Ngày giao dịch Người ủng hộ Số điện thoại (**) Số tiền ủng hộ Lời nhắn

07/07/2020 Ngô Gia Quỳnh 093***5209 1,000,000

07/07/2020 Cao Nguyen Ha Uyen 034***0538 500,000

07/07/2020 Giang Quốc Tài *** 200,000

07/07/2020 Không có thông tin *** 200,000 Ung ho Chuong trinh Chua he co cuoc chia ly

07/07/2020 Tran Thien Bach *** 50,000 sinh vien ngheo ung ho chuong trinh NCHCCCL. Cua it long nhieu. Tran trong

07/07/2020 Nguyễn Quỳnh Hương *** 500,000

07/07/2020 Trần Thị Phương Loan 091***0104 500,000

07/07/2020 Phan Anh 093***3456 30,000,000

07/07/2020 Không có thông tin *** 200,000

07/07/2020 PHAM THI LY *** 100,000 Mong chuong trinh NCHCCCL tiep tuc phat song.

07/07/2020 PHAN MINH DUC 038***6736 500,000

07/07/2020 Bùi Việt Hà 091***0236 300,000

07/07/2020 NGUYEN THI THUY HOA 091***9268 1,000,000

07/07/2020 Trần Thị Thu Trang 097***1806 100,000

07/07/2020 Nguyen Thi Hanh 033***678 200,000

07/07/2020 HA THI LUONG 0984106xxx 200,000

07/07/2020 NGUYEN HOANG HA 093***6690 200,000

07/07/2020 Nguyen Le Diem Phuong 902***746 100,000

07/07/2020 TRAN NGOC THANH 033***1686 1,200,000

07/07/2020 VU HAI LINH 034***2196 200,000

07/07/2020 NGUYEN HUU VU 091***6899 1,500,000

07/07/2020 Hocvoitommy *** 200,000

07/07/2020 Le Lap Duy 037***6585 500,000

07/07/2020 Nguyen Thu Hien 096***2836 150,000

07/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 Co len NCHCCCL

07/07/2020 VO THI BICH HOA 093***5248 200,000

07/07/2020 Nguyễn Trung Trực 035***9508 100,000

07/07/2020 Không có thông tin *** 2,000,000 Tam Ung ho chuong trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly

07/07/2020 PHAM HUU LOC 034***8275 100,000

07/07/2020 Bùi Thị Dung 035***4996 100,000

07/07/2020 Đỗ Thị Hà *** 50,000

07/07/2020 Phạm Thị Hương Thơ 090***8598 500,000

07/07/2020 Nguyễn Thị Tú Quỳnh *** 20,000 khong co nhieu de ung ho, nhung rat mong ctrinh se don nhan chut tinh cam cua em a.

07/07/2020 NGUYEN HOANG AN 093***8019 1,000,000

07/07/2020 Nguyễn Thanh Thảo 093***5186 150,000

07/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 Chuc ctr som tro lai

07/07/2020 PHAN PHI HUNG 096***9233 50,000

07/07/2020 NGUYEN NGUYEN NHI *** 500,000 ung ho ct nhu chua he co cuoc chia ly

07/07/2020 Mai Thế Anh 093***7... 500,000

07/07/2020 PHUC TRAN 0975634xxx 500,000

07/07/2020 Nguyễn Thị Thu Thủy 034***0352 200,000

07/07/2020 Nguyễn Khánh Linh 091***3331 500,000

07/07/2020 Pham H Tuong Van 093***0338 200,000

07/07/2020 Hoang 037***6764 100,000

07/07/2020 Triệu Hồng Phương 091***3566 2,000,000

07/07/2020 Nguyễn Hoàng An 093***5866 1,000,000

07/07/2020 Lê Thùy Lan 034***4739 1,000,000

07/07/2020 Lê Thu Hương 097***3127 500,000

07/07/2020 Hoang Anh Tuyen 090***1130 2,000,000

07/07/2020 VU THU THU HUYEN 037***5265 200,000

07/07/2020 Vo Hung 918***758 100,000

07/07/2020 Nguyen Ngoc Van 096***6963 100,000

08/07/2020 Phạm Việt Cường 096***2682 500,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY

08/07/2020 Đặng Thùy Mai 091***6004 1,000,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 CUA IT LONG NHIEU MONG TIEP TUC CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY

08/07/2020 DO XUAN TINH 098***5583 200,000

08/07/2020 NGUYEN DOAN PHUOC DUY 093***6599 1,000,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 200,000 Giup do chuong trinh NCHCCCL

08/07/2020 Nguyễn Kim Long *** 500,000

08/07/2020 MAI ANH THU 093***7894 200,000

08/07/2020 LAM HONG XUAN NHI 090***5464 500,000

08/07/2020 NGUYEN THI VAN ANH *** 100,000 chuc ctr hoat dong tot

08/07/2020 VU THI PHUONG 096***0618 100,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 Ung ho nhu chua tung co cuoc chia ly

08/07/2020 Le Kha Dat 088***5446 500,000

08/07/2020 Nguyen Thi Loan 096***9380 300,000

08/07/2020 PHAM THI MY HANH 090***0102 200,000

08/07/2020 HUYNH THI THANH MINH *** 300,000 .ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.

