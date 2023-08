Liên danh trúng gói thầu lớn thứ hai dự án sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố liên danh nhà thầu đáp ứng yêu cầu cho gói thầu số 4.6 của dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phối cảnh sân bay quốc tế Long Thành

Theo đó, liên danh trúng thầu là Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (VINADIC), Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4, Công ty cổ phần Xây dựng công trình hàng không Sáu Bốn Bảy.

Hạng mục thi công gói thầu này bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn song song, sân đỗ máy bay và hệ thống thiết bị đảm bảo bay sân bay Long Thành với dự toán được phê duyệt hơn 8.100 tỷ đồng.

Gói thầu 4.6 có vai trò quan trọng cùng những yêu cầu khắt khe. Đây là gói thầu xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ - là những hạng mục liên quan đến an toàn trong hàng không.

Theo quan sát của giới chuyên môn, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) là đơn vị chuyên nghiệp trong quản lý dự án về hàng không. Hầu hết các sân bay ở Việt Nam do ACV làm chủ đầu tư và quản lý. Do vậy, quá trình lựa chọn thầu rất khắt khe, đặc biệt là vấn đề về kỹ thuật vì hàng không vốn là ngành đòi hỏi an toàn rất cao.

Đại diện VINADIC - một thành viên trong liên danh nhà thầu cho biết, đơn vị đã có kinh nghiệm làm việc với ACV sau khi triển khai dự án cải tạo, sửa chữa sân đỗ của sân bay Nội Bài; đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

“ACV là chủ đầu tư rất chuyên nghiệp trong quản lý hàng không cũng như trong quản lý, triển khai dự án. Họ luôn khắt khe trong đấu thầu, chấm thầu và triển khai thi công. Khi triển khai dự án, các vấn đề về chất lượng, tiến độ luôn được quản lý sát sao và chuyên nghiệp”, đại diện VINADIC chia sẻ.

Kinh nghiệm dày dặn và quyết tâm lớn

Có thể thấy liên danh triển khai gói thầu cất hạ cánh sân bay Long Thành đều là những tên tuổi hàng đầu trong ngành xây dựng.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của VINADIC - thành viên Tập đoàn AMACCAO. Đây là doanh nghiệp có kinh nghiệm triển khai một loạt gói thầu sân bay như Đầu tư xây dựng cảng hàng không Vân Đồn; Dự án sân bay quân sự tỉnh Lai Châu; Cải tạo, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên …

Ngoài kinh nghiệm triển khai các dự án sân bay, đơn vị này cũng đã chứng minh năng lực khi tham gia các dự án trọng điểm trên cả nước như Hầm và nhà ga đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, Tòa nhà Vietinbank Tower, Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công, Nhà máy Samsung Bắc Ninh, Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên, Công trình lắp ghép cao đến 40 tầng 4 tòa dự án AZ Thăng Long… hay làm tổng thầu các công trình có tính khó cao như điện gió, điện rác, thủy điện lớn…

Điển hình tại một dự án của chủ đầu tư Vingroup, VINADIC đã thi công tuyến cống hộp dài tới 2.000m; giá trị gói thầu lên tới 300 tỷ đồng; với độ khó cao như thi công trong điều kiện dưới nước, vừa dẫn dòng vừa thi công; đòi hỏi cả chất lượng và tiến độ chỉ trong 60 ngày. Đây được xem là kỳ tích trong tiến độ của VINADIC nhờ áp dụng công nghệ ván khuôn trượt.

Trong quá trình thi công các dự án, VINADIC luôn lựa chọn công nghệ đặc thù, tính khó cao, đòi hỏi cả thiết bị, công nghệ và con người đều phải khác biệt. Dấu ấn nổi bật mà VINADIC để lại ở mỗi dự án là chất lượng đáp ứng, tiến độ đạt, thậm chí vượt yêu cầu.

Trong quá trình thi công các dự án, VINADIC (AMACCAO Group) luôn lựa chọn công nghệ đặc thù, tính khó cao, đòi hỏi cả thiết bị, công nghệ và con người đều phải khác biệt

Với gói thầu sân bay lần này, ông Nguyễn Hoài Giang - Phó Tổng giám đốc VINADIC cho biết: “Nhận thức được tầm quan trọng của gói thầu, chúng tôi đã có những nghiên cứu rất kỹ về hồ sơ, hạng mục công việc của phạm vi gói thầu. Từ đó đưa ra biện pháp tổ chức thi công hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ”.

