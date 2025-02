Đài KBSN Sport (Hàn Quốc) vừa tiết lộ thông tin khiến người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam quan tâm đặc biệt. Theo KBSN Sport, một cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã nộp đơn xin thử việc tại giải VĐQG Hàn Quốc.

Dù không nói tên cụ thể VĐV, nhưng nhà đài Hàn Quốc so sánh tay đập của Việt Nam với huyền thoại bóng chuyền thế giới Kim Yeon Koung.

Thanh Thúy là VĐV Việt Nam xuất ngoại nhiều nhất.

KBSN Sport nói về VĐV Việt Nam: "Cô ấy từng thi đấu cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Asiad Hàng Châu. Ở giải đấu này, Hàn Quốc đã để thua Việt Nam.

Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi nghĩ rằng Việt Nam lại có một cầu thủ bóng chuyền chơi hay như vậy. Cầu thủ này có chiều cao và tấn công rất tốt, không kém gì ngôi sao Kim Yeon Koung".

Đặc biệt, KBSN Sport đưa thông tin về VĐV Việt Nam có 5 năm thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản, từng chơi ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Với những lời giới thiệu này, người mà KBSN Sport nói đến không ai khác là Trần Thị Thanh Thúy - tay đập số 1 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như CLB VTV Bình Điền Long An.

Thanh Thúy từng giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc ở Asiad Hàng Châu 2023.

Hiện tại, Thanh Thúy và phía VTV Bình Điền Long An chưa lên tiếng về thông tin trên. Sau khi chia tay đội bóng Indonesia, Thanh Thúy đang cùng đội bóng chuẩn bị cho cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2025.

Ngày 21/2 tại nhà thi đấu Long An, đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An có trận đấu giao hữu với đội bóng mới lên hạng TP.HCM. Thanh Thuý trong ngày trở lại thi đấu cho VTV Bình Điền Long An được HLV Thái Quang Lai tung vào sân ngay từ đầu. Chủ công mang áo số 3 chơi đủ 5 set, ghi nhiều điểm cho đội bóng miền Tây.