08/07/2020 VO DANH 090***1009 500,000

08/07/2020 NGUYEN NGOC AN 096***9196 500,000

08/07/2020 DUNG 086***9682 200,000

08/07/2020 DOAN HONG MINH 090***9643 1,000,000

08/07/2020 DIEP MY TRINH 091***7327 300,000

08/07/2020 PHAM TUYET 090***1807 200,000

08/07/2020 PHAM NHUNG 081***4267 500,000

08/07/2020 TRAN THI ANH HONG *** 100,000 .ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly. cam on chuong trinh da dem lai hanh phuc cho moi nguoi . (Pulgacita).

08/07/2020 TA NGUYEN THU THU 097***1320 100,000

08/07/2020 Tran Van Bac 035***8450 50,000

08/07/2020 NVN 03926986xx 150,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

08/07/2020 NGUYEN ANH NHAT THIEN TRANG 079***4321 200,000

08/07/2020 Nguyen Nhat Le 098***1297 100,000

08/07/2020 HOANG CUC PHUONG 091***6000 1,000,000

08/07/2020 Nguyen Thi Hong Phuong 091***4865 2,000,000

08/07/2020 BUI THU NGUYET *** 500,000

08/07/2020 NGUYEN THI THU TRANG 090***6689 600,000

08/07/2020 NGUYEN THI PHUONG THANH *** 200,000

08/07/2020 CAO THANH TRUNG 097***2233 400,000

08/07/2020 Nguyen Khanh Hoa 089***5403 200,000

08/07/2020 CAO THI HOANG OANH *** 500,000

08/07/2020 Tran Thi Thu Trang 098***6952 200,000

08/07/2020 Nguyen Bich Ngoc 098***3003 300,000

08/07/2020 Chau Nguyen (NGUYEN THU HUONG) 098***0343 2,000,000

08/07/2020 TRAN HAI ANH 083***7789 200,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 200,000 .ung ho ct NCHCCCC

08/07/2020 NGUYEN THI TUYET HUONG 098***1314 500,000

08/07/2020 Pham Quynh Nga 097***5778 100,000

08/07/2020 Ngo Linh Nga 096***6390 1,000,000

08/07/2020 PHUONG AN 088***3868 300,000

08/07/2020 Nguyen Huynh Anh 093***9394 500,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

08/07/2020 Tran Thi Phuong Tram 036***4545 200,000

08/07/2020 NGUYEN THANH TUNG *** 500,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 500,000

08/07/2020 Không có thông tin 032***1160 100,000

08/07/2020 CHU THI KIM THANH 098***7979 1,000,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 1,000,000

08/07/2020 VAN CHUNG 070***2836 100,000

08/07/2020 Nguyen Huynh Thao Trinh 076***5702 300,000

08/07/2020 PHAM MINH KHANG *** 900,000

08/07/2020 Duong Ngoc Tram 091***5296 200,000

08/07/2020 LY NGOC THUONG 032***6588 200,000

08/07/2020 TRAN THANH MAI 039***1169 300,000

08/07/2020 Le Duong Minh Man 090***8649 100,000

08/07/2020 NGUYEN THI DIU MI *** 500,000

08/07/2020 TRA MY 090***5585 10,000,000

08/07/2020 TRANG 034***0070 200,000

08/07/2020 LE QUANG MANH 093***1688 300,000

08/07/2020 LE THI KIM CHAU *** 100,000

08/07/2020 NGUYEN THI THU TRANG 090***4972 300,000

08/07/2020 NGUYEN THANH THUAN *** 100,000

08/07/2020 NGUYEN KHAC QUYNH 093***4610 200,000

08/07/2020 THAO 038***6691 500,000

08/07/2020 CONG TY VCHP *** 9,885,000

08/07/2020 LUU NGA *** 5,000,000

08/07/2020 NGUYEN THI HUONG 078***9114 200,000

08/07/2020 090***8926 1,000,000

08/07/2020 Le Thu Trang 094***9967 1,000,000

08/07/2020 Nguyen Thi Ha Hoa 032***9083 200,000

08/07/2020 LE THI KIM OANH 090***8318 200,000

08/07/2020 Vuong Thi My Hanh 093***3017 300,000

08/07/2020 NGUYEN THI HONG GIANG 090***8085 200,000

08/07/2020 Pham Thi Phuong Chi 091***9838 300,000

08/07/2020 HUYNH HUNG 093***7143 1,000,000

08/07/2020 Nghệ sĩ ĐINH TRÀ MY *** 2,000,000 nghe si Dinh Tra My ung ho ct ( nhu chua he co cuoc chia ly)

08/07/2020 NGUYEN VAN THAI *** 500,000

08/07/2020 Ho Thi Thien Duyen 098***1204 200,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

08/07/2020 NGUYEN THU HANG 096***6614 150,000 ung ho chuong trinh. Co gang len a

08/07/2020 091***1189 20,000,000

08/07/2020 HA THI THUY LINH *** 500,000

08/07/2020 Nguyen Thi Thu Xuan *** 1,000,000

08/07/2020 PHAM THANH HUYEN 098***0501 300,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

08/07/2020 NGOC YEN 034***8423 500,000

08/07/2020 VU THI HONG NGOC 098***2747 300,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 50,000 mong chuong trinh co the tiep tuc

08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

08/07/2020 Ngoc Anh 033***6847 200,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 300,000

08/07/2020 HA 098XXXX 300,000

08/07/2020 NGO THI THU THAO 037***8947 100,000

08/07/2020 HUYNH THUY HAI YEN *** 200,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 500,000

