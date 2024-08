Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 2/5, bị can Nguyễn Hồng Phong (SN 1983, trú tại TP Pleiku; cựu cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cùng 2 người bạn đi đánh bida tại xã Ia Mơ (huyện Chư Prông). Trong quá trình đánh bida, ba người uống hết 10 lon bia.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bà V.T.H. tử vong. Ảnh: CTV

Sau khi nghỉ đánh bida, nhóm của bị can Phong đến tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông để hát karaoke. Tại đây, ông Phong tiếp tục uống khoảng 3 - 4 lon bia.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, ông Phong điều khiển ô tô BKS 81A-323.83 chở 2 người bạn về xã Ia Mơ theo hướng thị trấn Chư Prông đi xã la Drang.

Khi đi đến Km18+400, tỉnh lộ 663 (thuộc địa phận thôn Hợp Thắng, xã la Drang, huyện Chư Prông) ô tô trên tông vào bà V.T.H. (SN 1974, trú thôn Hợp Thắng) đang đi bộ dưới lòng đường làm bà H. tử vong.

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã 4 lần đo nồng độ cồn với ông Phong được kết quả lần lượt là 0,841 - 0,754 - 0,675 - 0,830 miligam/lít khí thở.

Cơ quan chức năng đã 4 lần đo nồng độ cồn đối với tài xế Nguyễn Hồng Phong. Ảnh: CTV

Viện KSND tỉnh Gia Lai xác định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do bị can Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, không chấp hành các nguyên tắc giao thông đường bộ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi đã sử dụng chất kích thích.

Hành vi của bị can Phong là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tính mạng cho 1 người được pháp luật bảo vệ. Vì thế Viện KSND tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hồng Phong về tội ''Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ'' theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù.