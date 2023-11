Hôm nay (17/11), nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân và 5 đồng phạm liên quan đến các tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, đe dọa giết người.

"Quân Idol" bên cạnh chiếc xe sang biển VIP.

Các quyết định khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã điều tra, làm rõ vai trò của Quân khi chỉ đạo, điều hành các đồng phạm thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng 10kg ma tuý loại Ketamine vào ngày 13/2/2023 tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Quân và các đồng phạm.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo rộng rãi kết quả xử lý các vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Quốc Quân và đồng phạm; đề nghị quần chúng nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của Quân và các đối tượng liên đến cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Trị có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Quân về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Được biết, Quân từng vào tù với tội danh trộm cắp tài sản. Nhiều năm trở lại đây, "Quân Idol" nổi lên như một hiện tượng, nổi tiếng về độ giàu có và ăn chơi xa hoa.

Quân và vợ sở hữu 2 xe sang hiệu Mercedes và Porsche mang biển số 74A-199.99 và 74A-222.22.