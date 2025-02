Mất 200 triệu vì lời giới thiệu tìm việc làm tại nhà

Vào khoảng tháng 10/2024, một phụ nữ tên T. trú tại huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ giới thiệu việc làm tại nhà.

Lời giới thiệu hấp dẫn, việc nhẹ lương cao đã khiến bà T. nhanh chóng nhận lời. Ngay sau đó, một tài khoản Zalo đã kết bạn để hướng dẫn bà T. tải về điện thoại một ứng dụng. Công việc người này giới thiệu cho bà là tạo tài khoản trên một website và làm nhiệm vụ đánh giá các địa điểm trên Google map để nhận hoa hồng.

Từ khi bắt đầu công việc, bà T. luôn được hướng dẫn, khi làm theo, bà đã nhận được một số khoản hoa hồng nhỏ qua tài khoản ngân hàng của mình.

Các đối tượng trong nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Quảng Bình

Tiếp đó, bà được hướng dẫn đăng ký các gói nhiệm vụ mức 300.000 đồng. Khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của người kết nối, bà cũng được nhận một phần hoa hồng tương ứng về tài khoản.

Tuy nhiên, ở gói nhiệm vụ tiếp theo là 800.000 đồng, những người này bắt đầu đưa ra các lý do như thao tác sai để yêu cầu bà phải nộp thêm tiền. Rồi muốn lấy lại số tiền trước đó phải nộp thêm tiền vào.

Bằng cách này, nhóm lừa đảo đã lừa của bà T. hơn 200 triệu đồng.

Sự việc nhanh chóng được bà T. trình báo với cơ quan chức năng. Công an huyện Lệ Thủy và Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định đường dây tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc đứng đầu, hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Chiêu thức nhóm này dùng hoa hồng hấp dẫn để dụ người tham gia sau đó lừa đảo.

Thuê người Việt lừa người Việt

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Lệ Thủy, Phòng an ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triệu tập 15 người liên quan gồm:

Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (SN 2001), Lưu Hoàng Nam (SN 2004), Trần Văn Thuận (SN 1997), Lê Văn Chiến (SN 1998), Lê Thị Linh (SN 2000), Triệu Hoài Thu (SN 2004), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa. Vũ Văn Khiêm (SN 1986), Nguyễn Văn Vương (SN 2002), Trần Thị Vui (SN 1991), Đào Quỳnh Trang (SN 2008), Đinh Văn Sang (SN 2000), Đào Văn Thủ (SN 1984) và Hoàng Thị Việt Anh (SN 1982) đều trú tại tỉnh Bắc Giang.

Trong đó Đinh Văn Quân là người chủ chốt, Quân qua Campuchia làm việc tại khu Poipet. Đến tháng 6/2024, Quân được bố trí ở tổ sale, làm nhiệm vụ thực hiện hành vi lừa đảo (được gọi là “giết khách”). Trong quá trình làm việc, Quân đã lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đối tượng Đinh Văn Quân (mang áo khoác xanh) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Bình

Còn Vũ Quang Khải làm việc từ tháng 4/2024, có nhiệm vụ trao đổi, liên lạc, báo cáo kết quả công việc với tổ trưởng và các bộ phận liên quan. Trong thời gian làm việc, Khải đã trực tiếp thông qua hệ thống lừa được nhiều bị hại tại Việt Nam với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.

Nhóm lừa đảo cũng khai nhận, những người Trung Quốc sẽ tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo người của nước đó.

Mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận, với công việc chính là tìm kiếm những nạn nhân người Việt, dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn. Bộ phận gọi điện làm nhiệm vụ gọi cho người Việt có nhu cầu kiếm thêm thu nhập với công việc là đánh giá 5 sao địa điểm trên Google Map.

Những người nhận lời làm việc sẽ được thêm vào nhóm zalo. Bộ phận hướng dẫn của tổ chức tội phạm từ đây sẽ nhắn tin với bị hại người Việt Nam để hướng dẫn công việc, tải, đăng ký tài khoản tải ứng dụng trò chuyện của công ty như Cochat, Dealay…, hướng dẫn khách đăng ký ví nhận tiền tại các trang web của tổ chức này cung cấp.

Cũng trong các nhóm zalo này sẽ có các tài khoản ảo, đóng vai người Việt làm nhiệm vụ kiếm thêm thu nhập, nạp tiền để tạo tin tưởng cho bị hại. Các đối tượng thường trả cho bị hại một khoản lợi nhuận nhỏ, cho đến khi các nạn nhân tin tưởng thì điều hướng để họ phải nộp thêm mới rút được tiền, rồi chiếm đoạt số tiền lớn.

Hiện nhóm này đã bị Công an Quảng Bình khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.