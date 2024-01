Theo Travel Off Path, một trong những trang web tin tức du lịch lớn nhất Bắc Mỹ và thế giới, an toàn là mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi xung đột đang bùng phát trên phạm vi quốc tế và an ninh đang suy giảm ở nhiều điểm đến.

Trang web này cho biết, trong vài năm qua, châu Á cũng không phải ngoại lệ, nhưng Việt Nam đã chứng tỏ được sự ổn định và an toàn đáng kinh ngạc đối với khách du lịch.

Bài viết trích dẫn số liệu Chỉ số trật tự và luật pháp toàn cầu mới nhất cho thấy Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á mà còn đứng thứ bảy trên toàn thế giới.

Việt Nam được vinh danh là quốc gia an toàn nhất để du lịch ở châu Á. Ảnh: Iglu

Travel Off Path cũng chia sẻ rằng Việt Nam giữ được hòa bình vì có tỷ lệ tội phạm thấp và sự ổn định chính trị ấn tượng.

Về các ưu đãi du lịch, trang tin nổi tiếng này lưu ý rằng Việt Nam là nơi lý tưởng cho những du khách muốn kết nối với thiên nhiên và tiếp xúc với một nền văn hóa gần như hoàn toàn khác với nền văn hóa của họ, đặc biệt là đối với những người đến từ Bắc bán cầu.

Nguồn tin du lịch gợi ý rằng du khách chắc chắn nên dành thời gian đi dạo quanh những con đường cổ kính duyên dáng của Hội An, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận trên toàn thế giới với nhiều nhà cổ giàu lịch sử và kiến ​​trúc thuộc địa Pháp.

“Cũng không thể bỏ qua Huế, cố đô với lăng tẩm uy nghiêm. Xa hơn về phía bờ biển thì những bãi biển đầy cát và khu bảo tồn rừng của Đà Nẵng là điểm dừng chân bắt buộc", TOP nhấn mạnh.

Ngoài ra, những kỳ nghỉ sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh, cảng biển sầm uất của Nha Trang, thủ đô Hà Nội yên bình, đến hòa mình vào thiên nhiên ở Ninh Bình, nơi nổi tiếng với những cánh đồng lúa và những kiến ​​tạo địa chất hoành tráng, cũng là những điểm đến không thể bỏ qua ở dải đất hình chữ S.

Theo chính sách nhập cư hiện hành, Việt Nam cấp thị thực du lịch 3 tháng cho công dân từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ.

Chính phủ cũng tăng gấp ba lần thời gian lưu trú tại Việt Nam lên 45 ngày đối với công dân 13 nước đơn phương miễn thị thực: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus.

Theo Travel Off Path