Ngày Vingroup bắt tay SpaceX, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng diễn biến bất ngờ

VinSpace, công ty hàng không vũ trụ do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập, vừa công bố ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX. Theo thỏa thuận, các vệ tinh của VinSpace dự kiến được đưa lên quỹ đạo trong quý II/2027 thông qua chương trình Transporter Rideshare của SpaceX.

Ngày Vingroup công bố VinSpace ký hợp đồng với SpaceX để đưa vệ tinh lên quỹ đạo (11/8), cổ phiếu VIC đi ngang sau 3 phiên giảm liên tiếp.

Việc VIC giảm trong những phiên gần đây tác động trực tiếp tới tài sản của ông Phạm Nhật Vượng. Theo Forbes, tính tới ngày 11/8, tài sản của vị tỷ phú Việt Nam giảm khoảng 1,1 tỷ USD, xuống còn 32,6 tỷ USD, xếp thứ 69 thế giới.

Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị truy tố, doanh nghiệp bê bối nợ thuế nghìn tỷ

Mới đây, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (gọi tắt là Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan.

Trong vụ án này, bà Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp này cũng dính nhiều bê bối trong kinh doanh xăng dầu và nợ thuế hơn 1.081 tỷ đồng.

"Đại gia" xây dựng một thời trở lại đường đua, đối diện áp lực nợ và dòng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 12/8 hiển thị trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp (CBIS) hai tài liệu liên quan CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), gồm báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023.

Việc hiển thị các tài liệu cũ không phản ánh tình hình tài chính hiện tại của HBC. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý II/2026, doanh nghiệp vẫn còn một số chỉ tiêu cần lưu ý.

Doanh nghiệp vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với lợi nhuận giảm mạnh, đồng thời triển khai phương án phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi gần 514,2 tỷ đồng công nợ cho 99 chủ nợ.

Thủ tướng chỉ đạo các ngân hàng giảm thực chất lãi suất cho vay

Sáng 13/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các ngân hàng thương mại.

Trong bối cảnh chi phí vốn vẫn là áp lực với người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu hệ thống ngân hàng ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay và đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng.

Thủ tướng làm việc với NHNN và các tổ chức tín dụng sáng 13/8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước đó, NHNN vừa ban hành văn bản số 7125/NHNN-TD ngày 7/8/2026 yêu cầu các ngân hàng phải chủ động tiết giảm chi phí, xây dựng các chương trình tín dụng phù hợp, đồng thời miễn, giảm phí dịch vụ cho khách hàng theo quy định và khả năng của từng ngân hàng.

Ngay sau chỉ đạo của NHNN về triển khai chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, hàng loạt ngân hàng thương mại công bố các gói vay ưu đãi, với lãi suất giảm từ 0,5-2 điểm phần trăm.

Bộ Công Thương lập tổ công tác 49 thành viên xây dựng đề án tái cơ cấu ngành điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ.

Theo đó, Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan và chuyên gia để tổ chức soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ.

Hơn 13.000 khách hàng miền Bắc lắp điện mặt trời, nhiều tỉnh bắt đầu hỗ trợ tiền

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục đạt kết quả tích cực, khi xu hướng hộ gia đình và các doanh nghiệp đầu tư lắp đặt tăng mạnh.

Tại khu vực miền Bắc do EVNNPC quản lý, hơn 13.000 khách hàng đã lắp điện mặt trời mái nhà. Đáng chú ý, nhiều tỉnh bắt đầu áp dụng cơ chế hỗ trợ tiền mặt, vay vốn lãi suất thấp cho các hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

TPHCM yêu cầu làm rõ nguyên nhân hơn 38.800 doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2026 chiều 12/8, lãnh đạo UBND TP cũng thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu làm rõ nguyên nhân hơn 38.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng đầu năm, cao hơn đáng kể so với số doanh nghiệp thành lập mới.

1,6 triệu lượt khách hàng dừng giao dịch nghi lừa đảo, 'cứu' 5.500 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 7/2026, hệ thống SIMO đã cảnh báo 4,9 triệu lượt khách hàng, trong đó 1,6 triệu lượt quyết định tạm dừng giao dịch nghi lừa đảo, bảo vệ khoảng 5.500 tỷ đồng.

Thông tin này được ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết tại buổi họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngân hàng sáng 11/8.