TNR The Nosta - căn hộ phong cách ‘chuẩn Mỹ’ giữa Thủ đô

Tốc độ đô thị hóa đã kéo theo sự co hẹp nhanh chóng của quỹ đất nội đô. Các dự án căn hộ nằm ở vị trí trung tâm các thành phố lớn luôn được đánh giá cao về giá trị. Tọa lạc tại 90 Đường Láng, nơi được coi là giao điểm của những tuyến giao thông trọng điểm “xuyên tâm” của thủ đô Hà Nội, dự án TNR The Nosta do TNR Holdings phát triển đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Ảnh phối cảnh TNR The Nosta sở hữu hệ thống giao thông kết nối đa tầng ngay trong trung tâm Hà Nội. Ảnh: TNR Holdings

Bên cạnh lợi thế về giao thông, dự án TNR The Nosta sở hữu các tiện ích nội khu vượt trội đi kèm dịch vụ đẳng cấp. Dự án tạo sức hút nhờ việc mang đến trải nghiệm sống hiện đại, thời thượng trong những căn hộ được thiết kế theo phong cách Mỹ cùng dịch vụ cao cấp chuẩn khách sạn 5 sao.

Công nghệ thông minh hiện đại

Theo chủ đầu tư, với mô hình căn hộ - dịch vụ khách sạn, mỗi căn hộ có diện tích tối ưu từ 31 - 92m2, số lượng phòng ngủ từ 1 - 3 phòng, do đó rất linh hoạt cho những trải nghiệm căn hộ du lịch với dịch vụ đẳng cấp 5 sao.

Theo đại diện TNR Holdings, toàn bộ tòa nhà và trong từng căn hộ sử dụng công nghệ smart building - smart home hiện đại. Bên cạnh đó, công nghệ “smart living” giúp việc vận hành, quản lý và giám sát căn hộ tại dự án TNR The Nosta trở nên đơn giản và dễ dàng thực hiện từ xa nhờ các thiết bị trong nhà được điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Ảnh phối cảnh: TNR Holdings

Cũng theo đại diện TNR Holdings, sự đẳng cấp còn được thể hiện ở hệ thống thang máy thông minh tốc độ cao, sóng wifi phủ khắp mọi nơi trong tòa nhà, trang bị các trạm sạc xe điện tại tầng hầm...

Được thiết kế theo mô hình tòa nhà thông minh, TNR The Nosta sử dụng kính LowE giúp tiết kiệm tối đa năng lượng, chống nóng, chồng ồn.

Tất cả dịch vụ tiện ích tại TNR The Nosta đều được kết nối chỉ bằng một nút ấn thang máy. Toàn bộ khối đế của tòa nhà từ tầng 1-3 là các tiện ích như trung tâm thương mại, bể bơi, phòng tập thể thao, thư viện, khu co-working…

Nhờ hệ thống an ninh mang tính bảo mật cao cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh, cư dân có thể yên tâm khi rời khỏi căn hộ. Tín hiệu báo cháy, địa chỉ căn hộ, báo động báo khói sẽ tự động cập nhật nhanh chóng cho Ban quản lý và đơn vị nghiệp vụ ngay trên ứng dụng thông minh của điện thoại.

Sở hữu kiến trúc xanh và trong lành

Kiến trúc sư trưởng dự án TNR The Nosta tiết lộ tòa căn hộ dịch vụ khách sạn này được bố trí nội thất theo phong cách “nature in house” - xu hướng đã trở thành một trong những yếu tố thu hút trong các dự án nội thất khi con người ngày càng muốn bứt khỏi những rào cản và khuôn mẫu. Một không gian sinh hoạt phóng khoáng có thể giúp tinh thần được thư giãn và kích thích tâm trạng vui vẻ và hoạt bát cho mỗi thành viên.

Các kiến trúc sư đã nỗ lực duy trì mối liên kết giữa con người và thiên nhiên bằng cách đưa mảng xanh vào công trình, từ đó giúp mỗi thành viên cải thiện sức khỏe và căng tràn sức sống.

Khu skygarden của dự án TNR The Nosta sử dụng nhiều loại cây xen lẫn với khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em vừa tiện dụng lại giúp nghỉ ngơi, thư giãn tối ưu. Đây cũng là một trong những yếu tố định hình phong cách kiến trúc đặc trưng của dự án TNR The Nosta bên cạnh các công nghệ hiện đại. Cùng với việc sử dụng các công nghệ thông minh, việc lựa chọn phong cách kiến trúc nội thất được ưa chuộng của hiện tại càng làm nổi bật đặc trưng “sống tiện nghi, nghỉ tiện ích” của dự án.

Mỗi căn hộ cũng được thiết kế để luôn đảm bảo nguồn gió và ánh sáng tự nhiên với nguồn không khí tươi mát được thanh lọc từ các khu vườn chân mây (skygarden).

Những khác biệt trong trải nghiệm sống mà TNR The Nosta mang lại hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Địa chỉ dự án: số 90 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội Website: https://thenosta.vn/ Hotline: 098 243 11 88

Xuân Thạch