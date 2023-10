"Khi dịch bệnh phức tạp, quét mã QR đã phát huy tác dụng tích cực trong việc giúp cho ngành y tế truy vết dịch bệnh. Hệ thống quét mã này áp dụng tại điểm du lịch Mỹ Sơn đã giúp cho công tác khống chế dịch bệnh an toàn, tránh lây lan. Khi Quảng Nam thí điểm mở cửa đón khách quốc tế, cùng với hoạt động phòng chống dịch, điểm du lịch Mỹ Sơn cùng với phố cổ Hội An được thí điểm đón khách vì đáp ứng tiêu chí điểm đến an toàn. Đúng như kỳ vọng, trong suốt quá trình mở cửa, cảm giác an toàn lan tỏa đối với du khách..." (Bà Văn Thị Cẩm Tú – Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn)