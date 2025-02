Trực tiếp bóng đá Long An vs Bình Phước - Từ quả phạt góc của Bình Phước, cầu thủ Long An đánh đầu phá bóng không tốt. Tự Nhân ngả người bắt vô-lê tuyệt đẹp trong thế quay lưng về khung thành, mở tỷ số trận đấu.