08/07/2020 NGUYEN THU UYEN 037***0396 100,000

08/07/2020 LE NGUYEN HOANG QUYEN 096***0511 200,000

08/07/2020 NGUYEN THI HA SON 081***3888 1,000,000

08/07/2020 PHAN THI HUONG GIANG 091***6899 500,000

08/07/2020 LE THI MAI 088***9588 200,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

08/07/2020 DIEU SINH 036***6019 100,000

08/07/2020 NGUYEN THI PHUONG TRINH 090***3146 50,000

08/07/2020 NGOC 090***1989 500,000

08/07/2020 Nguyen Sy Nghi 094***5196 200,000

08/07/2020 Nguyen Trong Nhan 093***3235 200,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 Chuc ctr luon mai duoc duy tri va giup cho nhiu ng tim duoc nhau hon nua

08/07/2020 Nguyen Thu Trang 091***8656 500,000

08/07/2020 NGUYEN TAN DAT 093***9644 200,000

08/07/2020 NGUYEN THANH TUAN 093***4722 1,000,000

08/07/2020 TRAN THU HUONG 097***8142 500,000

08/07/2020 LAM NGOC TUYEN 097***1247 90,000

08/07/2020 PHAN THI KIM TRANG 908***475 200,000

08/07/2020 DO MANH TIEN 093***7977 1,000,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 20,000

08/07/2020 NGUYEN THI KIM CHI 098***0840 200,000

08/07/2020 Nguyen Lam Xung 096***1904 150,000

08/07/2020 Truong Quang Viet 091***7889 500,000

08/07/2020 Vu Van Tiep 093***4706 500,000

08/07/2020 Nguyen Thi Quynh Nhu 090***3840 200,000

08/07/2020 TRAN THI NHU Y 090***3518 500,000

08/07/2020 Nguyen Van Huan 098***8304 200,000

08/07/2020 Do Ngoc My Uyen 090***8278 100,000

08/07/2020 NGUYEN VAN HOANG 098***1305 100,000

08/07/2020 NGUYEN THI HIEN *** 250,000

08/07/2020 Do Minh Tien 098***9666 1,000,000

08/07/2020 Nguyen The Quan 091***1029 500,000

08/07/2020 LE THI BICH LIEN 098***6962 1,000,000

08/07/2020 HO THI BINH AN 094***0736 200,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 50,000 cam tu chuyen mot it tien de nhung nguoi than k may bi that lac se tim duoc nhau. ct mai phat trien

08/07/2020 Pham Thi Thanh Nga 097***1699 200,000

08/07/2020 Nguyen Quy Phuong 036***0403 200,000

08/07/2020 Pham Hai Phuong 094***3224 50,000

08/07/2020 Hoang Phuong Linh 097***6964 100,000

08/07/2020 Nguyen Thi Thanh Huyen 091***7972 500,000

08/07/2020 TRAN VAN DUNG 098***667 500,000

08/07/2020 Nguyen Lan Thu Hoai 098***9680 300,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 300,000

08/07/2020 Tran Van Hien 097***1508 300,000

08/07/2020 NGUYEN NGOC HAN 093***8582 100,000

08/07/2020 HOANG THI THUY TRINH *** 100,000

08/07/2020 NGUYEN NGC DUY 094***9547 200,000

08/07/2020 Nguyen Thi Thu Hang *** 200,000

08/07/2020 Dinh Thi Ha Thu 070***0775 200,000

08/07/2020 PHUONG KIM TIEM 091***6688 100,000

08/07/2020 Không có thông tin *** 2,000,000

08/07/2020 Vo Nguyen Ngoc Dung 097***7108 200,000

08/07/2020 Nong Thi Hanh 091***8591 200,000

08/07/2020 VU THI HIEN 039***3272 50,000

08/07/2020 Tran Xuan Khiem 094***5828 150,000

09/07/2020 Suong Ng 036***1678 50,000

09/07/2020 Le Thi Yen Linh 093***0565 200,000

09/07/2020 LE THI YEN 093***7305 200,000

09/07/2020 Nguyen Kim Ngan 097***7285 500,000

09/07/2020 LE THI GIANG 038***2668 100,000

09/07/2020 NGUY THI HONG *** 100,000

09/07/2020 HOANG HAI DANG 096***9779 100,000

09/07/2020 BUI VAN DUC *** 100,000

09/07/2020 An Khanh Ha 098***4978 100,000

09/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

09/07/2020 LE VU TRONG KHOI 083***5154 100,000

09/07/2020 NGUYEN QUYET THANG *** 200,000

09/07/2020 DAO MINH TAI *** 50,000

09/07/2020 LE MINH HIEU *** 1,000,000

09/07/2020 NGUYEN HAI DUONG 098***5021 100,000

09/07/2020 Nguyen Huu Luan 091***4093 200,000

09/07/2020 TRAN DINH CONG 096***0466 200,000

09/07/2020 LY MINH TUAN 097***4123 100,000

09/07/2020 Nguyen Thi Thao Trang 093***1111 200,000

09/07/2020 PHUNG NGUYEN NHU PHUONG 034***8353 100,000

09/07/2020 Phan Thi Thanh Ngan 094***0678 100,000

09/07/2020 VO MINH HIEU 097***6319 500,000

09/07/2020 NGUYEN MANH TRUONG 039***6313 200,000

09/07/2020 Nguyen Minh Tuyen 034***5598 200,000

09/07/2020 PHAM DUY SON 096***2891 100,000

09/07/2020 NGUYEN THI MINH HUONG 097***7703 100,000

09/07/2020 Ho Huu Hai 096***1111 500,000

09/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 chuc cho moi nguoi cua chuong trinh NCHCCCL manh khoe binh an hanh phuc

09/07/2020 NGUYEN THI NGOC MAI *** 200,000

09/07/2020 Pham Tram 098***2871 200,000

09/07/2020 NGUYEN THE MINH 096***1886 1,000,000

09/07/2020 NGUYEN THI DA THAO 094***1726 200,000

09/07/2020 TRUONG NGOC HUNG *** 200,000

09/07/2020 PHAN VAN HOA *** 50,000

09/07/2020 Nguyen Truong Manh 096***3683 200,000

09/07/2020 NGUYEN DUC BANG *** 500,000 .Ung ho chuong trinh NCHCCCL

09/07/2020 VU HUONG LIEN *** 300,000

09/07/2020 NGUYEN XUAN KHA 090***8203 100,000

09/07/2020 NGUYEN TU CHINH 096***9632 200,000

09/07/2020 TON THE SON *** 50,000

09/07/2020 VU MINH NGOC 094***0993 200,000

09/07/2020 NGUYEN MANH TUAN *** 60,000

09/07/2020 Nguyen Ly Trong Nhan 096***8838 200,000

09/07/2020 DINH THI THU HUONG 098***9563 500,000

09/07/2020 LE HUONG THUY 038***4078 1,000,000

09/07/2020 TRAN HONG THAM 097***1945 100,000

09/07/2020 Pham Vu Hoang Vy 093***4794 200,000

09/07/2020 Hoang Anh 038***1018 200,000

09/07/2020 Tran Thu Trang 035***5555 200,000

09/07/2020 NINH HUONG GIANG 094***1167 50,000

09/07/2020 TRAN THI THUY LINH *** 1,000,000

09/07/2020 Nguyen Hoang Nhat Minh 085***6565 100,000

09/07/2020 LE NGUYEN THUY TRANG 093***5463 1,000,000

09/07/2020 VO TRAN PHUONG LINH *** 200,000

09/07/2020 Tran Huu Hau 076***7327 100,000

09/07/2020 Pham Khanh Linh 098***9900 300,000

09/07/2020 DANG THI CAM HA 093***5553 1,000,000

09/07/2020 BUI THI CHAU *** 300,000 .chung tay gop suc cua it long nhieu.

09/07/2020 Nguyen Tran Bao Ngan 089***8413 200,000

09/07/2020 NGUYEN THI PHUONG UYEN 088***8335 100,000

09/07/2020 TRINH VI DIEU *** 500,000

09/07/2020 An Cuong 096***1359 280,000

09/07/2020 NGUYEN NHU TRANG 098***6734 3,000,000

09/07/2020 Do Thi Phuong 033***4487 200,000

09/07/2020 VU NGUYEN MINH TUAN 090***0775 500,000

09/07/2020 PHUNG GIA NGOC 098***5701 85,000

09/07/2020 LUONG DUC TOAN *** 50,000

09/07/2020 Nguyen Ngoc Bich Lien *** 300,000

09/07/2020 TRAN NGOC MY TUYEN *** 1,000,000

09/07/2020 HOANG QUOC VIET *** 200,000

09/07/2020 Do Thi Lan Huong 097***3211 200,000

09/07/2020 NGUYEN THI HA MY 036***2905 100,000

09/07/2020 NGUYEN THI HUONG HUONG *** 50,000

09/07/2020 HUONG 097***5718 300,000

09/07/2020 Do Khanh Ly 091***0150 100,000

09/07/2020 090***3671 100,000

09/07/2020 NGUYEN HIEU PHUONG THAO 097***5876 500,000

09/07/2020 NGUYEN XUAN BAC 035***2561 300,000

09/07/2020 NGUYEN HIEU PHUONG THAO 097***5876 500,000

09/07/2020 MAI HOANG TUONG VY 070***4715 100,000

09/07/2020 NGUYEN THI NGOC ANH 036***8686 50,000

09/07/2020 LE THI THU HIEN *** 200,000

09/07/2020 HO THI GIANG 090***65898 500,000

09/07/2020 NGUYEN VAN ANH *** 200,000

09/07/2020 Bui Bao Dung *** 1,000,000

09/07/2020 Nguyen Thi Hai Van 090***0967 100,000

09/07/2020 DO THI QUYNH ANH 090***3185 200,000

09/07/2020 HOANG THI THANH THUY 0986XXX936 1,000,000

09/07/2020 VU THI NGOC TRAM 086***4748 500,000

09/07/2020 NGUYEN MANH HUNG 097***0613 100,000

09/07/2020 Ly Bach Ngoc Han 083***1700 70,000

09/07/2020 Nguyen Thi Khanh Ly 098***1765 200,000

09/07/2020 DAO NGOC TUAN 083***9383 84,000

09/07/2020 TRINH PHUONG THAO 078***9777 300,000

09/07/2020 DKLIEN 090***5668 500,000

09/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

09/07/2020 Nguyen Hua Hong Loan 081***8888 500,000

09/07/2020 NGUYEN PHUONG DUNG 090***6161 200,000

09/07/2020 Le Quoc Huy 086***5665 300,000

09/07/2020 HUY THANH 098***2783 200,000

09/07/2020 HO TRAN QUYNH NHU *** 100,000

09/07/2020 Tran Thuy Hang 090***9393 500,000

09/07/2020 Không có thông tin *** 70,000

09/07/2020 LE DUNG 097***6864 100,000

09/07/2020 DAO DUC VINH 098***1991 30,000,000

09/07/2020 TUAN 097***98558 100,000

09/07/2020 Nguyen Quang Minh 091***8800 500,000

09/07/2020 LE GIANG 096***2753 118,000

09/07/2020 Nguyen Bang Giang 094***5835 50,000

09/07/2020 Pham Van Duc 098***5001 200,000

09/07/2020 CHU MANH HUAN 036***8088 100,000

09/07/2020 THU HUONG 096***5561 100,000

09/07/2020 Do Chi Quyet 093***0128 100,000

09/07/2020 NGUYEN THI HUONG 037***0814 500,000

09/07/2020 Không có thông tin *** 500,000 ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly

09/07/2020 VU THI TUOI 036***1377 200,000

09/07/2020 PHAM TRUC DAO 037***5863 150,000

09/07/2020 Tran Thi Thanh Tam 098***6289 200,000 Chuc NCHCCCL se doan tu duoc nhieu gia dinh va luon vung buoc

09/07/2020 NGUYEN CONG DUC *** 100,000

09/07/2020 Doan Thi Ngoc Diep 038***5059 100,000

09/07/2020 Pham Phuong Thao 085***2355 200,000

09/07/2020 Pham Ngoc Vinh 096***2199 2,000,000

09/07/2020 Không có thông tin *** 5,000,000

09/07/2020 Nguyen Ha Phuong 097***3378 100,000

09/07/2020 Nguyen Tien Dung 034***0144 30,000

09/07/2020 PHAN BAO THY 096***7025 50,000

09/07/2020 DUONG TRONG NGHIA 094***151 200,000

09/07/2020 THANH TAN 079***9506 100,000

09/07/2020 DUONG THI LAM 058***2395 200,000

09/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

10/07/2020 PHAM HUY HOANG THANG 036***7781 50,000

10/07/2020 KIM ANH *** 200,000

10/07/2020 LAM THANH DO 096***8692 10,000

10/07/2020 Giấu tên 093***0970 12,000,000

10/07/2020 BUI THI LE QUYEN *** 50,000

10/07/2020 Gia dinh Nhan, Huong 096***8669 500,000

10/07/2020 NGUYEN THIEN THANH 037***0507 50,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

10/07/2020 Pham Phuong Thao 036***5754 200,000

10/07/2020 Vu Thi Minh Trang 084***5534 100,000

10/07/2020 CHUONG PHAM 082***3868 100,000

10/07/2020 HA THI HOAI SUONG 097***7069 300,000

10/07/2020 NGUYEN THI PHUONG 039***6920 100,000

10/07/2020 Le Thi Thu Trang 090***3582 500,000

10/07/2020 LE HOA THUY TRINH 098***8500 200,000

10/07/2020 Nguyen Thi Thanh Hoa 039***1711 100,000

10/07/2020 TRAN QUOC BAO 033***0251 1,000,000

10/07/2020 VO HOANG TUNG 097***8636 300,000

10/07/2020 Tran Duc Hoang 097***7860 100,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 50,000 ung ho chuong trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly

10/07/2020 HOANG NGUYEN THUYEN TRANG 094***8139 700,000

10/07/2020 PHAM LINH DA 094***1208 2,000,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 200,000

10/07/2020 Phan Thanh Hoang 090***7750 100,000

10/07/2020 Vu Thi Minh 094***1958 200,000

10/07/2020 VU HUYEN LINH 098***3137 500,000

10/07/2020 Dang Quoc Hieu 098***6936 100,000

10/07/2020 Le Thi Hien 086***7984 50,000

10/07/2020 Dinh Thuy Linh 097***8392 100,000

10/07/2020 NGUYEN THANH TAI *** 300,000

10/07/2020 NGUYEN THI YEN NHI *** 50,000

10/07/2020 PHAM HOANG THUY ANH 090***0691 500,000

10/07/2020 Nguyen Hong Trang 091***8481 1,000,000

10/07/2020 Ngo Dieu Nhung 035***6276 200,000

10/07/2020 NGUYEN VAN TUYEN 098***1738 10,000,000

10/07/2020 Ngo Hoang My 079***5888 500,000

10/07/2020 Dan Hoai *** 100,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 .em la sv chi co tam long ung ho NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LI

10/07/2020 MINH HAI 032***0005 300,000

10/07/2020 Le Huu Nhan 076***3764 50,000

10/07/2020 Tran Duc Minh 092***2075 100,000

10/07/2020 NGUYEN HAI QUAN 096***6064 200,000

10/07/2020 TRAN NHAT MINH 097***4092 200,000

10/07/2020 TRAN NGUYEN HUU THINH *** 200,000

10/07/2020 Nguyen Kim Phuong *** 200,000

10/07/2020 TRUONG SY HOANG 039***9390 200,000

10/07/2020 NGUYEN VAN PHONG 093***1222 500,000

10/07/2020 MAI XUAN PHONG 086***4093 100,000

10/07/2020 TRUONG KHANH HOP 098***8300 300,000

10/07/2020 Le Thi Thanh Tam 098***3682 200,000

10/07/2020 VU THI MINH CHAU 098***3157 200,000

10/07/2020 HOANG KIM NGAN 097***2207 100,000

10/07/2020 NGO LE VUONG 096***1287 100,000

10/07/2020 DAO THUY 086***8666 500,000

10/07/2020 LE THI HONG NHUNG 093***8687 100,000

10/07/2020 NGUYEN NGOC SON 036***1250 200,000

10/07/2020 LINH CHAU 094***4290 500,000

10/07/2020 Nguyen Ha Ninh 094***0025 100,000 Chau la sv ko co nhieu,mong ct tiep tuc.

