Trải nghiệm chân thật tuyệt tác sống chuẩn Nhật

Ngày 15/3, đông đảo khách hàng và nhà đầu tư đã tới đảo Vũ Yên, Hải Phòng, tham dự sự kiện khai trương biệt thự mẫu The Miyabi - Vinhomes Royal Island. Khách mời không khỏi ngạc nhiên khi nghe chủ đầu tư giới thiệu về 2 căn biệt thự mẫu song lập và đơn lập, trải nghiệm chân thực không gian sống chuẩn nhật từ thiết kế, trang trí đến nội thất, cảnh quan xung quanh.

Chị Dương Thanh Hương (Hải Phòng) cho biết, chị thực sự ấn tượng với cách chủ đầu tư và đội ngũ thiết kế đã đem trọn vẹn tinh thần Nhật về đây.

"Bước vào nhà mẫu mà tôi quên luôn mình đang ở Việt Nam. Mọi chi tiết đều được sắp đặt tinh tế, chỉn chu, hài hòa với quy hoạch cảnh quan thiên nhiên, tiện ích”, chị Hương nói.

Hai biệt thự mẫu song lập và đơn lập thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Ảnh: Vinhomes

Đúng với tên gọi The Miyabi, 2 biệt thự mẫu đều toát lên sự tinh tế, thanh lịch và tinh hoa. Nhờ bàn tay KTS bậc thầy Kengo Kuma, đây không chỉ là những công trình nhà ở mà còn là tuyệt tác nghệ thuật sống - nơi thiên nhiên và con người giao hòa trọn vẹn. Trong đó, điểm nhấn được nhiều khách tham quan khen ngợi là lối bố trí hành lang xanh liền mạch. Thay vì những khoảng sân tách biệt, thì vườn Nhật được nối liền từ trước mặt đến bên hông nhà và đi tới bãi biển riêng tư ở hiên sau. Thiết kế này không chỉ tạo nên một lối dạo bộ dài, mà còn duy trì sắc xanh xuyên suốt trên từng bước chân của gia chủ.

“Tôi ấn tượng nhất là vườn Nhật tinh tế trong từng chi tiết từ lối vào uốn lượn, cây bonsai, vườn cá Koi, đến từng phiến đá viên sỏi được sắp xếp rất dụng tâm. Tôi đã cân nhắc nhiều nơi, nhưng The Miyabi thuyết phục tôi ngay trong lần đầu trải nghiệm”, anh Nguyễn Việt Tùng, một khách hàng vừa chốt hợp đồng mua biệt thự song lập The Miyabi ngay trong ngày tham quan chia sẻ.

Thiết kế phong cách Nhật được thể hiện tinh tế thông qua không gian sống hài hòa với thiên nhiên. Ảnh: Vinhomes

Qua không gian, kiến trúc, thiết kế, biệt thự mẫu The Miyabi cũng truyền tải tinh tế triết lý “Chân - An - Mỹ”, tái hiện tinh hoa văn hóa Nhật Bản trong hơi thở đương đại. Từng chi tiết, từ hệ lam gỗ, mái ngói Kawara phẳng đến vách shoji, đều tôn vinh vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng. Trong khi đó, những điểm nhấn như tường dát vàng kinpaku, lan can kính washi… nâng tầm không gian sống đẳng cấp nhưng không hề phô trương.

Phòng khách sang trọng, ấm cúng với cửa kính lớn rộng mở ra biển mặn sau nhà. Ảnh: Vinhomes

Cùng với The Miyabi, phân khu “song sinh” The Komorebi cũng đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và khách hàng yêu thích phong cách sống Nhật Bản. Nếu The Miyabi tái hiện vẻ đẹp bốn mùa thông qua công viên Zen Garden, thì The Komorebi lại mang đến hệ sinh thái thư giãn và vận động lý tưởng tại công viên Youth Garden và đại công viên Ikigai Park.

Đặc biệt, chủ nhân của bộ đôi phân khu này sẽ được sở hữu hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật. Nổi bật là Ikigai Wellness Center, nơi cư dân có thể tận hưởng dịch vụ tắm khoáng nóng Onsen mỗi ngày. Bên cạnh đó, “vũ trụ tiện ích” vẫn đang không ngừng mở rộng tại Vinhomes Royal Island với VinWonders & Safari dự kiến khai trương tháng 6/2025; Vincom Mega Mall ra mắt tháng 8/2025, tiếp tục nâng tầm phong cách sống nghỉ dưỡng cho cư dân tinh hoa.

Đại nhạc hội Road to 8WONDER diễn ra vào ngày 15/3, đưa dàn sao trong nước và quốc tế đổ bộ “đảo tỷ phú”. Ảnh: Vinhomes

Ngay khi về an cư trong các biệt thự phong cách Nhật, cư dân The Miyabi sẽ được tận hưởng ngay không gian sống đẳng cấp bên chuỗi tiện ích hạng sang cùng hàng loạt lễ hội quy mô quốc tế được tổ chức 4 mùa trong năm. Đây cũng là món ăn tinh thần giúp cư dân được hòa mình vào những trải nghiệm sôi động, đầy màu sắc ngay tại nơi an cư lý tưởng.

Hạ tầng bứt phá trở thành cú hích cho giá trị

Cũng trong ngày 15/3, một cột mốc gia tăng giá trị quan trọng khác đã được xác lập cho The Miyabi khi cầu Hoàng Gia chính thức hợp long. Ngay khi đi vào khai thác, dự kiến từ tháng 8/2025, cây cầu sẽ giúp rút ngắn thời gian từ phân khu cũng “đảo tỷ phú” vào trung tâm TP Hải Phòng chỉ còn 5 phút di chuyển.

Là công trình giao thông trọng điểm của Hải Phòng, cầu Hoàng Gia không chỉ giúp tăng cường kết nối mà còn giữ vai trò chiến lược trong việc phát triển hạ tầng khu vực Bắc sông Cấm, góp phần định vị Vinhomes Royal Island như một phần không thể tách rời trong bức tranh đô thị lõi của thành phố Cảng.

Cầu Hoàng Gia đã chính thức hợp long vào ngày 15/3 và dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 8/2025. Ảnh: Vinhomes

Song song với đó, hàng loạt cột mốc quy hoạch, hạ tầng có tác động quan trọng tới “đảo tỷ phú” cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong đó có việc Trung tâm Chính trị - Hành chính Hải Phòng sẽ dời về Bắc sông Cấm từ tháng 4/2025; cầu Lại Xuân và tuyến đường 352 dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2025, cầu Ngô Quyền, đường nối Đỗ Mười - đảo Vũ Yên tiếp tục được mở rộng. Những công trình này giúp gia tăng kết nối và tạo cú hích đưa giá trị bất động sản Vinhomes Royal Island tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó có The Miyabi.

Ngay lúc này, biệt thự The Miyabi đã sẵn sàng bàn giao, trong khi phân khu The Komorebi đang chuẩn bị ra mắt. Đây chính là cơ hội vàng cho giới đầu tư cùng khách mua ở thực sở hữu biệt thự chuẩn tinh hoa phong cách Nhật, đón đầu sóng tăng giá tại Vinhomes Royal Island.

Thế Định