Thương hiệu thời trang tạo vị thế nhờ tận dụng lợi thế công nghệ

Trong thị trường đầy cạnh tranh với vô vàn thương hiệu trong và ngoài nước, SSStutte chiếm được nhiều ưu ái của người tiêu dùng trẻ. Ra đời từ năm 2014, SSStutter chọn cho mình hướng đi riêng khi theo đuổi thời trang bền vững với thông điệp “Refined Life - Cuộc sống tinh gọn".

Thư Lê, CEO của nhãn hiệu thời trang này chia sẻ: “Khi bạn chọn lối sống tinh gọn, những đồ vật, thiết bị hay quần áo được lựa chọn kỹ càng để sử dụng lâu dài cũng là một cách để giảm thiểu những tác động đến môi trường, đóng góp vào sự phát triển bền vững”.

SSStutter hướng đến lối sống tinh gọn và bền vững



Nhờ hướng đi đúng đắn, SSStutter đã thành công mở rộng chuỗi 7 cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm “Thương hiệu Việt làm chủ thị trường nội địa với lợi thế công nghệ” được tổ chức bởi HP và AMD, khi được hỏi về những kinh nghiệm cho các start-up bắt đầu với lĩnh vực bán lẻ - thời trang, chàng CEO trẻ nhấn mạnh đến sự cần thiết của công nghệ trong việc kinh doanh cũng như xây dựng thương hiệu một cách chuyên nghiệp và bài bản.

Anh cũng chia sẻ thêm, để nắm bắt được thị hiếu khách hàng, nhất là khi xu hướng mua sắm online lên ngôi, các doanh nghiệp thời trang cần tận dụng triệt để lợi thế công nghệ. “Đối với SSStutter, nền tảng công nghệ là vô cùng quan trọng để thấu hiểu hành vi khách hàng. Càng hiểu khách hàng và hành vi của họ, chúng tôi càng có nhiều dữ liệu để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất.”

Công nghệ giúp SSStutter nắm bắt được nhu cầu thị trường

HP - Giải pháp công nghệ dành cho start-up trong bán lẻ, thời trang

Sự thành công của SSStutter không thể thiếu sự đồng hành của công nghệ. Nhằm thích ứng nhanh chóng trong ngành bán lẻ - thời trang đang không ngừng thay đổi đòi hỏi đội ngũ nhân lực phải được trang bị các thiết bị công nghệ phản hồi nhanh, xử lý mạnh và chạy ổn định để hỗ trợ thúc đẩy hiệu quả làm việc.

Với sự tư vấn, CEO Thư Lê đã trải nghiệm bộ thiết bị đến từ hãng công nghệ HP, được thiết kế dành riêng cho các startup bán lẻ - thời trang, bao gồm: laptop 245 G8 và ProBook 445 G9 cho nhu cầu điện toán, xử lý dữ liệu, và máy in LaserJet M236dw cho nhu cầu in ấn hàng ngày của doanh nghiệp.

Trong đó, hai dòng máy tính dành cho doanh nghiệp 245 G8 và ProBook 445 G9 có hiệu năng mạnh mẽ đến từ Bộ xử lý AMD Ryzen™ 5000 Series sẽ đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu cường độ cao của các phòng ban như kế toán, kỹ thuật và nhân sự. Đặc biệt, máy có tính ổn định đáng tin cậy, tránh lỗi trong vận hành, một nguyên nhân thường gặp làm giảm năng suất làm việc khi phải xử lý lại một công việc nhiều lần.

Nếu như đánh giá cao laptop 245 G8 vì giá thành dễ tiếp cận, có thể triển khai ở số lượng lớn nhằm đồng bộ hóa trang thiết bị cho đội ngũ nhân viên thì nam CEO trẻ lại ưu ái chọn lựa ProBook 445 G9 vì thiết kế tinh tế và sang trọng, rất phù hợp với những người làm trong lĩnh vực thời trang vốn yêu cái đẹp. Dòng ProBook của HP còn nổi tiếng nhờ tính bền bỉ vượt trội - đạt tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H và độ bảo mật ưu việt - được tích hợp với những tính năng bảo mật mạnh mẽ, tự động và thân thiện với người dùng, đa cấp độ từ phần cứng, phần mềm đến BIOS.

ProBook 445 G9 có thiết kế tinh gọn nhưng mạnh mẽ



Ngoài ra, nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và kéo dài vòng đời của khoản đầu tư, HP thiết kế các dòng máy tính doanh nghiệp của hãng cho phép người dùng dễ dàng nâng cấp theo nhu cầu sử dụng có thể gia tăng trong tương lai.

245 G8 trang bị tính năng bảo mật thiết yếu nhờ chip TPM 2.0 giúp bảo mật dữ liệu, email và thông tin đăng nhập của người dùng



Hiện nay, hybrid working đang trở thành xu hướng làm việc mới đòi hỏi SSStutter cần trang bị những thiết bị công nghệ hỗ trợ làm việc hiệu suất từ mọi nơi. Máy in HP LaserJet M236dw có tính năng in hai mặt tự động siêu nhanh và hỗ trợ sử dụng với ứng dụng di động HP Smart giúp CEO Thư Lê và đồng nghiệp dễ dàng in ấn không dây và scan tài liệu chất lượng cao ngay cả khi làm việc tại nhà. Đặc biệt, dòng máy in này còn đáp ứng các tiêu chuẩn nhãn sinh thái khắt khe về môi trường như Energy Star hay Blue Angel, nhờ vậy chất lượng không khí trong văn phòng SSStutter luôn được đảm bảo, cũng như phù hợp với lối sống bền vững mà thương hiệu hướng tới.

LaserJet M236dw - siêu mạnh mẽ, siêu nhỏ gọn



Nếu biết nắm bắt, công nghệ sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành thời trang trong nước vươn lên như cách SSStutter đã và đang thực hiện: “Hãy thích ứng với tình hình chung, bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy, phương thức làm việc - kết nối, đặc biệt là lựa chọn các giải pháp và trang bị thiết bị công nghệ phù hợp, đáp ứng những yêu cầu công việc để đem đến chất lượng và hiệu quả tốt nhất cho khách hàng của doanh nghiệp”.

Chọn lựa giải pháp công nghệ HP dành cho doanh nghiệp: - Dòng laptop HP ProBook 400, tại: https://www.hp.com/vn-vi/laptops/business/probooks.html - Dòng máy in HP LaserJet M200, tại: https://www.hp.com/vn-vi/printers/laserjet-200-series.html

Doãn Phong