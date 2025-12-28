Chính thức hủy giao dịch cổ phiếu FLC từ 31/12

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định hủy đăng ký giao dịch toàn bộ gần 710 triệu cổ phiếu FLC trên UPCoM kể từ ngày 31/12.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành công văn ngày 18/12 về việc hủy tư cách công ty đại chúng của FLC.

Không chỉ FLC, các doanh nghiệp khác trong cùng hệ sinh thái như GAB, KLF, AMD và HAI cũng đồng loạt bị hủy đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Shark Hưng nói về các thông tin 'đang bị suy diễn'

Sáng 23/12, tài khoản Facebook Phạm Thanh Hưng đã đăng tải bài viết mới. Xác nhận với PV, ông Hưng (Shark Hưng) cho biết đây là trang Facebook cá nhân của ông.

Bài viết nêu: “Trong những ngày gần đây, xuất hiện một số thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân tôi. Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống”.

Cổ phiếu Vingroup hết giảm sàn, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra sao?

Trong phiên giao dịch 25/12, nhóm cổ phiếu “họ Vin” giảm sàn sau khi Tập đoàn Vingroup (VIC) xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhằm tái cơ cấu, tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác. Trong phiên này, VN-Index mất gần 40 điểm.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” bớt tiêu cực trong phiên chiều 26/12, sau khi đồng loạt giảm sàn buổi sáng cùng ngày và đã giảm sàn vào cuối phiên 25/12.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản giảm từ 30 tỷ USD xuống 27,2 tỷ USD. Ảnh: VIC

Tính tới 26/12, theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm khoảng 9% xuống còn 27,2 tỷ USD, xếp thứ 83 trên thế giới. Hôm 23/12, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 30 tỷ USD, xếp thứ 71 trên thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma, người đang sở hữu 29,6 tỷ USD.

'Bầu' Thụy rời ghế Chủ tịch LPBank, làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố thông tin ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) không còn là Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Rời ghế Chủ tịch LPBank sau giai đoạn tăng trưởng mạnh về tài sản, lợi nhuận, Bầu Thụy chính thức giữ vai trò điều hành tại Sacombank - nơi bài toán tái cơ cấu, vốn điều lệ và nợ xấu vẫn còn nhiều thách thức.

HĐQT Sacombank vừa thông qua nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, trong đó dự kiến bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐQT Sacombank thống nhất giao/cử ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong các giao dịch dân sự, quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia quan hệ tố tụng và các quan hệ pháp luật khác.

Từ 1/1/2026, hộ kinh doanh thiếu tiền nộp phạt sẽ bị cưỡng chế sang tài sản từng thành viên hộ

Nghị định 296/2025 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và thay thế Nghị định 166/2013 có nhiều nội dung đáng chú ý.

Trong đó, có quy định mới về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi tài sản chung không đủ thì khấu trừ tiền, kê biên tài sản của các thành viên trong hộ kinh doanh, hộ gia đình.

Kho bạc Nhà nước đã chi trả hơn 163.400 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178

Chiều 26/12, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngô Thị Nhung cho biết cơ quan này đã thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ với số kinh phí là 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đã chi trả tặng quà người dân dịp 2/9 với số kinh phí là hơn 10.460 tỷ đồng, đạt 96,89% dự toán.

Thưởng Tết tại Đà Nẵng giảm mạnh, cao nhất chỉ còn 368 triệu đồng

Ngày 26/12, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng công bố báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, mức thưởng Tết năm nay ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt so với các năm trước, đặc biệt ở nhóm thưởng cao.

Mức thưởng Tết 2025 tại thành phố Đà Nẵng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI với hơn 368 triệu đồng, giảm gần một nửa so với năm ngoái.

Bộ Công Thương vào cuộc tháo gỡ ách tắc 500 container chè xuất khẩu tại Pakistan

Bộ Công Thương vừa thông tin rõ lý do gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đang bị ách tắc kéo dài tại cảng Karachi (Pakistan), đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ nhằm giảm thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bộ sẽ tiếp tục bám sát tình hình, làm việc thường xuyên với phía Pakistan, chỉ đạo Thương vụ cập nhật diễn biến hàng ngày và chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi nhất để bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Đăng ký biển số ô tô tại Hà Nội, TPHCM: Đề xuất giảm còn 14 triệu đồng/xe

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% lệ phí cấp chứng nhận đăng ký và biển số xe. Theo đó, với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống tại Hà Nội và TPHCM mức phí giảm còn 14 triệu đồng/lần/xe.