10/07/2020 TRUONG QUYNH HUONG 091***9381 100,000

10/07/2020 NGUYEN NHAT MINH 093***2784 500,000

10/07/2020 TRAN TUAN ANH *** 300,000

10/07/2020 DO TRAN LONG 082***4488 1,000,000

10/07/2020 PHAN THI QUYNH MAI 094***8584 200,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 50,000 kinh chuc ekip suc khoe tiep tuc lan toa nhung dieu tot dep

10/07/2020 KHAC DAT 037***8048 500,000

10/07/2020 HOANG THI PHUONG THANH 033***4458 100,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 200,000

10/07/2020 LE THI HUYEN *** 200,000 .quyen gop ung ho chuong trinh NCHCCCL.

10/07/2020 THAN THI HIEN 039***5367 100,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

10/07/2020 VU MANH THANG *** 100,000

10/07/2020 Ngo Hong Ngoc Nhi 076***0739 200,000

10/07/2020 Nguyen Hoang Minh 032***6222 100,000

10/07/2020 Nguyen Tat Binh 037***6322 100,000

10/07/2020 NGUYEN VAN THUC 038***3537 100,000

10/07/2020 Dang Thi Kim Thoa 091***8171 300,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

10/07/2020 TRINH HONG NHUNG 093***5555 1,000,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 300,080

10/07/2020 Chu Hoang Thien 098***6662 200,000

10/07/2020 HO THANH DUY 093***2853 2,000,000

10/07/2020 DANG KIM TUYEN 036***0939 300,000

10/07/2020 Nguyen Thi Chau Giang 093***7336 200,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

