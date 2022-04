Tài xế xe ôm đâm chết chủ ô tô khách ở TP.HCM

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 12 truy bắt hung thủ gây án, là người đàn ông tên thường gọi là Đỉnh, hơn 50 tuổi, hành nghề xe ôm tại bến xe Ngã Tư Ga, ở Quốc lộ 1, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Nạn nhân được xác định là anh N.T.D. (36 tuổi, quê Vĩnh Phúc), là chủ xe khách chạy tuyến Vĩnh Phúc - TP.HCM.

Camera an ninh ghi nhận tại thời điểm xảy ra án mạng. Ảnh: Cắt từ clip

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 18h20 chiều 10/4, nghi can Đỉnh cùng anh D. và một người khác ngồi nói chuyện tại một quán nước trong bến xe. Lúc này, giữa Đỉnh và anh D. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng và ẩu đả với nhau.

Nhiều người trong bến xe can ngăn. Nghi can Đỉnh lấy xe bỏ đi nhưng nghe tiếng chửi bới của anh D. nên lập tức quay lại, rút từ trong xe ra một tuốc-nơ-vít dùng làm hung khí truy đuổi và đâm anh D. gục tại chỗ.

Những người có mặt tại hiện trường vây bắt nghi can Đỉnh nhưng đối tượng cầm hung khí chống trả và tẩu thoát. Anh D. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đến tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng và trích xuất hình ảnh camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Công an đã xác định rõ về nghi can và đang tổ chức truy bắt.

Linh An