Ông Giang cũng nói thêm, việc thi công đường cất hạ cánh đòi hỏi những tiêu chuẩn đặc biệt, cao hơn nhiều so với đường bộ. Như chiều dày bê tông cốt thép trung bình 40cm, độ sụt bê tông bằng 0 và phải tuyệt đối phẳng, bê tông phải chịu được cường độ áp lực bánh máy bay xuống nền lớn. Do đó, nhà thầu buộc phải có máy chuyên dụng, trong khi không có nhiều đơn vị có loại máy này và chi phí đầu tư mỗi máy là rất lớn (khoảng 20 tỷ đồng). Với yêu cầu về khối lượng công việc và tiến độ của gói thầu này, nhà thầu cần ít nhất 3-5 máy chuyên dụng rải bê tông. Chưa kể, hạng mục này đòi hỏi kỹ thuật khắt khe, đội ngũ chuyên gia và nhân sự chuyên nghiệp, cũng như đòi hỏi về an toàn hàng không rất cao. Do vậy, tiêu chuẩn về con người, công nghệ khi thực hiện dự án được nhà thầu đặc biệt lưu tâm.

Là đơn vị hàng đầu về kỹ thuật bê tông cũng như kỹ thuật nền khác, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án sân bay và các dự án yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ, VINADIC cùng ACC có ưu thế khi sở hữu nguồn chuyên gia, kỹ sư, nhân lực tay nghề cao, cũng như máy móc, trang thiết bị hiện đại, đặc thù.

“Đến thời điểm này, chúng tôi đã chuẩn bị huy động lượng lớn máy móc, nhân lực, tài chính cũng như các nguồn lực khác đi kèm, sẵn sàng để triển khai gói thầu của dự án”, ông Giang chia sẻ.

Mặc dù có nhiều lợi thế, song lãnh đạo VINADIC cũng xác định đối mặt với khó khăn phát sinh liên quan đến vật tư nguyên liệu, đặc biệt là nguồn cát.

Ông Giang chia sẻ, với đơn giá dự toán của gói thầu thấp, trong khi giá cát, đá cao và biến động lớn, các nguồn vật liệu bị ảnh hưởng bởi nhiều công trình lớn hút nhiều vật liệu nên lợi nhuận thấp. Đây là khó khăn chung của ngành xây dựng mấy năm nay. Đánh giá trước việc này, VINADIC đã khảo sát, quản lý và tính toán rất kỹ để vừa đảm bảo chất lượng, tiến độ mà vẫn đảm bảo có một phần nhỏ lợi nhuận.

“Do dự án có nhiều hạng mục, các hạng mục đều thi công đồng thời nên yêu cầu tính đồng bộ, phối hợp rất cao. Tuy nhiên, chủ đầu tư ACV của dự án là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý, tổ chức thi công các dự án sân bay lớn. Đồng thời, VINADIC là một đơn vị đã từng có nhiều kinh nghiệm đối với các dự án như vậy, chúng tôi tin rằng sẽ vẫn đáp ứng đồng thời cả yêu cầu kĩ thuật lẫn tiến độ, đưa dự án về đích theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư”, ông Giang chia sẻ.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định, là đơn vị chuyên nghiệp, tâm huyết với ngành, VINADIC sẽ triển khai gói thầu với quyết tâm cao nhất, chất lượng tốt nhất, kỹ thuật khắt khe nhất, tiến độ nhanh nhất nhắm mục tiêu đưa hạng mục mình thi công sớm về đích, đạt mục tiêu dự án; điều này cũng góp phần khẳng định tên tuổi doanh nghiệp để triển khai các gói thầu khác.

Vinadic quyết tâm “chất lượng và tốc độ luôn song hành”

“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh - VINADIC luôn xác định đã làm nghề xây lắp phải làm thật tốt, thật nghiêm túc để tất cả khách hàng, đối tác và những nhà thầu làm cùng mình thấy được rằng đây là nhà thầu có “chất” riêng, khắt khe, nghiêm túc, bền bỉ. Chỉ khi đó, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, quản lý dự án cũng như các nhà thầu cùng làm khác đều trân trọng, phối hợp, hỗ trợ nhau trong công việc để cùng phục vụ và đạt mục tiêu chung của dự án”, đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Ngọc Minh