Tự chủ sản xuất để đảm bảo chất lượng và an toàn

Ngay từ khi thành lập, KES đã mạnh tay đầu tư vào hệ thống công nghệ, chuỗi dây chuyền và quy trình sản xuất của các nhà máy nhằm phục vụ đa dạng mọi nhu cầu của người dùng trên nhiều phân khúc từ phổ thông đến cao cấp.

“Việc làm chủ quy trình sản xuất không chỉ giúp KES có bước đi tiên phong trong ngành ván gỗ công nghiệp với chuỗi hệ sinh thái sản phẩm khép kín và toàn diện tiên phong tại Việt Nam. Đây còn là nền tảng để chúng tôi tự chủ trong việc cung cấp sản phẩm tốt nhất với hệ sinh thái đa dạng từ ván thô đến ván dán phủ melamine, laminate, sàn gỗ công nghiệp và các sản phẩm phụ trợ khác đến người dùng”, ông Trịnh Hữu Kiên - Tổng Giám đốc của KES chia sẻ.

Năm 2022, Tập đoàn KES khánh thành nhà máy Decor với hệ thống máy móc hiện đại. Đây là nhà máy in, nhúng giấy Melamine tiên phong tại Việt Nam với công suất in lên tới 40.000.000m2 và là chuyền in đạt tiêu chuẩn châu Âu với hệ thống điều chỉnh trùng vân tự động hiện đại. Theo đó, KES có thể tự chủ trong khâu “make up” cho tấm ván thô MDF/ HDF, nhằm mang đến cho người dùng những mẫu mã hợp thời, phục vụ tính cá nhân hoá.

KES có hệ thống mã màu hơn 600 khuôn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng

Tính đến nay, KES đã có tổng chi phí đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, sở hữu 6 nhà máy với tổng diện tích hơn 1,2 triệu m2. Với mức đầu tư mạnh tay từ 100% vốn nội địa, KES khiến không ít người ngạc nhiên trước mức độ đầu tư vào công nghệ, thiết bị trong lĩnh vực sản xuất gỗ công nghiệp.

Bên cạnh đó, để làm ra những món đồ nội thất từ gỗ công nghiệp đảm bảo an toàn cho sức khỏe, khâu sản xuất keo là một trong những công đoạn quan trọng. Trong công đoạn này các nhà sản xuất gỗ công nghiệp thường phải bắt tay với bên ngoài để sản xuất keo. Tuy nhiên, theo đại diện KES, an toàn sức khỏe là kim chỉ nam nên phải tự chủ để quản lý thật tốt về hàm lượng các loại hóa chất, mà quan trọng nhất là Formaldehyde.

An toàn sức khỏe là yếu tố được quan tâm hàng đầu của KES trong sản xuất sản phẩm gỗ công nghiệp

Chia sẻ về sự tự chủ tại Tập đoàn KES, ông Trịnh Hữu Kiên - Tổng Giám đốc KES cho biết: “KES hoàn toàn tự chủ về khâu kiểm tra, khi vượt qua rất nhiều bài test của tổ chức SGS - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng để cấp “giấy thông hành” đưa sản phẩm vào các thị trường cao cấp cho phòng LAB đạt chuẩn. Toàn bộ hệ thống các phòng LAB kiểm tra nghiêm ngặt mọi khâu, do các kỹ sư hóa, lý của KES đảm đương”. Và SGS vẫn định kỳ kiểm tra nhằm đảm bảo tính chính xác, đòi hỏi toàn đội ngũ của KES phải luôn luôn tuân thủ và giám sát chặt chẽ mọi khâu, không một phút lơ là, ông Kiên chia sẻ thêm.

Hiện, doanh nghiệp tự chủ toàn bộ trong các khâu sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiên cứu về mẫu mã, cấu tạo ván và cả khâu gián tiếp như vận chuyển đều khép kín.

Cải tiến không ngừng với tinh thần Kaizen

Ông Trịnh Hữu Kiên cũng thẳng thắn nhìn nhận tự chủ hoàn toàn trong sản xuất vừa là ưu thế để tự chủ chất lượng sản phẩm, vừa là cơ hội để phát huy tính sáng tạo của KES.

Ông Kiên chia sẻ: “Các nhà máy thuộc KES phải luôn cải tiến để củng cố nội lực từ năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm đến dịch vụ. Bản thân từng nhà máy, từng công đoạn phải đủ sức cạnh tranh thì cả chuỗi mới bền vững, phát triển mạnh cùng nhau được.

Ông Trịnh Hữu Kiên - Tổng Giám đốc KES tại hội thảo “Sử dụng vật liệu nội thất: Bền vững & An toàn” ngày 15/12

Nhưng, chìa khóa để tạo nên sự cạnh tranh là gì? CEO Trịnh Hữu Kiên hào hứng khi nói về tinh thần Kaizen được lãnh đạo tập đoàn KES nỗ lực gây dựng, lan tỏa trong toàn bộ tập đoàn, từ những người có vị trí thấp nhất cho đến người lãnh đạo cao nhất.

Kaizen là một thuật ngữ trong tiếng Nhật, có nghĩa là “Cải tiến lên tục”. Kaizen chính là chìa khóa đưa các tập đoàn kinh tế Nhật Bản thực hiện cuộc bứt phá ngoạn mục sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Vậy tinh thần Kaizen hiện diện trong tập đoàn KES như thế nào? Ông Trịnh Hữu Kiên cho biết:”Chúng tôi trân trọng mọi ý tưởng. Với tất cả thành viên của KES, chỉ cần viết một dòng để giới thiệu một ý tưởng của mình trong công việc, thì ngay lập tức được nhận ngay một món quà. Mỗi năm chúng tôi có hàng ngàn hàng ý tưởng như thế. Sau đó, những ý tưởng ban đầu ấy sẽ bắt đầu được xem xét một cách nghiêm túc, theo thứ tự bộ phận quản lý từ thấp đến cao. Và thực tế, đã có không ít những ý tưởng nho nhỏ đã biến thành chuyện lớn, góp phần cải tiến các khâu quản lý, sản xuất…”.

Với mục tiêu làm chủ những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, tại mỗi phân khúc KES định chuẩn cao nhất - Excellent Standard, KES kiên định với chiến lược tiên phong và tự chủ trong mọi khâu sản xuất. KES cam kết sản phẩm đến tay khách hàng là sản phẩm đã qua đầy đủ các bước kiểm tra đạt chuẩn chất lượng và an toàn sức khoẻ. “Bởi, mọi khoản đầu tư của KES là vì sự hài lòng của khách hàng” - ông Kiên khẳng định.

Bích Đào