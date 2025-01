Theo khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), 83% số người được hỏi đều đánh giá bất động sản (BĐS) như một công cụ đối phó hiệu quả với lạm phát. Đây cũng là lý do khiến BĐS trở thành kênh đầu tư an toàn được ưa chuộng nhất, bởi nhiều nhà đầu tư tin rằng sản phẩm này chịu ít tác động tiêu cực và rủi ro nhất khi nền kinh tế biến động. Thời điểm cuối năm, thị trường BĐS khởi sắc ở nhiều phân khúc do cộng hưởng từ các yếu tố như hành lang pháp lý thông thoáng, niềm tin nhà đầu tư gia tăng… đặc biệt ở phân khúc căn hộ hạng sang và cao cấp.

Ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Quản lý Cấp cao TP.HCM, Savills Việt Nam. Ảnh: NVCC

“Bất động sản nhà ở vẫn là kênh đầu tư ổn định”

Theo ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Quản lý Cấp cao TP.HCM, Savills Việt Nam, thị trường BĐS TP.HCM gần đây đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở tất cả các phân khúc. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa phân khúc hạng A và B có xu hướng tăng lên, trong khi phân khúc hạng C và các sản phẩm nhà ở đại chúng có dấu hiệu giảm. Đây là tác động của xu hướng "hiệu ứng thịnh vượng", khi người dân ngày càng có mức sống cao hơn và tích lũy tài chính tốt hơn, dẫn đến việc các nhà phát triển BĐS cần điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng trúng nhu cầu thực tế của người dân tại những đô thị trung tâm.

Mặt khác, TP.HCM cũng đang cạn dần quỹ đất sạch, có chất lượng để phát triển dự án. Những sản phẩm nhà ở đại chúng thường phải di chuyển ra ngoài khu vực trung tâm, trong khi các dự án nội thành hiện nay chủ yếu dành cho dòng sản phẩm cao cấp.

Đường Mai Chí Thọ đoạn qua phường An Phú, TP. Thủ Đức. Ảnh: Gamuda Land

Ông Troy Griffiths cho rằng, BĐS nhà ở tại Việt Nam tiếp tục được coi là một kênh đầu tư ổn định, không chỉ mang lại lợi nhuận từ cho thuê mà còn có tiềm năng tăng trưởng vốn dài hạn. Trong bối cảnh lãi suất gửi tiết kiệm thấp và thị trường chứng khoán thiếu sự ổn định và chậm thanh khoản, kênh đầu tư thay thế vẫn còn hạn chế, BĐS vẫn là lựa chọn hàng đầu.

“Cùng với sự gia tăng thu nhập, nhu cầu cải thiện chất lượng sống của người dân sẽ ngày càng cao, trong khi quỹ đất ngày càng hẹp, qua đó tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển và gia tăng nhu cầu đối với các phân khúc BĐS cao cấp. Vì lẽ đó, đầu tư vào căn hộ cao cấp là kênh đầu tư an toàn, bền vững và dài hạn cho tương lai hoặc để lại cho thế hệ sau”, chuyên gia của Savills Việt Nam nhận định.

Gamuda Land Eaton Park - dự án hạng sang tiêu biểu

Khi được hỏi đánh giá ấn tượng về một dự án căn hộ hạng sang tiêu biểu tại TP.HCM, chuyên gia Troy Griffiths của Savills Việt Nam đã cho biết ngay đó là Eaton Park của Gamuda Land.

Theo ông Troy Griffiths, dự án Eaton Park sở hữu nội lực vững chắc và có nhiều lợi điểm, như: vị trí đắc địa, pháp lý hoàn chỉnh, rõ ràng, quá trình phát triển từ quy hoạch tổng thể tới thiết kế, xây dựng đều hướng đến cam kết bền vững và tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó, vị trí chiến lược là lợi thế nổi bật nhất của Eaton Park.

Eaton Park là dự án hạng sang “hot” tại TP.HCM trong năm 2024, được phát triển bởi chủ đầu tư hàng đầu Malaysia - Gamuda Land. Ảnh: Gamuda Land

“Nhìn từ sự đón nhận của thị trường dành cho Eaton Park, có thể nhận thấy một dự án hạng sang tiêu biểu không chỉ cung cấp hệ tiện ích đa dạng, độc đáo, mà còn cần phải nuôi dưỡng lối sống tinh tế cân bằng giao hoà với thiên nhiên sinh thái trong không gian của các đô thị trung tâm đương đại. Do đó, yếu tố quan trọng nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý là việc bàn giao dự án đạt tiêu chuẩn cao, bền vững với môi sinh - điều mà các nhà phát triển BĐS quốc tế như Gamuda Land có năng lực vững vàng và nhiều kinh nghiệm bảo đảm. Và tất nhiên, như chia sẻ ở trên, vị trí là yếu tố then chốt”, chuyên gia Troy Griffiths chia sẻ.

Eaton Park là dự án căn hộ hạng sang mới nhất đến từ nhà phát triển BĐS hàng đầu Malaysia - Gamuda Land. Dự án cung cấp 2.052 sản phẩm đa dạng, bao gồm 1.968 căn hộ cao cấp từ 1 đến 3 phòng ngủ, duplex, penthouse; cùng 52 cửa hàng dịch vụ khối đế. Tọa lạc ngay cửa ngõ phía Đông TP.HCM trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, Eaton Park dễ dàng kết nối đến trung tâm thành phố và các tuyến giao thông huyết mạch, được đầu tư đồng bộ. Giá trị BĐS tại đây được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh trong vài năm tới khi các dự án giao thông trọng điểm đi vào hoạt động như: Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, đường Vành đai 4, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam… Khu vực này cũng tập trung nhiều cơ quan hành chính và lãnh sự quán, được kỳ vọng là điểm đến lý tưởng cho các tập đoàn toàn cầu trong ngành ngân hàng - tài chính - bảo hiểm, công nghệ - thương mại - dịch vụ, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và startup mở rộng thị trường.

(Nguồn: Gamuda Land)