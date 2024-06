Bảng C EURO 2024 sẽ là ngã ngũ vào đêm nay, với 2 cặp đấu Anh (4 điểm) vs Slovenia (2 điểm), Đan Mạch (2 điểm) vs Serbia (1 điểm).

Đoàn quân của Southgate cần có chiến thắng ấn tượng trước Slovenia

Đoàn quân của Gareth Southgare dù vấp nhiều chỉ trích nhưng có thể yên tâm được đảm bảo suất vé vào vòng 16 đội EURO 2024, khi đang có 4 điểm trong tay.

Tuy nhiên, một Tam sư chịu nhiều áp lực và chê trách về phong độ trên đất Đức, sau 2 trận – thắng Serbia 1-0 và hòa 1-1 Đan Mạch, hiểu rằng cần phải thắng và thắng ấn tượng Slovenia để lấy khí thế cũng như khôi phục niềm tin từ người hâm mộ, dẹp yên dư luận.

Hơn thế nữa, Anh rất cần 3 điểm để đảm bảo ngôi đầu bảng C, sẽ đưa họ gặp 1 trong 4 đội đứng thứ 3 với thành tích tốt nhất vòng bảng. Với tình hình hiện tại thì khả năng đó là tuyển Áo được dẫn dắt bởi HLV Ralf Rangnick.

Một chiến thắng trước Áo ở vòng 16 đội có thể sẽ đưa Anh tái hiện chung kết EURO 2020, gặp Italy hoặc Thụy Sĩ,… một con đường đi cho cuộc chinh phục ngai vàng không quá khắc nghiệt.

Harry Kane tuyên bố, những gì hay nhất của tuyển Anh vẫn còn ở phía trước

Ngược lại, nếu Anh để rơi vào tình cảnh phải xếp nhì bảng C, trong trường hợp hòa Slovenia đêm nay, còn Đan Mạch thắng Serbia, họ sẽ gặp toàn ‘ác mộng’ ở EURO 2024.

Cụ thể, Anh sẽ chạm trán chủ nhà Đức ở vòng 1/8 EURO 2024, và nếu đủ khả năng để tạo bất ngờ - loại được đoàn quân của Nagelsmann thì có thể sẽ đưa Tam sư đụng độ ứng viên nặng ký khác – Tây Ban Nha ở tứ kết.

Tây Ban Nha toàn thắng ở vòng bảng, xếp nhất bảng B và sẽ gặp một trong những đội xếp 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng (có thể là Slovakia), ở vòng đấu loại trực tiếp.

Vậy nên, để đường đi không quá chông gai, Anh càng có lý do đế quyết tâm hơn, giành chiến thắng giòn trước Slovenia đêm nay.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn VCK UEFA EURO 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/