổng dung lượng thoại tăng khoảng 12%.

So với cùng kỳ Tết năm trước giảm khoảng 18%. Những địa phương có lưu lượng tặng mạnh là Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An

Nhìn chung số lượng thoại các ngày trước Tết tại các tỉnh đều tăng nhẹ so với 2 tuần trước Tết khi có sự trao đổi buôn bán, giao thương trong ngày cuối năm.

Trong đó Hà Nội tăng khoảng trên 7% và sẽ su hướng giảm dần vào ngày cuối năm khi có sự dịch chuyển về các địa phương. Lưu lượng data Tết Bình Ngọ tăng khoảng hơn 18% so với năm ngoái.

Đại diện VNPT cho biết đã phối hợp với các địa phương rà soát và triển khai đảm bảo chất lượng dịch vụ cho 289 điểm sự kiện, lễ hội tại các địa phương trong dịp Tết nguyên đán bằng giải pháp bổ sung trạm dã chiến, trạm phát sóng lưu động, nâng cấp tần số… để sẵn sàng triển khai phát sóng di động khi có tình huống bị nghẽn, quá tải.

Đại diện MobiFone cho biết, MobiFone đã chuẩn bị các phương án kỹ thuật, tăng cường chất lượng để đảm bảo mạng lưới ổn định, thông suốt trong thời khắc đêm Giao thừa và đón Xuân mới Bính Ngọ.

Hiện nay, dung lượng mạng lưới MobiFone đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khách hàng, đảm bảo năng lực chống nghẽn mạng bất thường tại các khu vực trọng điểm và có lưu lượng data cao.

Trong dịp Tết nguyên đán, nhu cầu sử dụng của người dùng được dự đoán sẽ tăng cao, đặc biệt là dịch vụ data. Tại các khu vực trọng điểm diễn ra các lễ hội và tập trung đông người như Hồ Gươm 9Hà Nội), đường hoa Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh), các khu du lịch tâm linh như Chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh)…

MobiFone đã thực hiện khảo sát, hoàn thành các công tác triển khai đo kiểm, đánh giá chất lượng vùng phủ sóng, lắp đặt bổ sung các trạm phát lưu động, tăng cường vùng phủ sóng, mở rộng tài nguyên cho các trạm để đảm bảo nhu cầu sử dụng của khách hàng.