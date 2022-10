Tiết lộ chuẩn sống ‘fine-living’ tại Vịnh biển thiên đường Paradise Bay

Sống mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ đẳng cấp

Những năm gần đây, xu hướng sống của giới thượng lưu đã được nâng lên một tầm cao mới. Những bữa ăn không chỉ dừng lại ở ăn ngon mà là fine – dining với những bữa ăn ở đẳng cấp nghệ thuật - vừa ngon miệng vừa ngon mắt. Nơi ở của giới thượng lưu không chỉ gói gọn trong khuôn viên của một ngôi nhà mà đó còn phải là cả một hệ sinh thái sống để mỗi ngày trôi qua giống như đang trong kỳ nghỉ dưỡng. Giá trị sống đó được nâng lên trở thành chuẩn sống fine - living mà bất cứ ai cũng phải mơ ước.

Vịnh biển bốn mùa Paradise Bay giống như một resort biển 5 sao mang tới chất sống fine - living thượng lưu cho cư dân tương lai của Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown

Giá trị sống fine - living đó đang được hình thành tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, hợp phần cuối cùng của siêu quần thể đô thị biển 1.200ha, sở hữu những tiện ích đẳng cấp, độc đáo chưa từng có. Nổi bật trong số đó không thể không thể kể đến Vịnh biển bốn mùa Paradise Bay - quần thể tạo nên phong cách sống nghỉ dưỡng biển suốt 365 ngày/năm tại thành phố mới phía Đông Thủ đô.

Đặc quyền đầu tiên của cư dân tương lai Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown chính là tắm biển suốt 4 mùa với Bể bơi nước mặn trong nhà Four Seasons, nằm trong quần thể Vịnh biển bốn mùa Paradise Bay. Thay vì phải trả hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho một kỳ nghỉ dưỡng ở biển, cư dân Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown có thể sở hữu kỳ nghỉ riêng cho gia đình mình suốt 365 ngày/năm ngay tại nhà.

Bơi dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh - đặc quyền sống chỉ có tại Paradise Bay

Không chỉ có thế, cư dân Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown còn được trải nghiệm những đặc quyền như bơi tại bộ đôi bể bơi phong cách Olympic hay tập gym bên bờ vịnh biển thượng lưu ngay thềm nhà mỗi ngày.

Trải nghiệm bơi lội như kình ngư dưới 10 làn bơi như các bể thi đấu tại Olympics - đặc quyền riêng có với cư dân Vịnh biển thượng lưu

Đặc quyền vui chơi giải trí tại những công viên chủ đề cũng là một hạng mục chi tiêu tốn kém của những chuyến du lịch sang chảnh. Với cư dân Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, chẳng cần đi đâu xa, đã có công viên nước mini với những đường trượt tốc độ hấp dẫn do thương hiệu vui chơi giải trí 5 sao VinWonders kiến tạo. Đây là lần đầu tiên, có một dự án sở hữu riêng một công viên nước hoành tráng như vậy, đưa đời sống tinh thần của cư dân lên một tầm cao mới.

Vui chơi đẳng cấp ngay tại nhà mà không cần đi xa với Công viên nước mini do VinWonders thiết kế mang đậm dấu ấn của một công viên vui chơi giải trí biển theo chủ đề như tại các thiên đường nghỉ dưỡng như Hội An, Nha Trang, Phú Quốc.

Với 3 nhà hàng cao cấp cùng công viên BBQ bên bờ vịnh biển với những chòi nướng sang chảnh, cư dân Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown còn được trải nghiệm những bữa tiệc nướng BBQ sang trọng, lãng mạn bên bãi cát trắng mịn dưới hàng dừa xanh mát. Đây cũng là một đặc quyền sống fine - living, fine - dining dành riêng cho cư dân của Vịnh biển thượng lưu.

Đặc quyền thượng lưu với tiệc BBQ fine - dining vừa lãng mạn bên bờ vịnh biển

Trải nghiệm fine - living tại Paradise Bay Fest

Nhằm mang tới cơ hội cho cư dân tương lai và khách mời cơ hội được trải nghiệm chất sống Fine - living nghỉ dưỡng bốn mùa ngay thềm nhà, Vinhomes tổ chức lễ hội Paradise Bay Fest mừng khai trương Vịnh biển bốn mùa Paradise Bay. Đây cũng là một trong những đặc quyền dành riêng cho cư dân tương lai với những hoạt động đẳng cấp như tiệc cưới bên bờ vịnh biển, hay những đại nhạc hội bên bờ vịnh biển sẽ được tổ chức trong tương lai gần tại Quảng trường sự kiện rộng 5.800 m2 nằm sát kề Hồ bơi nước mặn ngoài trời trải cát trắng Tropical Lagoon.

Hai đêm đại nhạc hội “ngàn sao” quy tụ dàn nghệ sĩ giải trí hàng đầu showbiz mang tới những trải nghiệm đẳng cấp cho khách mời dự sự kiện Paradise Bay Fest khai trương Vịnh biển bốn mùa Paradise Bay

Diễn ra trong 2 ngày 8-9/10/2022, Paradise Bay Fest có sự tham gia của những ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam như: Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Bích Phương, Trọng Hiếu, Đức Phúc, DJ Devuz, DJ Mie (tối ngày 8/10) và Thu Minh, Thu Phương, Hoàng Thuỳ Linh, BinZ, Soobin, Erik, DJ Devuz, DJ Minh Trí (tối ngày 9/10).

Tới tham dự sự kiện, khách mời sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi - giải trí đặc sắc tại Công viên nước mini Aquabay, Hồ bơi Olympics, chèo thuyền kayak trên hồ nước mặn Tropical Lagoon…. Khách tham quan cũng được thưởng lãm khung cảnh biển tuyệt đẹp cùng những điểm check - in đậm chất nghệ thuật; thưởng thức tiệc BBQ miễn phí bên bờ biển xanh, cát trắng hay hòa mình vào thiên đường tuổi thơ với vô số hoạt động vui chơi kỳ thú dành riêng cho các em thiếu nhi.

Với những đặc quyền sống fine - living riêng có, Paradise Bay hứa hẹn không chỉ mang đến chất sống thượng lưu dành cho cư dân Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown mà được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn được khao khát bậc nhất tại trung tâm sầm uất mới phía Đông Thủ đô.

Thế Định