Trong bài viết, tác giả đề cập tới "những con số biết nói chuyện" và "việc đúng nên làm" từ hiện tượng Covid-19 ở Hải Dương.

6

Chiều 20/2, toàn quốc có 6 ca Covid-19 mới, tất cả đều ở Hải Dương. Như vậy, từ khi làn sóng thứ 3 xuất hiện vào ngày 27/1, ta có 776 ca, hơn 70% là ở Hải Dương. Không còn nghi ngờ gì, Hải Dương đang có ổ dịch lớn nhất, phức tạp nhất từ khi Covid-19 xuất hiện tại nước ta. Chống dịch Covid-19 ở Hải Dương không chỉ giữ an toàn cho tỉnh mà còn cho cả nước. Và ta phải thừa nhận: Hải Dương chưa an toàn thì cả nước chưa an toàn.

500

500 tấn rau xanh đã được Hà Nội giải cứu cho Hải Dương chỉ trong ba ngày qua, dẫu kỳ thu hoạch của bà con hãy còn tới gần 4.000 tấn. Nhưng thế cũng đủ làm ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương, ấm lòng. Ông cho biết có một doanh nghiệp đã lấy hẳn… 22 tấn chở lên Hà Nội để phát cho nhân viên. Nhìn những bức ảnh chụp tại đường Giải Phóng (Hà Nội) mà thấy ấm lòng. Những người bán bịt khẩu trang kín mít, lấy su hào bỏ vào túi rồi đưa cho một người khách cũng bị kín mít: “Mua nhanh, đi nhanh, đừng tụ tập để phòng dịch”.

Không một lời mặc cả, nói nhiêu mua nhiêu. Người túi cà rốt, kẻ bao bắp cải, có người mua 2 củ su hào mà đưa 50 nghìn rồi đi luôn. Ai mà so đo với bà con Hải Dương lúc này. Trong đám đông đến và đi ấy có công nhân, xe ôm và có người đi ô tô. Tình đồng bào đẹp sao!

133

Hải Dương thu về 133 triệu từ tiền xử lý vi phạm các quy định phòng, chống dịch chỉ trong ngày 19/2. Mỗi người vi phạm nộp từ 1-2 triệu tiền phạt, vậy mà ngân sách một ngày lại có thêm tới 133 triệu, con số đáng buồn mà cũng đáng sợ. Hôm 17/2, bạn nam Phạm Ngọc Th. và bạn gái là Phạm Thị Ngọc M. (cùng sinh 2002) thấy đường phố vắng vẻ nên thơ quá bèn kéo nhau ra bờ sông và hôn nhau. Hôn thì sao đeo khẩu trang được. Mỗi em nộp 2 triệu. Một nụ hôn giá 4 triệu, quá đắt!

Hay như chị P.T.S, cả gia đình về thăm bố mẹ ở Kim Thành (Hải Dương) rồi vô tư về Hải Phòng không thèm khai báo y tế. Nếu một trong những thành viên gia đình chị dương tính, chị sẽ bị xử lý hình sự.

Chỉ trong buổi sáng 20/2, 10 tấn rau củ các loại được người dân Hà Nội mua giải cứu gần hết. Ảnh: Thái An

Việc xử lý dịch ở Hải Dương trở nên phức tạp vì những cặp đôi yêu nhau sai lúc hay những gia đình “hồn nhiên” kể trên. Nhưng nếu như cả nước thương Hải Dương thì mong Hải Dương cũng yêu cả nước. Thật sự mong mọi người hợp tác để cả nước qua cái truông này. Nếu mỗi người chịu cài Bluezone và thành thật trong khai báo y tế, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho các y bác sĩ.

Có một điều mà mọi người vẫn nhầm tưởng: Bluezone mục đích chính không phải để truy vết.

Mục đích chính là để đỡ phải cách ly nhầm, cách ly rộng.

Với Bluezone, một người dính thì chỉ phải cách ly vài chục người nếu họ cũng cài app, so với việc cách ly nguyên cả xã, cả huyện hay cả tỉnh.

Muốn trẻ con đến trường, người lớn đi làm, hàng quán mở cửa, 4.000 tấn rau và các mặt hàng khác có đầu ra, mong bà con hãy cài Bluezone để tránh cảnh "một người Covid-19, cả làng cách ly".

Bình Bồng Bột