10/07/2020 Nguyen Quang Hieu 038***4140 500,000

10/07/2020 Tu Anh Tuan Anh 037***2758 150,000

10/07/2020 Do Phuong Thao 039***6121 100,000

10/07/2020 Nguyen Thi Thu Ha 038***9226 50,000

10/07/2020 Pham Thi To 096***3366 200,000

10/07/2020 Không có thông tin *** 1,000,000

10/07/2020 TRAN SON 034***0344 500,000

10/07/2020 Nguyen Thi Na 036***4393 200,000

10/07/2020 Ta Thi Hoai Thu 094***1328 50,000

10/07/2020 096***1990 100,000

10/07/2020 LE XUAN HOANG 097***8821 500,000

10/07/2020 CAT THI HUE *** 200,000

10/07/2020 Dao Ngoc Luong 096***2986 300,000

10/07/2020 Nhan Quang Tu 096***5889 1,000,000

10/07/2020 Me va be Pham Nguyen Diep Anh 098***6767 100,000

10/07/2020 HA ANH SON 093***3359 200,000

10/07/2020 Le Huu Quy 098***7931 200,000

11/07/2020 PHAM THUY DUYEN *** 200,000

11/07/2020 LE DUNG MINH 094***7616 200,000

11/07/2020 Dang Phuong Thao 097***4688 200,000

11/07/2020 BUI LAN ANH 098***1168 300,000

11/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

11/07/2020 NGUYEN LUONG THANH TUAN 090***8820 100,000

11/07/2020 Dong Minh Cuc 091***2940 100,000

11/07/2020 VU THI MAI 0936415xxx 200,000

11/07/2020 Phi Thi Thuy Dung 092***5144 100,000

11/07/2020 HO MINH PHUONG 092***379 100,000

11/07/2020 Phan Cuc Phuong Nguyen 093***1202 200,000

11/07/2020 HoThaoTrang 070***4160 200,000

11/07/2020 PHAM KIEU TRANG 098***0279 200,000

11/07/2020 Dang Thi Thuy Linh 032***8869 100,000

11/07/2020 Ha Bao Lam 090***79758 200,000

11/07/2020 LE DUONG TRI 090***1347 500,000

11/07/2020 Nguyen Truong Giang 097***7225 50,000

11/07/2020 NGUYEN DINH THUAN 038***4092 300,000

11/07/2020 Phung Nhu Tuyet 093***5455 200,000

11/07/2020 Nguyen Van Tung 090***70244 100,000

11/07/2020 NGUYEN ANH TU 098***3888 500,000

11/07/2020 NGUYEN THUY LINH 096***2283 200,000

11/07/2020 Tran Ngoc Anh 037***6627 100,000

11/07/2020 DUONG MINH THANH 096***5233 100,000

11/07/2020 TRAN THI DUYEN 096***5134 200,000

11/07/2020 Nguyen Ngoc Son 906***4792 200,000

11/07/2020 Pham Thanh Dat 093***7123 500,000

11/07/2020 HOANG KIM 094***1889 200,000

11/07/2020 Vi Anh 091***4898 100,000

11/07/2020 Le Giang Duy 097***2926 100,000

12/07/2020 TRANG PHAM 096***5699 500,000

12/07/2020 KIEU MAY 090***8363 500,000

12/07/2020 LE ANH TAI 093***7586 100,000

12/07/2020 Le Vo My Hien 093***1684 200,000

12/07/2020 Bui Minh Thuy 098***2397 100,000

12/07/2020 BUI HA BAO NHI 091***3992 300,000

12/07/2020 Hoang Thi Thu Huong 091***1370 500,000

12/07/2020 083***1982 100,000

12/07/2020 TRAN VU LONG 098***0993 200,000

12/07/2020 Nguyen Bao Vinh 039***5641 200,000

12/07/2020 LE SY DUY 036***3796 100,000

12/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

12/07/2020 NGOC PHUONG 090***2634 100,000

12/07/2020 NGUYEN HA KHANH AN 098***8200 500,000

13/07/2020 CHU KHANH HUYEN 098***6659 200,000

13/07/2020 MY TAM AN 090***6055 500,000

13/07/2020 PHAM THANH TUNG *** 100,000

13/07/2020 Nguyen Thi Thanh Tuyen 093***4526 500,000

13/07/2020 NGUYEN THU THAO 098***5358 300,000

13/07/2020 DANG THUY AN 096***6680 200,000

13/07/2020 NGUYEN THI HA 037***8169 100,000

13/07/2020 Tran Thi Hue 038***6559 200,000

13/07/2020 LE NGOC QUYNH 090***1169 500,000

13/07/2020 .TRINH THI TUYET 094***4360 1,000,000

13/07/2020 Nguyen Kim Son 070***9943 500,000

13/07/2020 Luong The Vinh 090***6981 100,000

13/07/2020 PHAN THI LIEN HUONG 090***1817 1,000,000

13/07/2020 :NGUYEN THI XUAN TRANG. *** 2,000,000

13/07/2020 Do Ngoc Anh 090***2526 100,000

13/07/2020 Truong Duc Cuong 094***1213 200,000

13/07/2020 Duong Thi Thanh Hang 037***5500 100,000

13/07/2020 PHAM THI HONG HANH 035***2079 100,000

13/07/2020 Không có thông tin *** 200,000

14/07/2020 PHAM HIEN THAO 090***9616 2,000,000

14/07/2020 NGUYEN THI THUY LINH 035***0290 200000

14/07/2020 DAT VIEN 090XXXX 1000000

14/07/2020 Nguyen Thu Hang 945***190 200000

14/07/2020 Nguyen Cong Minh 097***4342 500000

14/07/2020 DUONG THI QUYNH HOA 091***9215 1,000,000

14/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

14/07/2020 KIM THANH *** 100,000

14/07/2020 Nguyen Hoang Anh 076***9243 100,000

14/07/2020 Le Quynh Anh 091***5955 300,000

15/07/2020 DANG CONG TAN *** 200,000 Ung ho chuong trinh nchccc

15/07/2020 Le Thi Ngoc Loan 097***0487 100,000

15/07/2020 NGUYEN THANH VAN *** 1,000,000

15/07/2020 Quynh Do 081***8989 600,000

15/07/2020 Không có thông tin *** 300,000 Ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly

15/07/2020 HO THI THUY LINH 09699719** 200,000

15/07/2020 DO THI ANH THU 097***9669 500,000

15/07/2020 Không có thông tin *** 300,000 Mong nhieu gia dinh duoc doan tu

15/07/2020 HUYNH THI NGOC HIEN *** 1,000,000 HI VONG CHUONG TRINHSE VUOT QUA DC KHO KHAN VA TIEP TUC PHAT SONG

15/07/2020 Nguyen Ngoc Chau Giang 034***9535 1,000,000

15/07/2020 Không có thông tin *** 200,000 .Ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly

15/07/2020 LE THI THUONG 090***4606 200,000

15/07/2020 VU THI BICH NGA *** 300,000 ung ho NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY

15/07/2020 Nguyen Quang Khanh *** 200,000

15/07/2020 TRAN THI HUE *** 500,000

15/07/2020 LE HUY VIET *** 500,000 Ungho xK ChuongTrinh NhuChuaHe CoCuoc ChiaLy. CamOn ChuongTrinh

15/07/2020 MAC THI NGOC 098***4250 100,000

15/07/2020 NGUYEN DINH PHONG 098***7445 200,000

15/07/2020 HUONG PHAN *** 200,000

15/07/2020 Quach Huong Giang 035***9189 100,000

15/07/2020 Do Thi Tuyen *** 200,000 Mong chuong trinh duoc tiep tuc

15/07/2020 Duong Nu Quynh Hoa 090***7235 300,000

15/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

15/07/2020 Không có thông tin *** 500,000

15/07/2020 LE QUANG ANH 039***0592 200,000

15/07/2020 NGO THI HUONG HUYEN 093***4518 100,000

15/07/2020 Ngo Xuan Duoc 097***9462 150,008

15/07/2020 BAO QUYEN 038***5222 500,000

16/07/2020 Duong Tuong Vi 070***6768 1,000,000 Mong chuong trinh tiep tuc duy tri va cam on chuong trinh vi t

16/07/2020 NGUYEN THI KIM ANH 376***463 500,000 cam on toan bo ekip, chuc moi nguoi suc khoe & may man :)

16/07/2020 Nguyen Thuy *** 200,000 Ung ho thang 7. Cam on chuong trinh nhieu

16/07/2020 VU MINH THU 098***2742 500,000

16/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

16/07/2020 Le Quoc Hien 038***0417 100,000 *Momo

16/07/2020 PHI VAN LONG *** 50,000 ung ho NCHCCCL

16/07/2020 Không có thông tin *** 300,000 ung ho chua he co cuoc chia ly

16/07/2020 NGUYEN LONG 090***8059 2,000,000

16/07/2020 Ta Quang Binh 098***8477 500,000

16/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

16/07/2020 TRAN THI THU NGUYET 093***4277 500,000

16/07/2020 Nguyen Thi Thanh Thanh 097***0560 300,000

16/07/2020 Nguyen Thuy Minh 097***3569 200,000

16/07/2020 NGUYEN LE THUY DUNG 098***5518 50,000

17/07/2020 PHAM VAN TINH *** 100,000 gop mot phan nho de cam on CT da va dang thuc hien su menh cao ca.

