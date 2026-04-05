Tin lời hứa của em trai, cả gia đình ở TPHCM mất căn nhà thừa kế 9 tỷ đồng

Theo trình bày của bà H. (ngụ TPHCM), bà là chị cả trong gia đình có 5 người con. Cha mẹ bà lần lượt qua đời vào các năm 2010 và 2012. Khi còn sống, cha mẹ bà H. tạo lập được tài sản chung là một căn nhà tại TPHCM.

Trước khi qua đời, vào năm 2009, cha mẹ bà H. lập di chúc với nội dung để lại căn nhà cho các con sử dụng chung, không được chuyển nhượng. Tuy nhiên, đến năm 2018, người con thứ ba trong gia đình là ông Th. đã đứng ra thỏa thuận bán căn nhà này cho người khác với giá 8,8 tỷ đồng.

Ban đầu, các anh chị em không đồng ý, nhưng do ông Th. đã nhận tiền cọc và hứa sẽ dùng tiền bán nhà để mua tài sản khác cho cả gia đình cùng sử dụng nên mọi người đồng ý để ông bán nhà. Tuy nhiên, sau khi bán xong, ông Th. không thực hiện lời hứa.

Hà Nội quy định mới khi cải tạo chung cư cũ: Bồi thường chủ yếu bằng tiền

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 40 liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý đất đai, các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, người có đất bị thu hồi cùng chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4 dãy nhà khu tập thể nằm ở mặt đường Lê Hồng Phong trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Hồng Khanh

Theo quy định mới, khi Nhà nước thu hồi đất tại Hà Nội để thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nguyên tắc bồi thường cơ bản được thực hiện bằng tiền.

Tuy nhiên, với những trường hợp đặc biệt, chính sách vẫn có sự linh hoạt nhằm đảm bảo không ai bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở.

10 phút ngồi họp, Giám đốc Sở duyệt ngay cấp sổ hồng cho nghìn căn hộ

Chiều 2/4, Tổ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) của TPHCM (Tổ công tác 1645) đã có cuộc họp với chủ đầu tư 4 dự án, gồm: Dự án nhà ở xã hội tại phường Cát Lái; Chung cư 4S Linh Đông; Chung cư An Phú và Chung cư First Home Bình Dương.

Chỉ sau khoảng 10 phút nghe ý kiến trình bày từ đại diện chủ đầu tư dự án cùng các sở, ngành liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường TPHCM, Tổ trưởng tổ công tác 1645, đã quyết định 'chốt' giải quyết cấp giấy chứng nhận cho từng dự án đủ điều kiện.

Đối với những dự án còn tồn tại vướng mắc, chủ đầu tư cũng được hướng dẫn ngay tại chỗ về hướng giải quyết để sớm có sổ hồng.

Động thái khẩn trương từ Tổ công tác 1645 đã mang lại tin vui cho hàng nghìn người mua nhà ở thành phố sau thời gian dài chờ đợi.

Ai được mua căn hộ 70m2 hơn 1,7 tỷ sát trung tâm Hà Nội mà không cần bốc thăm?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định các tiêu chí để người có nhà, đất bị thu hồi khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, một số trường hợp sẽ không phải bốc thăm và không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khi mua nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, phường Thanh Liệt (Hà Nội). Ảnh: Đình Phong

Cụ thể, nhóm thứ nhất là các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi đủ điều kiện tái định cư nhưng không có nhu cầu nhận nhà tái định cư (quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 89/2025/NQ-HĐND).

Nhóm thứ hai là những người bị thu hồi đất nhưng không đủ điều kiện tái định cư và gặp khó khăn về nhà ở (quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 89/2025/NQ-HĐND).

Phát hiện 200m2 đất ở thành đất vườn trong sổ đỏ: Người dân có được đính chính?

Theo phản ánh, gia đình mảnh đất có nguồn gốc do ông nội để lại. Kết quả đo đạc từ năm 1995 xác định đây là đất thổ cư. Đến năm 1997, sổ mục kê tại xã tiếp tục ghi nhận diện tích 323m2, trong đó có 200m2 đất thổ cư và 123m2 đất vườn.

Tuy nhiên, đến năm 2000, khi cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông nội, toàn bộ diện tích 323m2 lại được ghi là đất vườn.

Năm 2014, ông nội làm thủ tục tặng cho mảnh đất này cho người thân. Khi cấp đổi sổ đỏ mới, nội dung ghi toàn bộ diện tích là đất vườn.

Đáng chú ý, từ năm 2001, gia đình đã xây nhà và sinh sống ổn định trên mảnh đất. Hằng năm, hộ gia đình vẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính, đóng thuế đất ở tại nông thôn đầy đủ.

Đến năm 2025, khi rà soát lại hồ sơ, gia đình phát hiện sự không thống nhất giữa sổ đỏ năm 2014 và sổ mục kê năm 1997 về mục đích sử dụng đất.