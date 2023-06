Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tư (SN 1973, trú tại thôn 1, Hạ Vỹ, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, ngày 9/11/2022, tại số nhà 85 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), Nguyễn Văn Tư cùng một số đối tượng khác đã có hành vi gây rối, đuổi đánh và dùng dao chém anh L. gây thương tích.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tư và quyết định truy nã. Ảnh: CACC

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 16/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tư về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu.

Ngày 7/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Tư. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.