17/07/2020 Không có thông tin *** 100,000 Ung ho mong chuong trinh NCHCCCL

17/07/2020 PHUNG VAN TAN *** 200,000 CHUNG TAY CUNG HOAT DONG THIEN NGUYEN NCHCCCL

17/07/2020 Nguyen Quoc Lam *** 500,000

17/07/2020 NGUYEN NGOC DIEP 090***2697 5,000,000 UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HE COCUOC CHIA LY

17/07/2020 LE HUYNH TRANG 039***6840 400,000

17/07/2020 LE THI KIM THU-Ho Stephanie *** 2,330,000 Ho Stephanie

17/07/2020 Nguyen Thi Tuyet Nhung 036***8211 70,000

17/07/2020 Nguyen Thi Ly Phuong 091***1595 500,000

17/07/2020 LE HAI DOAN 098***1290 3,500,000 FANPAGE SACH DEP

17/07/2020 Pham Thi Hoang Linh 097***6240 200,000

17/07/2020 Nguyen Thanh Nhan 091***3972 1,000,000

17/07/2020 NGUYEN THI HANH 098***6277 500,000

17/07/2020 GIANG *** 150,000

18/07/2020 Không có thông tin *** 200,000 trai tim ta luon song vi nhau cam on ctrinh that nhieu

18/07/2020 Nana Bum *** 200,000 Nana Bum ung ho CT

18/07/2020 Không có thông tin *** 100,000

18/07/2020 NTKLIEN 093***6608 500,000

19/07/2020 NGUYEN HOANG BAO 092***5552 300,000

19/07/2020 Ha Thanh Kim Thao 086***4434 100,000 chuc chuong trinh hoat dong ngay cang phat trien, cam on co Thu Uyen va Ekip.

19/07/2020 Nguyen Thi Yen Nhi 094***9882 100,000

19/07/2020 Huynh Duc Anh 085***9069 100,000 *Momo

19/07/2020 Không có thông tin *** 50,000

20/07/2020 TRINH HAI YEN 094***416 200,000

20/07/2020 Nguyen Van Hien 098***6596 100,000

20/07/2020 TA THI VINH HIEN 097***8899 500,000

20/07/2020 Không có thông tin *** 200,000

20/07/2020 VO TRUYEN THANH 911***388 200,000

21/07/2020 CAO BA GIAP 098***3174 500,000

22/07/2020 NGUYEN MINH TIEN 091***1101 5,000,000

22/07/2020 LUONG DUC CUONG 090***7966 1,000,000

22/07/2020 Thai Binh 09067453xx 200,000

23/07/2020 VU THI HIEN *** 200,000

23/07/2020 NGUYEN VAN MINH 098***4686 200,000

24/07/2020 DAO DUC HANH *** 2,720,233 DAO DUC HANH, BROOKEHOWSE ROAD

24/07/2020 Nguyen Thi Thuy Ai *** 500,000 Mong gop chut qua mon de ctr duoc tiep tuc. Ctr mak 11 nam truoc Me em yeu thich rat nhiu.

24/07/2020 NGUYEN THI HONG GIANG 033***0909 100,000

24/07/2020 NGUYEN NGOC TAM 090***7153 5,000,000

25/07/2020 094***2484 15,000,000

27/07/2020 NGUYEN VIEN CHI 094***9398 100,000

27/07/2020 Hai Ha 091***2388 300,000

27/07/2020 Lan Chi 038***2594 500,000

27/07/2020 Nguyen Huynh Van Anh 097***7783 800,000

27/07/2020 Nguyen Thi Nhung 036***8848 500,000

27/07/2020 Tran Thi Thai Ha 098***9386 200,000

27/07/2020 Không có thông tin *** 50,000 Ung ho nhu chua he co cuoc chia li

27/07/2020 Nguyen Thi Nga 096***7426 100,000

27/07/2020 Luong Thi Hai Yen 039***2124 200,000

28/07/2020 Trinh Thi Bich Linh 086***2126 1,000,000

28/07/2020 Le Lap Duy 037***6585 300,000

28/07/2020 Le Kim Cuong 090***5628 2,000,000

28/07/2020 Không có thông tin *** 200,000

28/07/2020 CHUNG SANH 090***1009 500,000

28/07/2020 PHAM HONG LIEN 076***2617 208,000

29/07/2020 LE THI THU PHUONG *** 500,000

29/07/2020 NGUYEN ANH THUY *** 300,000

30/07/2020 086***5410 100,000

31/07/2020 TRAN HOANG ANH NHI *** 100,000 Chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly

31/07/2020 TRINH PHUONG THAO 078***9777 500,000

31/07/2020 Phuc An *** 2,600,000

31/07/2020 Nguyen Thi Ngoc Hieu 077***8015 200,000

03/08/2020 NGUYEN THI BICH NGOC 090***5649 2,000,000

04/08/2020 TRAN THANH MAI 039***1169 300,000

04/08/2020 NGUYEN THI THANH THUY 096***6835 100,000