Vạn người nối nhau đổ về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ

Năm nay, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa đặc biệt bởi tròn 10 năm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Để chuẩn bị đón người dân cả nước đến Đền Hùng dâng hương, khu di tích lịch sử Đền Hùng đã hoàn tất công tác sửa chữa, cải tạo, bổ sung các phương án an toàn, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy từ nhiều ngày trước. Nhằm chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông khu vực Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã có thông báo chi tiết về việc tổ chức phân luồng giao thông đối với các phương tiện đi lễ hội, không đi lễ hội và đối với phương tiện chở hàng hóa ra vào Khu Công nghiệp Thụy Vân (thành phố Việt Trì). Phương án phân luồng giao thông được thực hiện từ ngày 8 - 10/4/2022. Trong đó, phân luồng đối với các phương tiện tham gia Lễ hội được áp dụng phương án cụ thể đối với phương tiện đi từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai; các phương tiện từ Tuyên Quang, Vĩnh Phúc (theo tuyến Quốc lộ 2); các phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang; các phương tiện từ Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và t cừ các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Yên Lập, Tân Sơn (Phú Thọ); các phương tiện từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ theo Quốc lộ 2D (tỉnh lộ 320 cũ) về Đền Hùng và các phương tiện taxi đưa, đón trả khách trong khu vực Đền Hùng.